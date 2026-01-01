Laiku atlikti tyrimai gelbsti moterų sveikatą

Vertina gimdos kaklelį
Kolposkopija – neatsiejama ginekologo darbo dalis, skirta gimdos kaklelio patologijoms nustatyti, tirti ir gydyti. Esant ląstelių pakitimams arba tęsiantis ŽPV infekcijai, būtinas detalesnis gimdos kaklelio ląstelių įvertinimas. Tada kolposkopu vertinami gimdos kaklelio pokyčiai, o esant indikacijoms – atliekama gimdos kaklelio biopsija.
„Kolposkopas – tai specialus į mikroskopą panašus medicininis prietaisas, kuris padidina matomą vaizdą ir leidžia detaliai apžiūrėti gimdos kaklelį, makštį bei vulvą. Kolposkopija dažniausiai atliekama esant gimdos kaklelio patologijai, pavyzdžiui, kai gaunami nenormalūs onkocitologinio tyrimo rezultatai, nustatoma ŽPV, pasireiškia nenormalus kraujavimas iš lytinių organų, netipiškos išskyros arba įtariami dariniai vulvoje, makštyje ar gimdos kaklelyje“, – pasakoja sveikatos sprendimų centro „Antėja“ akušerė-ginekologė Gintarė Čipinienė.
Neskausminga procedūra
Kolposkopija atliekama įprasto ginekologinio ištyrimo metu ir trunka apie 10–20 min. Naudojant kolposkopą ir tirpalus, gydytojas nustato pakitusių ląstelių vietas. Jei randamos pakitusios ląstelės, specialiomis žnyplutėmis atliekama biopsija.
„Daugelis pacientų klausia, ar procedūra skausminga. Dažniausiai jaučiamas tik nedidelis perštėjimas tirpalo aplikacijos metu, o biopsijos metu – lengvas sužnybimas. Gali pasireikšti diskomfortas dėl makšties skėtiklio ar gimdos kaklelio judinimo“, – teigia gydytoja.
Esant aukšto laipsnio pakitimams gali būti reikalingas operacinis gydymas. Jei nustatomi nedidelio laipsnio pakitimai, operacijos dažnai galima išvengti atidžiai stebint pacientės būklę.
Jeigu atliekama biopsija, po procedūros gali atsirasti kraujingų išskyrų, kurios gali tęstis kelias dienas. Gijimo laikotarpiu rekomenduojama praustis tik duše, vengti baseinų ir lytinių santykių. Taip pat 24–48 val. reikėtų vengti sunkaus fizinio krūvio.
Ar reikia operacijos?
„Esant aukšto laipsnio pakitimams gali būti reikalingas operacinis gydymas. Jei nustatomi nedidelio laipsnio pakitimai, operacijos dažnai galima išvengti atidžiai stebint pacientės būklę. Priklausomai nuo pakitimo laipsnio, kolposkopija ir biopsija gali būti kartojamos kas 6–12 mėnesių“, – teigia akušerė-ginekologė.
Kolposkopija atliekama tik tada, kai nėra menstruacinio kraujavimo. 24 val. prieš procedūrą nerekomenduojama turėti lytinių santykių. Taip pat neturėtų būti naudojami makšties kremai, žvakutės, spermicidai ar makšties skalavimo tirpalai. Kolposkopijos taip pat nereikėtų atlikti, jei yra makšties uždegimas.
Kolposkopija ir biopsija yra svarbios nustatant ir gydant gimdos kaklelio, makšties bei vulvos pakitimus. Biopsijos rezultatai tiksliausiai parodo ląstelių būklę ir padeda parinkti pacientei tinkamiausią gydymo metodą.
