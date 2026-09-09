Kur dėti nebereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus?

„Pernai Lietuvos gyventojai į vaistines grąžino daugiau kaip 47,4 tonos pasenusių ar nebereikalingų vaistų. Tai rodo, kad vis daugiau žmonių žino, kaip saugiai atsikratyti vaistais, tačiau dalis jų vis dar lieka namų vaistinėlėse arba patenka į mišrias atliekas.
Primename, kad vaistų negalima mesti į šiukšlių dėžę ar nuleisti į kanalizaciją. Pasibaigusio galiojimo, nebereikalingus ar nebeatpažįstamus vaistus reikia nemokamai grąžinti į bet kurią vaistinę.
Tačiau svarbu ne tik tinkamai utilizuoti vaistus, bet ir jų neįsigyti daugiau, nei iš tiesų reikia. Didėjantys farmacinių atliekų kiekiai taip pat rodo, jog nemažai vaistų įsigyjama, bet lieka nesuvartota.
Todėl prieš perkant vaistus verta įsitikinti, kiek jų iš tiesų jums reikia, o nebereikalingus – saugiai grąžinti į vaistinę.“, – teigiama Valstybinės ligonių kasos „Facebook“ įraše.
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