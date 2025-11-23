Krūties vėžys – įveikiama liga, jei tikrinamasi laiku

Gydomas modernesniais vaistais
Krūties vėžys šiandien gydomas modernesniais vaistais, kurie leidžia kontroliuoti net išplitusią ligą, o ankstyva patikra suteikia moteriai šansą ligą aptikti laiku, įveikti lengviau, greičiau ir patirti mažiau pasekmių.
Statistikos duomenys griežti: maždaug kas dešimta Lietuvos moteris per savo gyvenimą susirgs krūties vėžiu. Per metus šią diagnozę išgirsta apie 1 700 moterų.
Nacionalinio vėžio centro Medikamentinės onkologijos centro vadovė doc. dr. Birutė Brasiūnienė primena: kuo anksčiau navikas nustatomas, tuo paprastesnis gydymas ir tuo didesnė tikimybė pasveikti. Jei nustatomas pradinių stadijų vėžys, dažnai pakanka operacijos. Jei liga išplitusi, prireikia vaistų ir sudėtingesnių gydymo metodų, bet ir jie ne visuomet padeda ligą suvaldyti.
Pasitikrina vos pusė
Pagal Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programą dabar kas dvejus metus nemokamai mamografijai kviečiamos 45–74 metų moterys – penkeriais metais jaunesnės ir penkeriais vyresnės nei anksčiau. Medikai ir socialiniai partneriai ilgai siekė, kad būtų praplėstos galinčių dalyvauti patikrose amžiaus ribos, nes krūties vėžiu serga vis daugiau jaunesnių ir vyresnių moterų.
Nors minėta programa veikia jau du dešimtmečius, pasitikrinti ateina vos pusė moterų, kurios turėtų tikrintis. Kai kuriuose rajonuose, pvz., Švenčionių ar Rietavo, pasitikrina vos kas septinta. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė sako: taip yra todėl, kad daug moterų negauna siuntimo tikrintis, o be jo tyrimai neatliekami. Kita problema, kad atokesnėse vietovėse gyvenančioms moterims sunku nuvykti iki poliklinikos.
B. Brasiūnienė apgailestauja, kad Lietuvoje menkas sveikatos raštingumas – daug žmonių mano, kad vėžiu sergama tik sulaukus vyresnio amžiaus, nežino, kokie simptomai turi kelti nerimą. Deja, valdžia gyventojų švietimui neskiria tinkamo dėmesio, o patikrų sistema nesutvarkoma, kad veiktų be priekaištų. Dėl tokios situacijos Lietuva patenka tarp šalių, kur mirtingumas nuo krūties vėžio yra vienas didžiausių Europoje.
Jei pajutote pakitimus krūtyje ar jaučiate nerimą, kreipkitės į šeimos gydytoją. Tyrimai jums bus atlikti nemokamai.
Ragina nesikliauti amžiumi
Krūties vėžiu serga ne tik minėto amžiaus moterys. Ši liga užklumpa ir jaunesnes, kartais – net dvidešimtmetes. Todėl POLA direktorė ragina nesikliauti vien amžiumi.
„Jei pajutote pakitimus krūtyje ar jaučiate nerimą, kreipkitės į šeimos gydytoją. Tyrimai jums bus atlikti nemokamai. Šiandien galima sustabdyti net agresyviausią vėžį, bet tik tada, jei nepavėluosite. Nedelskite – tyrimas trunka vos kelias minutes, o jo kaina gali būti jūsų gyvenimas“, – pranešime spaudai cituojama N. Čiakienė.
POLA vienija daugiau kaip 62 tūkst. onkologine liga sergančių žmonių, kurių didžioji dalis – krūties vėžiu sergančios moterys.
„Šiandien vieni didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria moterys, – tai psichologinės ir emocinės paramos trūkumas, nepakankamas informacijos apie individualizuotą gydymą prieinamumas ir nelygios galimybės gauti inovatyvius vaistus bei reabilitacijos paslaugas. POLA siekia, kad kiekviena moteris, susidūrusi su krūties vėžiu, jaustųsi matoma, suprasta ir turėtų galimybę gyventi visavertį, kokybišką gyvenimą, nepaisant diagnozės“, – tvirtina pacientų organizacijos vadovė N. Čiakienė.
