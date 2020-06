Lietuva planuoja įsigyti programėlę, kuri fiksuotų ilgesnį kontaktą su COVID-19

„Ne tik Lietuva, ir kitos Baltijos šalys tas programėles kuriasi, mes irgi norime tą programėlę turėt, vyks pirkimai. Ji yra sukurta dviejų didelių interneto teletechnologijų vystytojų platformoj ir ji leidžia atsekti būtent artimą kontaktą“, – antradienį interviu Lietuvos radijui sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Lietuvai trečiadienį baigiant kovo viduryje dėl koronaviruso įvestą karantiną ministras taip pat ragina žmones parduotuvėse, susibūrimo vietose neatsisakyti kaukių, nors jos jau bus neprivalomos.

Programėlė planuojama rugpjūtį

Pasak ministro, planuojama, kad Lietuva programėlę, fiksuojančią ilgesnį žmogaus kontaktą su užsikrėtusiuoju, gali turėti rugpjūtį. Ji būtų įsidiegiama savanoriškai.

„Tai savanoriška programėlė, ji nėra privaloma, (efektyvumas) priklauso nuo to, kiek žmonių parsisiunčia ir kiek ja naudojasi, tikėtina, kad mes ją galėtumėm turėti rugpjūčio mėnesį, jei viskas bus gerai su pirkimais ir pačios programėlės sukūrimu“, – teigė A. Veryga.

„Šiaip žmogaus judėjimas, mobiliu telefonu jei fiksuot, nėra labai tikslus tarp bazinių stočių, o čia matomas kontaktas su kitu telefonu, nedideliu atstumu, galima žinot, kiek lako žmogus buvo šalia ir tada informuot tuos asmenis, kurie buvo šalia užsikrėtusio, kad jie buvo šalia, turėjo kontaktą“, – apie programėlę pasakojo ministras.

A. Veryga taip pat tvirtino ketinantis ir toliau susibūrimo vietose nešioti kaukę, jos efektyvumas, anot jo, jau įrodytas moksliniais tyrimais.

„Tikrai ruošiuosi ir raginčiau, kad ten kur nueiname ir randame daugiau žmonių, kur intensyvesnis bendravimas, būtų gerai kaukę užsidėti aišku, atvirose erdvėse, kur galim atstumą išlaikyti, ji nėra labai reikalinga, bet atsiranda vis daugiau ir daugiau tyrimų mokslinių, kurie pagrindžia kaukių dėvėjimą“, – teigė ministras.

„Tikrai raginčiau ten, kur yra susibūrimo vietos, kaukes kišenėj dar pasinešioti, nors vasara ir nėra labai smagu su jomis, bet paprastai ir nebūnam ilgai su jomis, į parduotuvę įėjus pavaikščiot su kauke nebūtų labai sudėtinga“, – kalbėjo A. Veryga.

A. Veryga: virusas niekur nedingo

Sveikatos apsaugos ministras paskutinę karantino dieną tvirtino, kad koronavirusas niekur nedingo ir „visada išlieka nerimo elementas“, tačiau pabrėžė, kad šalis išmoko tvarkytis su infekcija – nuo gyventojų iki gydymo bei kitų įstaigų.

„Visada išlieka tam tikras nerimo elementas, nes virusas nieku nedingęs, jis niekur nedingo ir Latvijoj ir Estijoj, nėra taip paprasta juos po to pagauti visuomenėj, kai lieka nedaug, be to, labai daug atsidaro skrydžių, tai judėjimas vėl grįžta į senąsias vėžes, tad natūralu, kad atvažiuos atvejų“, – kalbėjo ministras.

„Bet daug kas jau dabar yra kitaip negu buvo iki karantino, mes labai daug dalykų išmokom, tikrai tokių, kurių nei viena šalis, išskyrus tik Rytų šalis, kurios išgyvenę ne vieną epidemiją rimtą, nemokėjo. Ten buvo išmokę ir kaukes dėvėt, mes nemokėjom, ligoninės yra išmokę naujų dalykų, srautuot pacientus, tvarkytis, valdyti infekcijas, tikrai esam visiškai kitoje būsenoje nei buvome iki karantino“, – kalbėjo ministras.

Jis tvirtino, kad šiuo metu šalyje „atvejų skaičius, koks yra dabar, nėra sistemai pavojingas, šiuo metu jis negali, taip liaudiškai pavadinti, jos užlaužti“.

Lietuvoje sumažėjus užsikrėtimų koronavirusu skaičiui nuo trečiadienio nutraukiamas karantinas ir liks galioti ekstremali situacija. Šalyje per praėjusią parą buvo patvirtinti penki nauji užsikrėtimo COVID-19 atvejai.

Karantinas siekiant sustabdyti viruso plitimą buvo įvestas kovo 16 dieną.