Kuo Z kartos odos priežiūra rudenį skiriasi nuo vyresnių moterų?

Vėjas, temperatūrų svyravimai bei tuoj prasidėsiantis šildymo sezonas keičia odos poreikius, todėl vasarą tikusi rutina rudenį gali būti nebetinkama. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienai kartai reikia visiškai skirtingos kosmetikos. Pasak vizažistės Jelenos Liaudinienės, renkantis rudens kosmetinę svarbiausias kriterijus turėtų būti ne gimimo metai, o reali odos būklė ir jos poreikiai.
„Amžius nebūtinai reiškia visiškai kitokį kosmetinės turinį. Skirtingoms kartoms dažnai tinka tie patys priežiūros principai, o labiausiai keičiasi aktyvieji ingredientai, jų intensyvumas ir konkrečiai odai aktualūs sprendimai“, – sakė J. Liaudinienė.
Staigūs orų pokyčiai – išbandymas odai
Pastarosiomis savaitėmis jau patyrėme: vieną dieną lauke gali būti beveik vasariška šiluma, o kitą – žvarbus vėjas ir gerokai žemesnė temperatūra. Netrukus laukia ir dar vienas išbandymas – sausas šildomų patalpų oras.
Būtent staigūs aplinkos pokyčiai, pasak specialistės, odai tampa didesniu iššūkiu nei lėtas sezonų pasikeitimas. Neretai ji pradeda sausėti, atsiranda tempimo pojūtis, padidėja jautrumas. Todėl viena dažniausių klaidų – rudenį tęsti tą pačią rutiną, kuri buvo suplanuota vasarai.
Tai nereiškia, kad rugsėjį būtina iš esmės pakeisti visą kosmetinės turinį. Tereikia peržiūrėti kelis rutinos žingsnius: ar prausiklis nėra pernelyg agresyvus, ar naudojama pakankamai drėkinanti priemonė, ar odai reikia papildomo serumo, kaukės, o gal – odos apsauginį barjerą palaikančio produkto.
„Po vasaros sezono pirmiausia reikia atkurti natūralias odos apsaugines funkcijas, o tik paskui spręsti kitas problemas. Jeigu oda stipriai dehidratuota ar jos balansas sutrikęs, nereikėtų skubėti imtis intensyvių rūgščių ar kitų aktyviųjų priemonių naudojimo“, – patarė J. Liaudinienė.
18–30 metų: dar ne kova su senėjimo požymiais, o prevencija
Jaunos moterys odos priežiūrą planuoja atsižvelgdamos į veidrodžio „parodymus“ – jei oda atrodo gerai, gal jai nieko ir nereikia. J. Liaudinienė šį požiūrį – „man dar per anksti“ – vadino vienu iš dviejų kraštutinumų.
18–30 metų moterims pirmiausia verta pažinti savo odą: suprasti jos tipą, stebėti, kaip ji reaguoja į skirtingas tekstūras ir ingredientus, o atsiradus aknei, didesniam riebumui, paraudimui ar kitoms problemoms, priemones rinktis pagal konkrečią būklę.
Rudenį svarbu rinktis švelnią priežiūrą, o rutiną galima papildyti antioksidantų ir vitaminų turinčiomis priemonėmis.
„Jauname amžiuje svarbiausia prevencija. Nereikia laukti, kol pasirodys ryškūs pokyčiai, tačiau nereikia odos ir apkrauti priemonėmis, kurių jai dar nereikia“, – pažymėjo specialistė.
30–45 metų: laikas aktyvesniems ingredientams
Trečiajame ir ketvirtajame gyvenimo dešimtmetyje pradeda ryškėti pirmieji brandos požymiai, oda gali išsausėti, atrodyti papilkėjusi ar nebe tokia skaisti.
Šiuo periodu greta bazinės priežiūros J. Liaudinienė siūlė palaipsniui įtraukti aktyvesnių ingredientų. Vienas jų – retinolis, kuris dažnai pasirenkamas odos atnaujinimui paskatinti, skaistumui ir pirmųjų brandos požymių priežiūrai. Ruduo ir žiema, kai mažiau saulės, jo naudojimui ypač tinkamas laikas. Tačiau pasirinkus aktyvias priemones visada svarbu nepamiršti odos apsaugos ir stebėti jos reakciją. 30-mečių kosmetinėje jau gali atsirasti ir serumų ar vitaminų A, C ir E turinčių priemonių.
Ekspertė pabrėžė: daugiau produktų savaime nereiškia geresnės priežiūros. Svarbiau į rutiną juos įtraukti nuosekliai ir duoti odai laiko prisitaikyti.
„Nereikėtų produkto nurašyti po kelių dienų. Odos pokyčiams reikia laiko, todėl rutiną verta vertinti ne pagal momentinį įspūdį, o pagal tai, kaip oda jaučiasi ir atrodo po ilgesnio nuoseklaus naudojimo“, – sakė J. Liaudinienė.
Brandesnei odai – ne vienas „stebuklingas“ kremas, o deriniai
Brandesniame amžiuje odai dažniau aktualus ne tik drėkinimas, bet ir komfortas, stangrumo palaikymas bei intensyvesnė priežiūra. Todėl prie bazinės rutinos verta pridėti serumų, kaukių, švelnių šveičiamųjų priemonių, koncentratų ar kitų tikslingų odos priežiūros priemonių.
J. Liaudinienė rekomendavo atkreipti dėmesį ir į veikliųjų medžiagų derinius. Skirtingi ingredientai gali papildyti vienas kitą, tačiau kosmetinės nereikėtų formuoti pagal principą „kuo daugiau, tuo geriau“.
Pasak jos, svarbiau turėti kelias priemones skirtingiems odos poreikiams ir jas kaitalioti priklausomai nuo to, ko odai reikia konkrečiu metu.
Kita dažna klaida tarp šios amžiaus kategorijos moterų – priešinga jaunesniųjų nuostatai: „man jau per vėlu“.
„Pradėti rūpintis oda nėra per vėlu. Net jei žmogus anksčiau neturėjo nuoseklios rutinos, verta pradėti nuo kelių pagrindinių žingsnių, o vėliau ją papildyti pagal odos poreikius“, – ragino J. Liaudinienė.
Ką viena iš kitos gali skolintis dukra, mama ir močiutė?
Nors aktyvesnės priemonės turėtų būti parenkamos individualiai, nemažai kosmetikos produktų gali būti visiškai universalūs.
Skirtingų kartų moterims gali tikti švelnios veido, akių ir lūpų valymo priemonės, drėkinamosios kaukės, odos apsauginį barjerą palaikantys produktai, kai kurios švelnios fermentinės šveičiamosios priemonės ar valomosios kaukės.
Skirtingo amžiaus moterų kosmetinės nebūtinai turi būti visiškai skirtingos. Visoms, pasak vizažistės, svarbus tas pats pagrindas – švari, pakankamai sudrėkinta ir nuo aplinkos poveikio apsaugota oda. O skirtingos kartos viena iš kitos gali perimti ne tik produktus, bet ir gerus įpročius: jaunesnės – mokytis nuoseklumo, vyresnės – nebijoti naujų tekstūrų ir ingredientų.
SPF rugsėjo 1-ąją į stalčių nekeliauja
Yra dar vienas vasaros kosmetinės produktas, kuriam rudenį atostogos neprasideda – tai apsauga nuo saulės. Nors dienos trumpėja ir saulė nebeatrodo intensyvi, apsauga išlieka svarbi kasdienės priežiūros dalis, ypač naudojant aktyvesnius ingredientus.
„Tad atnaujinant kosmetinę naujam sezonui svarbiausia ne suskaičiuoti produktus ar ieškoti etiketėje savo amžiaus grupės. Naudingiau užduoti paprastesnį klausimą: ko mano odai šiuo metu trūksta“, – patarė J. Liaudinienė.
Atsakymas dukrai, mamai ir močiutei gali būti skirtingas, tačiau visoms galioja tas pats principas – priemones verta rinktis pagal realius odos poreikius, o ne vien pagal amžių.
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