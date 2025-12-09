Konge kilo didžiausias per 25 metus choleros protrūkis

Mažiausiai 1 888 žmonės mirė, įskaitant 34 vaikus, pranešė JT Vaikų fondas (UNICEF). Infekcinė liga, galinti sukelti smarkų viduriavimą ir gyvybei pavojingą skysčių netekimą, iš tikrųjų yra pagydoma.
Liga pasireiškia 17 iš 26 šalies provincijų, įskaitant sostinę Kinšasą. Ypač sukrečia choleros proveržis vienuose vaikų namuose Kinšasoje, kur per kelias dienas mirė 16 vaikų iš 62. Anot duomenų, vaikai milžiniškoje Centrinės Afrikos šalyje sudaro beveik ketvirtadalį choleros pacientų. Atskirose provincijos ši dalis yra daug didesnė.
Ligos plitimą visų pirma skatina nepakankamas švaraus geriamojo vandens ir sanitarinių įrenginių prieinamumas. Remiantis naujausio tyrimo duomenimis, tik 43 procentai iš maždaug 110 mln. Kongo Demokratinės Respublikos gyventojų turi prieigą prie pagrindinės vandentiekos. Tik 15 procentų turi sanitarinius įrenginius. Tai yra mažiausias rodiklis Afrikoje.
Papildomai padėtį aštrina konfliktai, perkėlimai, potvyniai bei nekontroliuojama urbanizacija.
Choleros atvejų skaičius didėja visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šiais metais iki spalio pabaigos registruota daugiau kaip 560 tūkst. choleros atvejų ir daugiau kaip 7 tūkst. mirčių. Per visus 2024 m. PSO šalys pranešė apie daugiau kaip 6 tūkst. mirčių nuo choleros – dvigubai daugiau nei ankstesniais metais.
