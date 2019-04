Kuo dažyti kiaušinius, kad nesukeltume pavojaus sveikatai?

Vaistininkė Inga Norkienė sako, kad renkantis dažus, reikėtų atidžiai skaityti etiketes. Vis dar populiaru margučius marginti tekstiliniais dažais, kuriuos nuo seno naudojo mūsų seneliai, taip pat skutimosi putomis, nagų laku ir kitais įmantriais būdais. Tačiau įvairūs tyrimai rodo, kad ne maistui skirti dažai gali būti pavojingi sveikatai ir net paskatinti rimtus susirgimus.

Iš pažiūros kiaušinio lukštas atrodo vientisas, todėl gali susidaryti klaidingas įspūdis, jog nesvarbu, kuo jį marginsim – vis tiek kiaušinį nulupsime. Tada kaip paaiškinti, kad įvairiais dažais dažytų kiaušinių baltymas kartais taip pat nusidažo?

„Iš tiesų kiaušinio lukštas yra porėtas, be to, verdant kiaušinius, lukštas gali ir įtrūkti. Tiek per poras, tiek per įtrūkimus dažai ir juose esančios cheminės medžiagos pasiekia baltymą, kurį paskui prie Velykų stalo valgome“, – sako vaistininkė.

Ne maistui skirtuose dažuose – toksiškos medžiagos

Dažuose, kurie nėra skirti maistui, kaip pigmentai spalvai suteikti naudojamos sveikatai kenksmingos cheminės medžiagos. Juose gali būti anilino, sunkiųjų metalų, galinčių sukelti rimtų sveikatos sutrikimų.

„Anilino gali būti kiaušinių dažymui naudojamuose tekstiliniuose dažuose. Anilinas yra pavojinga toksiška medžiaga, galinti sukelti įvairias odos ligas, egzemą. Be to, anilinas yra kancerogeninė medžiaga, kurios neigiamas poveikis gali pasirodyti tik ateityje. Tokių dažų spalvos pigmentuose taip pat gali būti sunkiųjų metalų, kurie nusėda žmogaus organizme ir iš ten nepasišalina. Sunkieji metalai pasižymi mutageninėmis ir kancerogeninėmis savybėmis, todėl gali sukelti rimtų susirgimų ateityje“, – kuo pavojingi ne maistiniai kiaušinių dažai pasakoja vaistininkė.

I. Norkienė taip pat atkreipia dėmesį, kad tokie dažai pavojingi ne tik patekę į organizmą, suvalgius jais dažytą kiaušinį, bet ir kiaušinius verdant su dažais. Jų garai gali sukelti alerginę reakciją.

Europos Sąjungoje pagamintuose kiaušinių dažuose anilino neturėtų būti, tačiau ant produktų etikečių dažnai nepateikiama visa informacija apie sudėtį. Todėl specialistai apskritai siūlo vengti dažų, kurie nėra skirti maistui.

„Kasmet galima atrasti vis naujų idėjų, kaip kuo įmantriau išmarginti kiaušinius Velykoms. Siūloma naudoti ir skutimosi putas, ir nagų laką, guašą ar akvarelę, klijais prilipinti įvairiausių papuošimų. Margučiai galbūt atrodys įspūdingai ir bus kuo pasigirti socialiniuose tinkluose. Tačiau taip margintų kiaušinių nerekomenduoju valgyti – visose šiose priemonėse, kurios akivaizdžiai skirtos ne maistui, gali būti sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų. Kiaušinius, kuriuos ketinate valgyti, geriau marginkite natūraliomis priemonėmis“, – pataria specialistė.

Saugiausia marginti kiaušinius natūraliomis medžiagomis

Renkantis dažus margučiams, reikėtų atkreipti dėmesį, ar jų spalva išgaunama maistiniais dažais. Tiesa, maistiniai dažai taip pat nėra sveikatai naudingas produktas. Ant kai kurių pakuočių galima rasti ir įspėjimą, kad dažai gali sukelti vaikų hiperaktyvumą. Tačiau maistui skirti dažnai sveikatai yra kur kas mažiau kenksmingi.

Vaistininkė siūlo nesusivilioti parduotuvėse jau parduodamais margintais kiaušiniais. „Neaišku, kokiais dažais išgautos jų spalvos ir raštai. Nebent juos norėtumėte tik ant stalo padėti kaip puošmeną“, – sako specialistė. Ji siūlo prisiminti ir išbandyti kiaušinių dažymą natūraliais augaliniais dažais. Ir gražiai atrodys, ir bus saugūs valgyti margučiai, marginti svogūnų lukštais, raudonuoju kopūstu, ciberžole, burokėliu.