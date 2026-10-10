Krūties vėžys: ne kiekvienas guzelis – piktybinis navikas

Kad pastebėtume anksčiau
Spalį, krūties vėžio žinomumo mėnesį, šeimos gydytoja primena, kada ir kokius tyrimus verta atlikti, kad ligą būtų galima pastebėti kuo anksčiau ir išsaugoti gyvenimo kokybę.
„Nors sergamumas krūties vėžiu pastaraisiais metais auga, tai nereiškia, kad situacija šalyje blogėja. Dalį šio augimo galima sieti su gerėjančia diagnostika ir galimybe ligą nustatyti anksčiau. Vis dėlto prie didėjančio atvejų skaičiaus prisideda ir kiti veiksniai, tokie kaip senėjanti visuomenė, aplinkos poveikis ir mityba“, – išplatintame pranešime cituojama šeimos gydytoja Raminta Liebienė.
Ankstyvosiose stadijose krūties vėžys dažniausiai nesukelia aiškių simptomų, o ryškesnių požymių atsiranda ligai progresuojant. Krūtyje gali būti apčiuopiamas neskausmingas, kietas ir nepaslankus guzelis, pakisti jos forma ar dydis, atsirasti odos paburkimas, įdubimų ar paraudimas. Gali įsitraukti spenelis, atsirasti žaizdelių, pleiskanojimas ar išskyrų. Kartais juntamas nuolatinis skausmas krūtyje ar pažastyje, nesusijęs su menstruacijų ciklu.
„Krūtyje apčiuoptas guzelis ne visada reiškia piktybinę ligą. Tokius pakitimus gali lemti ir gerybiniai pieno liaukų pokyčiai, cistos ar hormoninė mastopatija (gerybinis krūtų audinio pakitimas, kurį sukelia moteriškų lytinių hormonų pusiausvyros sutrikimas – red. past.). Guzelis taip pat gali atsirasti dėl fibroadenomos (gerybinio krūties auglio, sudaryto iš liaukinio ir jungiamojo audinio – red. past.), išvešėjusio riebalinio audinio, infekcijos ar mastito (krūties uždegimo – red. past.)“, – atkreipia dėmesį R. Liebienė.
Šeimos gydytoja priduria, kad kai kuriuos pokyčius moterys linkusios nuvertinti ar sieti su kitomis priežastimis. Krūties ar spenelių skausmas, formos ar dydžio pokyčiai dažnai priskiriami hormoniniams ciklo svyravimams, o odos paraudimas, išsausėjimas ar pleiskanojimas – egzemai ar alergijai. Gali būti nuvertinamas diskomfortas pažasties srityje ar viršutinėje krūtinės dalyje, todėl dalis moterų į šeimos gydytoją kreipiasi pavėluotai.
Verta pradėti jaunoms
Moterims pačioms apžiūrėti ir apčiuopti krūtis naudinga jau nuo 20 metų. 7–10 menstruacinio ciklo dieną prieš veidrodį galima įvertinti krūtų formą, odos ir spenelių pokyčius, apžiūrint save tiek nuleidus, tiek pakėlus rankas. Tuomet pravartu pereiti prie apčiuopos – kiekvieną krūtį trimis pirštų pagalvėlėmis čiuopti sukamaisiais judesiais nuo išorės link spenelio. Apčiuopą patogu atlikti tiek stovint, tiek gulint, kitą ranką laikant pakeltą už galvos.
Profilaktinius krūtų patikrinimus naudinga pradėti sulaukus 20–25 metų, o jų dažnumas ir tyrimo metodas priklauso nuo moters amžiaus ir individualios rizikos. Iki 40 metų dažniausiai atliekamas krūtų ultragarsinis tyrimas, o nuo 40 metų – mamografija.
„Jaunesniame amžiuje krūtyse vyrauja liaukinis audinys, todėl iki 40 metų dažniau atliekamas ultragarsinis tyrimas, o nuo 40 metų – pirminė mamografija. Aptikus pakitimų, papildomai gali būti pasitelkiama echoskopija ar magnetinio rezonanso tomografija. Ji padeda tiksliau įvertinti neaiškius pakitimus, labai tankų liaukinį audinį, galimą ligos išplitimą į aplinkinius audinius ar atsaką į gydymą“, – aiškina šeimos gydytoja.
Kyla didesnė rizika
Didesnė krūties vėžio rizika kyla moterims, kurių šeimoje šia liga sirgo mama, sesuo, senelė ar kita artima giminaitė. Pasak R. Liebienės, paveldimumas ir šeiminė ligos istorija yra vieni svarbiausių rizikos veiksnių, todėl apie juos verta informuoti savo šeimos gydytoją.
Riziką taip pat didina vyresnis nei 50 metų amžius, tankus liaukinis krūtų audinys, anksti prasidėjusios menstruacijos, vėlyva menopauzė, negimdymas ir nežindymas.
„Svarbu nepamiršti ir tų rizikos veiksnių, kuriuos galime keisti. Krūties vėžio riziką padeda mažinti normalios kūno masės palaikymas, reguliarus fizinis aktyvumas, rūkymo ir alkoholio atsisakymas, subalansuota mityba. Svarbu apdairiai vartoti pakaitinę hormonų terapiją, ilgiau žindyti krūtimi ir vengti lėtinio“, – sako šeimos gydytoja.
Krūties vėžio riziką padeda mažinti normalios kūno masės palaikymas, reguliarus fizinis aktyvumas, rūkymo ir alkoholio atsisakymas, subalansuota mityba. Svarbus apdairus pakaitinės hormonų terapijos vartojimas.
Pasinaudoja ne visos
R. Liebienė primena ir apie Lietuvoje vykdomą krūties vėžio prevencinę programą, skirtą 45–74 metų moterims. Pagal ją mamografinis tyrimas gali būti atliekamas kartą per dvejus metus. Vis dėlto, pasak šeimos gydytojos, nors 2020–2026 m. dalyvavimas programoje augo, ja vis dar pasinaudoja mažiau nei 70 proc. tikslinės grupės moterų.
„Dalis moterų apie programą vis dar nežino, kitos patikrą atidėlioja manydamos, kad tikrintis dar per anksti arba kad, nejaučiant jokių simptomų, tam nėra priežasties. Tačiau ankstyvosiose stadijose krūties vėžys dažniausiai nesukelia aiškių požymių, todėl gera savijauta nėra priežastis atsisakyti profilaktinio tyrimo“, – pabrėžia R. Liebienė.
Sėkmingiau gydoma
Ankstyva diagnostika svarbi ne tik siekiant kuo greičiau nustatyti ligą, bet ir dėl gydymo galimybių. Pasak šeimos gydytojos, pirmos ir antros stadijos krūties vėžys išgydomas daugiau nei 90–95 proc. atvejų. Anksti diagnozavus ligą gali būti taikomas mažiau invazyvus chirurginis ir mažiau toksiškas gydymas, taip pat sumažėja ligos atsinaujinimo rizika.
„Gydymo pasirinkimas priklauso nuo ligos stadijos ir išplitimo. Gali būti atliekama tausojanti operacija, kurios metu pašalinama tik pažeista krūties audinio dalis ir sarginis limfmazgis. Atsižvelgiant į individualią situaciją, taip pat gali būti taikoma hormonų, biologinė, imuninė terapija, chemoterapija ar kitas gydymas“, – sako šeimos gydytoja R. Liebienė.
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