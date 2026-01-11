Kupinas iššūkių laikotarpis, reikalaujantis pastangų ir resursų

Senatvinis diskomfortas
Ne taip svarbu, į kokius periodus suskirstysime senatvę – ankstyvąją ar vėlyvąją, – kalbėsime apie tam tikrą senatvinį diskomfortą, gyvenimo kokybės sumenkimą ar visišką neįgalumą ir iš to kylančias įvairiausias grėsmes. Nors esama nemažai išimčių, tačiau bendra formulė, nusakanti senstančio individo statusą, būtų tokia: kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo daugiau rūpesčių patiria jis pats, jo artimieji, socialinės rūpybos ir sveikatos priežiūros sistemos. Būtų dar pusė bėdos, jei senatvę „vizituotų“ koks nors vienas negalavimas ar kuris nors vienas susirgimas. Deja, absoliuti dauguma senolių patiria ne vieną ligą ar negalavimą, kurie dažniausiai sunkiai arba išvis nepasiduoda gydymui. Štai dėl ko atsirado daugybė naujų pavadinimų, nusakančių kelių ligų buvimą vienu metu. Tai daugybiniai susirgimai, polipatologija, pliuripatologija, multipatologija, poliligotumas, polisusirgimai, multisusirgimai, komorbidiškumas, multimorbidity (angl.) etc.
Senėjimą ir jo apraiškas lemia natūralūs involiuciniai (regreso, nykimo pobūdžio procesai), būdingi ne tik žmogui. Labiausiai akcentuojama vadinamoji sarkopenija (gr. sarx – kūnas, raumenys, mėsa; penia – jėgų netekimas, silpnumas). Tai viso kūno, pirmiausia skeleto raumenų masės, laipsniškas nykimas. Panaši būsena kartais dar vadinama pirmine sarkopenija, mat raumenų nykimą gali sąlygoti ir specifinės neuromuskulinės sistemos degeneracinės ligos arba, kitaip tariant, fizinio aktyvumo stoka. Raumenų masės nykimą lydi bendras silpnumas ir raumenų jėgos laipsniškas silpnėjimas. Prie kūno masės ir svorio mažėjimo prisideda ir visų kitų organų apimties pokyčiai.
Štai toli gražu nebaigtinis gresiančių ligų arba jų komplikacijų sąrašas. Tai lėtinės, iš esmės radikaliai nepagydomos ligos: arterinė hipertenzija, arterinių kraujagyslių aterosklerozė, galvos smegenų insultas, širdies infarktas, širdies veiklos nepakankamumas, cukraligė, sąnarių ligos ir su jomis susiję mobilumo sunkumai, onkologinės ligos, regos ir klausos defektai, riziką keliančios virusinės ligos (gripas, COVID ir jo atmainos), laipsniškai blogėjanti inkstų filtracinė funkcija ir t. t. Prie šių problemų priskirtini ir mentalinio pobūdžio ypatumai, kaip antai užmarštis, svyruojanti orientacija aplinkoje, savikontrolės praradimas, senatvinė demencija ir įvairūs kiti, neretai gana sunkūs, psichinės veiklos sutrikimai, kurie buitinę kasdienybę paverčia nesibaigiančia kambarių tvarkyba, uždaro rato problemomis, nuspalvintomis nenusakomomis spalvomis. Tai tie sunkūs atvejai, kai pacientams reikalingas nuolatinis dėmesys ir priežiūra, jų negalima palikti vienų nė minutei. Aukščiausia entropinė būsena (entropija – sistemos netvarkos, atsitiktinumo arba neapibrėžtumo matas) buityje pasiekiama, kai senyvas žmogus praranda savikontrolę, nebekontroliuoja savo fiziologinių procesų, kartkartėmis nepastebimai išeina iš namų ir nebemoka sugrįžti. Tuomet aplinkiniams situacija tampa tikru išbandymu. Tai sunki socialinė realybė, nuo kurios pabėgti neįmanoma, tenka prisitaikyti, ugdytis kantrybę ir ištvermę. Visuomenė ir apskritai viešoji nuomonė itin vertina artimųjų socialinį jautrumą, socialinių darbuotojų pasišventimą atliekant sudėtingas pareigas, ypač tuomet, kai jų veiklos srityje atsiduria senyvo amžiaus žmonės.
Su amžiumi susijusi rizikinga grėsmė. Tai aritmija, arba prieširdžių virpėjimas, kuris grasina galvos smegenų insultu, širdies veiklos nepakankamumu, galūnių paralyžiumi ir bendru neįgalumu.
Atskirai paminėtinas nutukimas, kuris savaime yra gresiančio blogio pranašas. Neatsitiktinai anglakalbėje medicinos literatūroje ir, beje, kasdienėje praktikoje atsirado naujas terminas – diabesity (žodžių diabetes ir obesity šaknų junginys; tai 2 tipo cukraligė ir nutukimas). Nieko per daug nebauginant, šių patologijų draugystė nuveda iki širdies infarkto, galūnių amputacijų, neretai iki aklumo ir širdies ritmo sutrikimų. Visa tai žinant, kova su nutukimu gali duoti puikių vaisių – išvengti fatališkų padarinių.
Lygiai taip pat paminėtina ir su amžiumi susijusi kita rizikinga grėsmė. Tai aritmija, arba prieširdžių virpėjimas, kuris grasina galvos smegenų insultu, širdies veiklos nepakankamumu, galūnių paralyžiumi ir bendru neįgalumu, o sunkesniais atvejais – kognityviniais sutrikimais, bendro suvokimo ir kalbos praradimu. Siekiant išvengti pragaištingo įvairių negalavimų paketo, ypač svarbu vartoti kraujo krešumą mažinančius vaistus (antikoaguliantus), prieširdžių virpėjimo fone neleidžiančius formuotis krešuliams, kurie paprastai susidaro kairiojo prieširdžio auselėje. Būtent tie krešuliniai trombai, ištrūkę iš prieširdžio ir įgavę embolų pavadinimą, žaibiškai atsiduria galvos smegenų arterijoje ir, ją užkimšdami, pražudo tam tikrą smegenų substancijos dalį, sukeldami ką tik aprašytus padarinius. Kartais embolai nukeliauja į kurią nors galūnę – ranką ar koją, tuomet tenka skubiai operuoti, pašalinti embolą iš galūnę maitinančios arterijos.
Antikrešuminių vaistų yra nemažai, o konkretų medikamentą paprastai paskiria kardiologai arba šeimos gydytojai. Problema iškyla ne tiek dėl konkrečių medikamentų (su jais irgi nutinka nemalonumų, ypač perdozavus), kiek dėl jų vartojimo reguliarumo.
Netgi mokslininkai kartais neįvertina visų aplinkybių, tirdami antikrešuminių vaistų klinikinius rezultatus. Reikalas tas, kad senyvo amžiaus pacientai dėl natūralaus užmaršumo tuos svarbius medikamentus vartoja nereguliariai, nejučiomis padaro ilgesnių ar trumpesnių pauzių, o tai labai rizikinga. Mokslininkai, testuodami naują medikamentą, kartais irgi išleidžia iš dėmesio minimas aplinkybes ir, neįvertinę vaisto nereguliaraus vartojimo (dėl pacientų orientacijos ypatumų), kartais padaro klaidingas išvadas, tvirtindami, kad, tarkime, konkretus vaistas yra efektyvus 85–90 proc. atvejų; tuo metu, vartojant vaistą pagal griežtą reglamentavimą, galbūt tas vaistas būtų efektyvus 100 proc.
Kartu iškyla ir kita, grynai socialinė problema: pacientą globojantiems artimiesiems ar socialiniams darbuotojams tenka atsakomybė už tinkamą neįgaliojo asmens priežiūrą, kad svarbūs vaistai būtų suvartojami pagal nustatytą schemą. Jei pacientas, jau patyręs insultą, nusižengia vaistų dozavimo reikalavimams, jam gresia pakartotiniai insultai su dar blogesniais padariniais. To paties užmaršumo ar pasunkėjusio orientavimosi fone, perdozavus antikrešuminių vaistų, gresia kraujavimas (iš nosies, virškinamo trakto ir t. t.). Taip nutinka ir susižeidus, patyrus mechaninio pobūdžio traumą. Kartais stebimas masyvus, gyvybei pavojingas kraujavimas, su kuriuo dorotis gana sunku netgi ligoninės sąlygomis. Ne veltui sakoma, kad vartojant kraujavimą mažinančius vaistus svarbiausia sąlyga yra gydymosi jais disciplina.
Manoma, kad vidutiniškai kas 23–25 greitosios pagalbos automobilis, lekiantis su įjungtais švyturėliais ir garsinėmis sirenomis, gabena pacientą su pavojingu kraujoplūdžiu, išprovokuotu antikoaguliantų. Pagal pranešimus vien JAV kasmet į skubios pagalbos skyrius patenka 250–300 tūkst. pacientų su medikamentų sukeltu pavojingu kraujavimu; į šį skaičių patenka, suprantama, ne vien tik senyvo amžiaus pacientai.
Statistiniai duomenys skelbia, kad išvardytos gerontologinio profilio klinikinės būsenos ne tik sukelia rūpesčių, bet turi ir konkrečią finansinę išraišką, nes slenkant metams ir augant susirgimų skaičiui tam pačiam individui tenka didesnis hospitalizacijų skaičius ir jų trukmė. Lygiai taip pat didėja valstybės išlaidos, kadangi prireikia ir daugiau medikamentų, kurie Lietuvoje, kaip taisyklė, kompensuojami.
Neretai tenka girdėti, kad senukai vaistus vartoja... saujomis. Atsirado terminas „polifarmacija“, reiškiantis gausų ir intensyvų medikamentinį gydymą, kai pacientas vienu metu naudoja daugiau kaip 5–6 vaistus. Tokia medikamentų gausa neigiamai paveikia kepenis, inkstus, na, praktiškai visus organus ir, kas svarbiausia, išderina, sujaukia metabolizmą – medžiagų apykaitą. Tada atsiranda įvairiausių negalavimų – galvos skausmų, pykinimo, nemigos, silpnumo ir, tolydžio, bendros savijautos blogėjimo. Dėl to šeimos gydytojui tenka sunki pareiga koreguoti vaistų kiekius, kuriuos nurodė įvairūs specialistai, pas kuriuos lankėsi pacientas.
Valstybės išlaidos, tenkančios senyvo amžiaus kontingentui, yra gana didelės ir kasmet auga. Kaštai kaštais, bet civilizuotose visuomenėse žmogaus gyvybė ir gyvenimas kaip toks neginčijamai įgyja prioritetinę svarbą, o tai – gilaus civilizacinio humaniškumo išraiška. Nepaisant visko, žmonija džiaugiasi gyvenimo trukmės ilgėjimu, o ilgametystė tampa siekiamybe.
