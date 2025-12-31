Lenktynininkas Mykolas Paulavičius: motociklas yra ir vaistas, ir nuodas

Po šuolio – ligoninė
Pirmą kartą ant motociklo M. Paulavičius sėdo būdamas keturiolikos. Jam patiko ši transporto priemonė, suvaldyti plieninį žirgą atrodė tikrai vyriškas užsiėmimas. Tačiau kelias iki varžybų nebuvo tiesus ir greitas: teko paragauti ir pagalbininko, ir mechaniko duonos. 2007 m. M. Paulavičius pradėjo treniruotis didžiausiame mūsų šalies enduro klube, o 2010 m. jau stovėjo ant aukščiausio Lietuvos enduro kroso čempionato naujokų klasės pakylos laiptelio.
Nuo šio starto prasidėjo spalvinga profesionalaus motociklininko karjera – trys Lietuvos enduro čempiono titulai, daugybė šios disciplinos Baltijos šalių prizininko apdovanojimų, gausybė medalių ir pasirodymų tarptautinėse varžybose. Galiausiai 2025 m. buvo įgyvendinta kiekvieno motociklų ir automobilių sporto atstovo svajonė – sėkmingai startuota ir finišuota Dakaro ralyje.
Motociklų sportas laikomas viena fiziškai sunkiausių sporto šakų, reikalaujančių ištvermės, jėgos ir nepalaužiamos valios. Taigi, nieko neturėtų stebinti, kad traumų čia netrūksta. Tai patvirtinti gali ir M. Paulavičius, kuriam teko pajusti ne vieno patempimo ar lūžio skausmą. Tačiau rimčiausia buvo varžybose
2023 m. – sportininkas patyrė sunkią stuburo traumą ir šešis mėnesius buvo prirakintas prie lovos.
„Lūžo trys stuburo slanksteliai, skilo krūtinė ir susimakalavo vidaus organai, – pasakoja lenktynininkas. – Varžybų Latvijoje trasoje gulėjo rąstas, šokau su motociklu per jį ir nusileidau ant galvos. Taip viskas ir sulūžo. Tačiau per daug to nesureikšminu (šypsosi). Tuomet dar net motociklą parsistūmiau iš trasos. Juk tik kaulai subyrėjo, o raumenys laikė. Žinoma, viską skaudėjo, tad, galvojau, pagulėsiu truputį, praeis ir vėl galėsiu šokti ant motociklo. Tačiau nepraėjo, taigi mane išvežė į ligoninę. Juokingiausia šioje situacijoje tai, kad vienas motociklininkas ten susilaužė pirštą ir išsikvietė greitąją medicinos pagalbą, taigi su ja aš, o ne jis, buvau išvežtas į ligoninę. Aišku, stuburo traumos yra rimtos, tačiau jei valdai kojas, ne taip dar ir blogai.“
Latvijos, Lietuvos ligoninės ir namai – tokios buvo M. Paulavičiaus gyvenamosios vietos tuo laiku. Tačiau tai sportininko nesustabdė ir noro kuo greičiau grįžti į trasą nenumalšino. Viskas įvyko rugpjūčio mėnesį, o 2024 m. sausį motociklininkas jau tikėjosi išbandyti savo jėgas varžybose Abu Dabyje (Jungtiniuose Arabų Emyratuose).
„Man jau buvo neįdomios jokios diagnozės, reabilitacijos. Tiesiog reikėjo, kad kuo greičiau išleistų iš ligoninės. Gydytojai sakė apsiraminti, bet aš vis tiek negalėjau nurimti, galvojau tik apie būsimą startą. Tikrai nebuvo minčių, kad išvis nebegalėsiu dalyvauti varžybose. Daug kas iš motociklininkų buvo susilaužę nugaras, pavyzdžiui, Nerimantas Jucius, Arūnas Gelažninkas, Modestas Siliūnas. Juk kaulas sugyja. Jei sportuoji, viską sustiprini. Tiesiog tuomet prieš akis buvo vienintelis galutinis tikslas – Dakaro ralis. Turėjau ten važiuoti bet kokia kaina“, – atvirauja M. Paulavičius.
Atsargumo išmoko patirtis
Debiutinio Dakaro ralio bendrojoje motociklų įskaitoje M. Paulavičius užėmė 73-ią vietą. Saudo Arabijoje buvo išvengta net menkiausių traumų. Pasak sportininko, sunkiausiose pasaulio lenktynėse jis stengėsi važiuoti protingai.
„Tačiau tikrai taip elgiausi ne dėl to, kad ką tik buvau pakilęs iš ligoninės patalo. Nors, neslėpsiu, skausmą dar jaučiau. Kiekvieną dieną kūną masažavo du specialistai“, – pasakoja motociklų sporto atstovas.
Paklaustas apie dažniausiai pasitaikančias motociklininkų traumas, sportininkas pradėjo vardyti tarsi iš anatomijos vadovėlio: „Raktikauliai, šonkauliai, dubens kaulai, nosis, keliai, rankos, kojos, visi sąnariai. Mūsų, pavyzdžiui, pirštai, krumpliai nuolat būna kraujuoti. Nors tai smulkmenos, niekis. Svarbiausia, kad nebūtų rimtų kaklo ar nugaros traumų.“
M. Paulavičiaus teigimu, pradedantys motociklininkai, dažnai vedami entuziazmo ir stokodami patirties, neįvertina rizikos trasoje ir taip patiria traumų. Jis pats pripažįsta, kad dabar, skaičiuodamas jau ne vienus metus šiame sporte, labiau saugosi.
„Neverta taip rizikuoti. Iš tiesų, stebint motociklų varžybas, seniau tokių dalykų, kokie vyksta dabar, nebūdavo. Šiuo metu trasoje gali pamatyti net priešinga kryptimi važiuojančius ir kaktomuša susiduriančius du motociklininkus. Dažniausiai tai būna šios sporto šakos naujokai, kurie tiesiog susimoka varžybų mokestį ir startuoja. Ypač jaunoji karta nori visko greitai, bet čia taip nebus, turi įgauti patirties. Tačiau ne visi tai supranta“, – apmaudo neslepia lenktynininkas.
Negali bijoti
Geras bendras fizinis pasirengimas motociklininkui, kaip ir bet kuriam kitam profesionaliam atletui, labai svarbus. M. Paulavičiaus įsitikinimu, būtent tai jam ir padėjo palyginti lengvai susitvarkyti su stuburo trauma. Į sporto klubą jis stengiasi eiti bent tris kartus per savaitę. Programą sudaro ir pratimus jam parenka treneris ir kineziterapeutas Mindaugas Pocius. Žinoma, šalia to dar vyksta ir treniruotės trasoje.
„2024 m. pirmą kartą išbandžiau jėgas važiuodamas bagiu – užėmiau šturmano vietą. Šiemet vėl sėdau į šią transporto priemonę. Vasaros pradžioje varžybose Lenkijoje su Algirdu Talučiu vertėmės, bagis buvo visiškai sugadintas, tačiau mes likome sveiki. Galva nenulūžo. Dabar galiu ant kaklo užsikabinti lyną, prie kurio pririštas automobilis, ir jį patraukti (juokiasi), nes sporto klube darau specialius pratimus, kad būtų raumenų ir niekas taip lengvai nelūžtų“, – teigia motociklininkas.
Paklaustas, ar galima išskirti, kuriuo plieniniu žirgu: bagiu ar motociklu važiuoti pavojingiau, M. Paulavičius atkreipia dėmesį, kad motociklininką varžybose, kuriose vienu metu kovoja skirtingų klasių transporto priemonės, gali partrenkti tas pats bagis arba sunkvežimis: „Vairuotojas gali net nepamatyti, kad ką nors partrenkė. Greitis – didžiulis. Sėdėdamas bagyje net nuo didelių perkrovų gali nualpti, bet vairuotojas vis tiek toliau važiuos, nesustos net jei šturmanui bus labai baisu. Nors, žinoma, net nesakai, kad baisu, nes negali kelti panikos. Tuo metu tavo gyvybė – kito rankose. Manau, normalus žmogus nedalyvautų nei motociklų, nei bagių varžybose. Tik bepročiai. Tiesiog čia – kaip kare, negali bijoti. Kodėl vis tiek ten einame? Turbūt tokia vyriška prigimtis.“
Mėgaujasi procesu
Sporte fizinis ir psichologinis pasiruošimas vienodai svarbūs. Juk būna, kad patyrusiems rimtų traumų (ar skaudžių pralaimėjimų) atletams paskui sunku grįžti į aukščiausio lygio varžybas. Juos persekioja nesėkmės baimė. Tačiau M. Paulavičiui tai negalioja.
„Ar tai būtų nesėkmingai susiklosčiusios lenktynės, ar trauma, bet kuriuo atveju, pirma mintis visada būna ta pati – kada vėl galėsiu sėsti ant motociklo? Gydytojai sako, kad viską galima išgydyti, tačiau viena liga – motociklizmas – nepagydoma“, – teigia sportininkas.
Į klausimą, koks tas tokių „ligonių“ (ypač jau įveikusių Dakarą) galutinis tikslas, M. Paulavičius atsako, kad dabar jis tiesiog mėgaujasi procesu – smagu su draugais pasivažinėti, mokyti kitus motociklų sporto paslapčių: „Neslepiu, naujiems mokiniams iškart sakau, kad tai labai pavojingas sportas. Aišku, būna, kad kas nors pabandęs išsigąsta ir pastato motociklą į garažą visam laikui. Tačiau dauguma lieka. Motociklų sportas – užkrečiama liga. Jei naujokas patiria traumą treniruotėje, įprastai tai jį paskatina važiuoti ramiau ir įdėmiau klausyti manęs. Žinoma, motociklų sporte negali būti net minties, kad gali sėsti ant motociklo be apsaugų, – tai privaloma.“
Ne tik sportininkai, bet ir visi žmonės, rūpindamiesi savo sveikata, turėtų galvoti ir apie valgymo įpročius. M. Paulavičiaus įsitikinimu, sveika ir subalansuota mityba yra privalomas dalykas kiekvieno gyvenime.
„Tai labai svarbu. Kaip sako mano treneris, jau iškart iš veido matyti, kaip maitiniesi. Sportas ir sveikas maistas yra du nepakeičiami žmonių gyvenimo pakeleiviai. Juk net į automobilį nepilame prastų degalų“, – sako lenktynininkas.
Sresui, kurio šiame sporte tikrai netrūksta, mažinti M. Paulavičius pasitelkia meditaciją. Sportininkas prisipažįsta, kad anksčiau prieš startą dar jausdavo jaudulį, o dabar jo vis mažiau. Juk, jei važiuoji į varžybas, turi būti joms rimtai pasiruošęs.
„Iš tiesų geriausias vaistas yra motociklas. Stengiuosi bent tris kartus per savaitę pasivažinėti. Sekmadieniais tai privalomas ritualas. Tad turbūt tai ne tik vaistas, bet ir nuodas, tik teigiama prasme“, – atvirauja 2025 m. Dakaro ralio dalyvis. Ar dalyvaus dar viename Dakare? Laikas parodys.
