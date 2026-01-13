Laiminga santuoka gali apsaugoti nuo nutukimo: ką atskleidžia tyrimas

Remiantis žurnale „Gut Microbes“ publikuotu tyrimu, laimingas gyvenimas poroje, ypač santuokoje, gali padėti apsisaugoti nuo nutukimo. Mokslininkai teigia, kad tai susiję su sudėtinga smegenų ir žarnyno komunikacijos sistema, kurioje svarbų vaidmenį atlieka ir oksitocinas – vadinamasis meilės hormonas.
Pasak vienos iš tyrimo autorių Arpanos Church, ilgalaikių santykių palaikymas reikalauja nuolat slopinti destruktyvius impulsus ir orientuotis į ateities tikslus, o tai stiprina tuos pačius smegenų mechanizmus, kurie dalyvauja ir valgymo elgsenos kontrolėje.
Emocinis ryšys
Tyrimo autoriai analizavo 94 Los Andželo gyventojus. Dalyviams buvo atlikti įvairūs testai – nuo smegenų skenavimo, jiems žiūrint į maisto nuotraukas, iki kraujo tyrimų, kuriais nustatytas oksitocino kiekis.
Rezultatai parodė, kad susituokę asmenys, jaučiantys stiprų partnerio emocinį palaikymą, turėjo mažesnį kūno masės indeksą (KMI) ir rečiau susidūrė su maisto priklausomybėmis nei tie, kurie, nors ir buvo susituokę, turėjo silpnesnį emocinį ryšį.
Didesnė smegenų kontrolė
Smegenų skenavimai parodė, kad žiūrint į maisto nuotraukas, laimingų porų dorsolateralinė prefrontalinė žievė – už savikontrolę ir apetitą atsakinga smegenų sritis – veikė aktyviau.
Tuo metu nesusituokę žmonės, nepriklausomai nuo to, ar jie sukūrė stiprų emocinį ryšį, neturėjo tokios pačios smegenų veiklos.
Be to, susituokusios poros, kurios jautė stiprų abipusį emocinį palaikymą, taip pat turėjo didesnį oksitocino – hormono, jungiančio fiziologinius procesus su socialiniu ir emociniu elgesiu, – lygį.
Nors tyrimas turėjo tam tikrų apribojimų – imtis buvo maža ir nevienalytė, dauguma dalyvių turėjo antsvorio arba buvo nutukę, o susituokę asmenys dažniausiai buvo vyresnio amžiaus, – rezultatai rodo, kad socialiniai santykiai ne tik suteikia emocinę naudą, bet ir yra susiję su biologine sveikata.
