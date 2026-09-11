Kūno riebalų procentas pagal amžių: kokios ribos laikomos sveikomis

Vienos dažniausiai cituojamų orientacinių ribų paskelbtos dar 2000 metais žurnale „The American Journal of Clinical Nutrition“. Tyrime Dympna Gallagher su kolegomis išanalizavo 1 626 suaugusiųjų duomenis ir KMI ribas, taikomas JAV Nacionalinių sveikatos institutų bei Pasaulio sveikatos organizacijos, susiejo su kūno riebalų procentu.
Tyrėjai atkreipė dėmesį, kad sveiku laikomas kūno riebalų procentas skiriasi priklausomai ne tik nuo lyties, bet ir nuo amžiaus.
Kiek kūno riebalų laikoma normalu?
Pagal D. Gallagher ir kolegų pasiūlytas orientacines ribas, 20–39 metų vyrų kūno riebalų procentas turėtų siekti maždaug 8–19 proc., o tokio pat amžiaus moterų – 21–32 proc.
40–59 metų vyrams nurodoma maždaug 11–21 proc., o moterims – 23–33 proc.
Vyresniame, 60–79 metų amžiuje, orientacinės ribos dar šiek tiek padidėja: vyrams jos siekia 13–24 proc., moterims – 24–35 proc.
Šios ribos nėra vienintelės naudojamos kūno sudėčiai vertinti.
Amerikos fizinio aktyvumo taryba taiko platesnę klasifikaciją, kuri iki šiol dažnai naudojama sporto klubuose bei atliekant kūno sudėties tyrimus.
Pagal šią klasifikaciją moterų organizmui būtinas riebalų kiekis sudaro maždaug 10–13 proc., vyrų – 2–5 proc.
Sportuojančių moterų kūno riebalų procentas paprastai siekia 14–20 proc., o vyrų – 6–13 proc. Vadinamajai fizinio pasirengimo kategorijai priskiriamos moterys, kurių kūno riebalai sudaro 21–24 proc., ir vyrai, kurių rodiklis siekia 14–17 proc.
Vidutinis nesportuojančių žmonių intervalas yra maždaug 25–31 proc. moterims ir 18–24 proc. vyrams. Daugiau kaip maždaug 32 proc. moterims ir 25 proc. vyrams pagal šią klasifikaciją jau priskiriama nutukimo kategorijai.
Svarbu tai, kad šios ribos nėra skirstomos pagal amžių, o D. Gallagher pateiktos ribos didėja žmogui senstant.
Kodėl su amžiumi riebalų procentas gali didėti?
Didesnės orientacinės ribos vyresniame amžiuje nereiškia, kad su metais reikėtų sąmoningai priaugti riebalų.
Jos atspindi natūralius kūno pokyčius. Maždaug nuo ketvirtojo gyvenimo dešimtmečio žmogaus raumenų masė ir kaulų tankis palaipsniui mažėja. Todėl net ir nesikeičiant kūno svoriui riebalų dalis bendroje kūno masėje gali tapti didesnė.
„Harvard Health“ taip pat pažymi, kad 60 metų ir vyresnių žmonių kūno riebalų procentas paprastai būna didesnis nei jaunesnių suaugusiųjų, daugiausia dėl mažėjančios raumenų masės.
Ypač nepalanki situacija susidaro tada, kai kartu mažėja raumenų masė ir daugėja riebalų. Tokia būklė vadinama sarkopeniniu nutukimu. Ji siejama ne tik su pertekliniu svoriu, bet ir su silpnesniais raumenimis, prastesne pusiausvyra bei didesniu trapumu.
Svarbu ne tik kiek riebalų yra, bet ir kur jie kaupiasi
Net ir vienodą kūno riebalų procentą turintys žmonės gali turėti nevienodą riziką sveikatai.
Didelę reikšmę turi riebalų pasiskirstymas. Visceraliniai riebalai, besikaupiantys aplink kepenis, kasą ir žarnyną, metaboliškai skiriasi nuo poodinių riebalų, kuriuos galima suimti pirštais.
Visceraliniai riebalai siejami su uždegiminiais procesais ir laisvųjų riebalų rūgščių patekimu į medžiagų apykaitos sistemą.
2022 metais žurnale „Frontiers in Public Health“ paskelbtame tyrime trejus metus stebėti 5 595 suaugusieji Kinijoje.
Tyrėjai nustatė, kad vyrams, priklausiusiems grupėms, kuriose bendras kūno riebalų procentas buvo didžiausias, rizika susirgti 2 tipo diabetu buvo maždaug 2 – 2,5 karto didesnė nei vyrams, kurių kūno riebalų procentas buvo mažiausias.
Panašus ryšys nustatytas vertinant liemens srityje susikaupusius riebalus. Tyrime išskirtos maždaug 25,2 proc. vyrų ir 30,3 proc. moterų ribos.
Vieną svarbų matavimą galima atlikti namuose
Norint apytikriai įvertinti pilvo srityje susikaupusių riebalų kiekį, nebūtina atlikti sudėtingų kūno skenavimo tyrimų.
JAV Nacionalinis širdies, plaučių ir kraujo institutas rekomenduoja paprastą liemens apimties matavimą su matavimo juosta – ji turėtų būti apjuosiama aplink liemenį šiek tiek aukščiau klubakaulių.
Didesnė nei maždaug 102 cm vyrų ir 89 cm moterų liemens apimtis rodo didesnį pilvo srityje susikaupusių riebalų kiekį ir siejama su didesne širdies ligų bei 2 tipo diabeto rizika.
Tai gali būti svarbu net ir tuomet, kai žmogaus KMI patenka į normos ribas.
Vieno skaičiaus neužtenka
Patys D. Gallagher tyrimo autoriai pabrėžė, kad jų pasiūlytos kūno riebalų procento ribos yra orientacinės.
Jos buvo apskaičiuotos remiantis KMI ribomis, o ne tiesiogiai pagal tai, kokiam riebalų procentui esant žmogui išsivysto tam tikros ligos. Tyrėjai taip pat perspėjo, kad vienos universalios ribos visiems žmonėms nustatyti negalima.
Rezultatams įtakos gali turėti amžius, etninė kilmė, raumenų kiekis ir net organizmo hidratacija. Dėl šios priežasties ir kūno sudėties matavimo aparatai nėra visiškai tikslūs, ypač kai vertinami žmonės, kurių rezultatai yra ties kategorijų ribomis.
Praktiniam savęs įvertinimui naudingiausia žiūrėti ne į vieną rodiklį. Kūno riebalų procentą verta vertinti kartu su amžiumi ir liemens apimtimi.
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