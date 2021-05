Lietuva išėjo iš juodosios zonos: kai kuriose apskrityse COVID-19 atvejų kritimas yra įspūdingas

„Savivaldybėse, kuriose blogiausia situacija prasidėjus kritimui, bendras vidurkis tiesiog pasislinko žemyn, nes savivaldybės, kuriose situacija buvo gera, taip ir nespėjo užaugti. Vilniaus ir Kauno apskrityse kritimas yra įspūdingas – su 40 proc. savaitiniu atvejų kritimu iki B scenarijaus ketvirtos savaitės. Tai, kad tokio įspūdingo kritimo nematome savivaldybėse, kuriose situacija yra kur kas geresnė, galimai nusako iki kiek galima nukristi. Virusas dar nepasitraukė ir jam erdvių plisti dar yra, todėl atsipalaiduoti dar tikrai per anksti, nors džiaugtis kritimu galima tikrai“, – penktadienį feisbuke rašė duomenų mokslininkas.

„Facebook“ nuotr.

Vertinant paskiepytųjų procentą matosi, kad savivaldybėse, kuriose situacija yra geresnė, vakcinavimo procentas yra mažesnis. „Galima spėti, kad tai – dėl vakcinų perskirstymo. Su dabartine vakcinavimo tvarka, kai gali pasiskiepyti visoje Lietuvoje, siūlyčiau vakarinių regionų gyventojams nelaukti, kol pas jus atveš daugiau vakcinų ir užsiimti vakcinų turizmu. Su galimybių pasu gali susidaryti paradoksali situacija, kad pajūrio kavinėse pučiant žvarbiam vėjui nuo jūros viduje galės šildytis svečiai iš rytų Lietuvos, kol vietiniai gyventojai kalens dantimis už durų“, – rašė V. Zemlys-Balevičius.

„Facebook“ nuotr.

Anot jo, trečioji banga buvo „perlaužta“ trijų veiksnių: vakcinavimo, testavimo ir šiltėjančio oro. „Pridėjus prie vakcinuotųjų persirgusiuosius oficialiai (gavusius teigiamą testą) ir persirgusiuosius neoficialiai (kurių skaičiaus nežinom, bet galima spėti, kad jų yra nemažiau nei persirgusių oficialiai), ypač rytinėse savivaldybėse bendras imunizacijos lygis (spėjamas) pasiekė 50 proc. persirgusiųjų populiacijoje ribą, nuo kurios visi epidemiologiniai modeliai rodo, kad prasideda atvejų mažėjimas, nes tiesiog virusui nėra kur plisti“, – rašė mokslininkas.

Su galimybių pasu gali susidaryti paradoksali situacija, kad pajūrio kavinėse pučiant žvarbiam vėjui nuo jūros viduje galės šildytis svečiai iš rytų Lietuvos, kol vietiniai gyventojai kalens dantimis už durų.

Kuris iš šių trijų veiksnių buvo lemiamas sunku pasakyti. „Faktas, kad orų kontroliuoti negalima, tai ir toliau pastangas reikia dėti į vakcinavimą ir testavimą, tam, kad būtų galima panaikinti absoliučiai visus apribojimus (nors jų tiek daug ir neliko). Paradoksalu, bet visuomenės imunitetą Lietuva galimai pasieks greičiau nei kitos ES šalys būtent dėl to, kad dėl prasto epidemijos valdymo, persirgusiųjų procentas čia bus kur kas aukštesnis ir atitinkamai reikia mažiau vakcinų, kad tą imunitetą pasiekti“, – rašė V. Zemlys-Balevičius.

Anot jo, nors situacija gerėja, viruso paplitimas dar yra gana aukštame lygyje ir Europoje mes dar pirmaujame. „Todėl dar reikia saugotis tiems, kurie nėra vakcinuoti. Palyginus su Europa Lietuvoje ir be galimybių paso jau galima kur kas daugiau, todėl neturintiems imuniteto geriau palaukti tol, kol atvejai nukris tiek, kad apribojimai bus panaikinti apskritai. Testavimas imuniteto nesuteikia, o vaikams iki 16 metų apskritai apribojimų nėra jokių, tai sėdėti kavinės viduje be imuniteto, kai aplinkui zuja vaikai, kurių dauguma nėra testuojami, saugu tikrai nėra. Rizika užsikrėsti tikrai mažesnė palyginus su gruodžio mėnesiu, bet kol neateisim iki A scenarijaus, ji vis tiek nėra tokia maža, kad ją būtų galima ignoruoti, – patarė mokslininkas. – Galvojant apie vasarą, optimizmo, kad bus galima ramiai paatostogaut, yra nemažai. Valstybinėms institucijoms atostogų nebus, nes rizikų rudenį vis tiek yra nemažai. Tinkamai pasiruošus, jas bus galima suvaldyti. Labiausiai tikiuosi, kad Vyriausybės planuose kovoje su epidemija bus pereita prie eliminavimo strategijos. Eliminavimo strategija paremta tuo, kad daroma viskas, kad virusas nespėtų paplisti visuomenėje. Tokią strategiją taikė Kinija, Naujoji Zelandija, Australija ir kitos Rytų Azijos šalys. Europa ir Šiaurės Amerika pasirinko pasekmių mažinimo strategiją, kai vietoj viruso eliminavimo dirbama tik su viruso pasekmių mažinimo: flatten the curve vietoje eliminate the curve. Pasaulyje tuo klausimu jau diskutuojama. Įdomu, kad Lietuvoje epidemijos pradžioje ir buvo taikoma eliminavimo strategija, bet, deja, po to jos buvo atsisakyta. Ar įmanoma Lietuvoje tokią strategiją taikyti, kai aplinkinės šalys jos netaiko, irgi geras klausimas.“

Penktadienį Statistikos departamentas skelbė, kad praėjusią parą šalyje nustatyti 664 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė šeši žmonės.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 497,9 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 4,7 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 269 tūkst. 363 žmonės.

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 919 tūkst. 94 asmenys, abiem – 490 tūkst. 605.

Ketvirtadienį skelbta, kad Lietuva pagal sergamumą COVID-19 yra antra, pagal mirtingumą – devinta Europos Sąjungoje.