Pasak gydytojų odontologų, dantenų kraujavimas nėra nekaltas reiškinys, kurį galima ignoruoti. Tai organizmo siunčiamas signalas, kad burnoje vyksta uždegiminiai procesai, kurie, jei nebus laiku pastebėti ir gydomi, gali baigtis dantenų atsitraukimu, kaulo tirpimu, o galiausiai – dantų netekimu. Lietuvoje periodonto ligos – antroji pagal dažnumą priežastis, dėl kurios suaugusieji netenka dantų.
Labai svarbu, kad periodontitas (liaudiškai vadinamas paradantoze) dažnai nesukelia skausmo, todėl ilgą laiką žmogus gali manyti, kad viskas gerai, nors liga tyliai progresuoja. Tik kai dantys tampa paslankūs, prasideda pūliavimas ar matytis atsitraukusios dantenos, žmonės pagaliau kreipiasi į specialistus. Deja, kartais išsaugoti dantis jau būna per vėlu.
Kaip atpažinti pirmuosius periodontito ženklus? Kada dantenų kraujavimas – laikinas, o kada situacija – rimta? Ką daryti, jei diagnozuojamas periodontitas? Kokia šios ligos prevencija? Ar pakanka valyti dantis du kartus per dieną?
Apie tai kalbamės su ilgametę patirtį turinčiu gydytoju periodontologu dr. Arūnu Rimkevičiumi – žmogumi, kuris kasdien padeda pacientams susigrąžinti ne tik dantų sveikatą, bet ir pasitikėjimą savimi.
– Ar tiesa, kad dantenų kraujavimą daugelis vis dar ignoruoja?
– Taip. Tai didžioji problema. Žmonės dažnai kreipiasi tik tada, kai pajunta, kad kažkas ne taip: dantis pradeda judėti, pūliuoti, dantenos stipriai atsitraukia.
Tada jau kalbame apie pažengusį periodontitą, kai pažeidžiami ne tik minkštieji audiniai, bet ir kaulas. Kraujuojančios dantenos – vienas iš pirmųjų ir labai ankstyvas ženklas, kurį dažnas praleidžia.
Kraujavimas – ne laikinas nepatogumas. Tai organizmo signalas, kurio negalima ignoruoti. Kuo anksčiau reaguosite – tuo gydymas bus paprastesnis.
Žmonės dažnai nori baltų, tiesių dantų, bet pamiršta, kad dantų grožis prasideda nuo dantenų sveikatos.
Dantenos – tarsi pamatai. Jei jie pažeisti – nepadės nei balinimas, nei estetinis plombavimas.
– Kodėl dantenos išvis pradeda kraujuoti? Kas vyksta burnoje?
– Kraujuojančios dantenos – lėtinio uždegimo signalas. Viskas prasideda nuo dantų apnašų. Tai tarsi nematoma, bakterinė plėvelė, susidaranti kiekvieną dieną. Jei žmogus reguliariai ir tinkamai nevalo dantų – apnašos kietėja ir tampa dantų akmenimis. Šie akmenys sudaro tinkamas sąlygas apnašoms toliau kauptis ir paskatina žandikaulio kaulo tirpimą.
– Daugelis sako: bet aš juk dantis valau! Kaip vertinate tokį argumentą?
– Valymas savaime dar nereiškia, kad tai daroma tinkamai. Klausimas visada toks: ar išvalomi ne tik dantys, bet ir dantenų linija, tarpdančiai? Ar naudojamas tinkamas šepetėlis, ar valoma pakankamai ilgai, ar spaudžiama ne per stipriai?
Be to, vien tik šepetėlio neužtenka – būtina kasdien naudoti tarpdančių siūlą ar tarpdančių šepetėlius. Bakterijos ypač mėgsta kauptis tarp dantų, kur šepetėlis nepasiekia.
– Ar visada kalta tik netinkama burnos priežiūra?
– Ne. Nors nepakankama higiena – dažniausia priežastis, yra ir kitų veiksnių. Vienas jų – rūkymas. Rūkant kraujagyslės siaurėja, todėl kraujavimas slopinamas. Tačiau tai nereiškia, kad uždegimo nėra, tiesiog nepastebime jo požymių. Svarbus genetinis polinkis – jei šeimoje buvo ankstyvo dantų netekimo atvejų dėl periodontito, reikėtų būti budriam. Svarbu, ar nesergama sisteminėmis ligomis: diabetu, kraujo ligomis, imuniniais sutrikimais. Jos dažnai sukelia dantenų jautrumą net ir gerai prižiūrint burną.
Uždegiminius pokyčius gali lemti hormoniniai svyravimai. Tai vadinama nėščiųjų gingivitu. Priežastis gal būti ir vitaminų trūkumas – ypač C ir K, kurie būtini kraujagyslių elastingumui ir kraujo krešėjimui.
– Ar periodontitas – jau dantų netekimo nuosprendis?
– Tikrai ne. Tačiau tai klastinga liga. Ji dažnai būna besimptomė. Progresuojant ligai atsiranda kišenių tarp dantenų ir danties, pradeda nykti kaulas, keičiasi dantų padėtis, jie tampa paslankūs.
Deja, kai žmogus pajaučia, kad dantys juda, liga dažnai jau būna smarkiai pažengusi.
– Ką reiškia tikra prevencija?
– Labai dažnai girdžiu: bet aš juk valau dantis! Tačiau klausimas – ne ar valote, o kaip valote?
Prevencija – ne tik dantų valymas. Tai gyvenimo būdo dalis. Svarbi reguliari profesionali burnos higiena (bent vieną du kartus per metus), odontologo apžiūra kas šešis mėnesius, kasdienė tinkama, individuali burnos higiena, subalansuota mityba, streso valdymas, žalingų įpročių atsisakymas.
Šiuolaikinė medicina orientuojasi ne į gydymą, o į ligos prevenciją. Geriausias gydymas toks, kurio išvis neprireikia.
– Kaip dėl mitų? Ar tikrai soda padeda, jei dantenos kraujuoja?
– Žmonės mėgsta užsiimti savigyda. Pasiūlo kaimynė, draugė, mamyčių klubelis… Priteplioja, pridegina, paskui bijo pasakyti gydytojui, ką darė.
Vienas iš pavojingiausių mitų – skalavimas soda. Jei žmogus persistengia – užuot įdėjęs trečdalį šaukštelio, įberia du šaukštus – gleivinę nudegina šarmas. Prasideda nekrozė, dantys nutrupa iki šaknų, dantenos nudeginamos iki opų ir kaulo. Žmonės net vaikams taiko tokias priemones. Tai pavojinga.
Kitas mitas – druska. Ji gali sumažinti uždegimą, bet per didelis kiekis vėlgi gali pažeisti audinius.
Yra ir nepavojingų būdų – tarkim, užsidėsite lašinių gabaliuką, nieko blogo nenutiks, – riebalas šiek tiek skatina gijimą. Tačiau problemos tai neišspręs.
– Ar odontologai vengia saldumynų?
– Ne! Tik visur svarbu saikas. Gliukozė reikalinga smegenims, tad vienas kitas šokolado gabalėlis nepakenks. Iš vaikų apskritai nereikėtų visiškai atimti saldumynų – tik svarbu, kad jų nevalgytų nuolat, tarp valgymų, o paskui nepamirštų dantų priežiūros. Žinoma, nelakstykime kaip paranoikai su šepetėliais kiekvienąkart suvalgę torto gabalėlį – valyti dantis pakanka du kartus per dieną.
– Ar pastebėjote pacientų dantų būklės pokyčių po COVID-19 pandemijos?
– Be abejonės. Per pandemiją daugelis atidėjo vizitus, ignoravo simptomus, kai kurie net metų metus nesilankė pas specialistą. Dabar matome daugiau pažengusio periodontito atvejų, daugiau netenkama dantų, daugiau sudėtingų gydymo atvejų.
Tai rodo, kokia svarbi yra nuosekli dantų priežiūra ir nepertraukiama profilaktika.
Kasdienės dantų priežiūros patarimai
-
Dantis reikėtų valyti du kartus per dieną, po 2 minutes, švelniu šepetėliu.
-
Tarpdančius valyti būtina bent kartą per dieną – siūlu arba tarpdančių šepetėliais.
-
Šepetėlio judesiai turi būti šluojamieji, kampu į dantenų liniją, – ne jėga, ne šveičiant.
-
Jei jaučiate uždegimo požymių – naudokite antiseptinius skalavimo skysčius, bet tik kursais, ne nuolat.
