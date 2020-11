Kova su koronavirusu: detalizuota ne tik pacientų pervežimo tvarka

Kaip rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pranešime, į pagalbą organizuojančioms ligoninėms paskirtas SAM koordinatorius. Gydymo įstaigos, kuriose guldomi koronavirusu sergantys pacientai, įpareigotos teikti duomenis apie lovų užimtumą.

Ministerija primena, kad nuo pavasario penkioms organizuojančioms Lietuvos gydymo įstaigoms – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms, Klaipėdos universitetinei ligoninei, Respublikinei Panevėžio ligoninei ir Respublikinei Šiaulių ligoninei – pavesta teikti metodinę informaciją ir konsultacijas kitoms jų regione veikiančioms gydymo įstaigoms, vykdyti kitas funkcijas, susijusias su COVID-19 valdymu. Taigi, minėtos penkios ligoninės yra paskirtos organizuojančiomis gydymo įstaigomis visos šalies mastu.

Lietuvoje augant užsikrėtimų koronavirusu skaičiams, priimtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuris, kaip teigiama pranešime, detaliau apibrėžia organizuojančių ir kitų gydymo įstaigų darbo organizavimo tvarką, numato, kada pacientai gali būti pervežami iš vienos gydymo įstaigos į kitą.

Įsakyme nurodyti kriterijai, kuriuos turi atitikti gydymo įstaiga, į kurią COVID-19 pacientai iš pagrindinės ligoninės pervežami toliau gydyti.

Iš pagrindinės ligoninės, kurioje veikia infekcinių ligų skyrius, COVID-19 pacientas gali būti pervežamas į kitą gydymo įstaigą, kuri atitinka visus šiuos kriterijus: turi ne mažiau kaip 25 lovas su deguonies tiekimo sistemomis, ne mažiau kaip 5 lovas pacientams izoliuoti (kol laukiamas tyrimų atsakymas), ne mažiau kaip 2 reanimacijos ir intensyvios terapijos lovas su dirbtinės plačių ventiliacijos (DPV) aparatais COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti. Gydymo įstaiga taip pat turi turėti reikiamą personalą (gydytojus, slaugytojus, slaugytojų padėjėjus) nurodytai infrastruktūrai (lovoms) tinkamai funkcionuoti.

Be to, organizuojančioms gydymo įstaigoms pavesta ne rečiau kaip kartą per savaitę organizuoti pasitarimą su savo veikimo teritorijoje esančiomis gydymo įstaigomis, pakviečiant SAM atstovą. Organizuojančių gydymo įstaigų paslaugų teikimą pavesta koordinuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu paskirtam koordinatoriui. Jo protokoliniai nurodymai yra privalomi organizuojančioms ir jų veikimo teritorijoje esančioms gydymo įstaigoms.

Ligoninėms, kuriose gydomi užsikrėtusieji koronaviruso infekcija pacientai, ne rečiau kaip du kartus per parą pavesta į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą teikti informaciją apie koronavirusu sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių ir jų užimtumą.