Lietuvė odontologijos olimpe: šypsenos estetikos mokėsi ir iš Caravaggio

Jos pasiekimus odontologijos srityje sunku suskaičiuoti, o šypsenos estetikos ji mokėsi ne vien universitetų auditorijose, bet ir muziejuose, bažnyčiose, senuosiuose rūmuose.
Siekdama savojo profesinio olimpo, prieš keturiolika metų A. Kernen išvyko iš Lietuvos. Pokalbis su Bazelio ir Freiburgo universitetų dėstytoja, privačios klinikos Bazelyje estetinio ir funkcinio protezavimo specialiste – apie tai, kas svarbiausia odontologijoje, estetinio ir funkcinio protezavimo vadinamąjį haute couture, odontologinį sąmoningumą.
– Papasakokite, nuo ko viskas prasidėjo. Kodėl ir kaip išvykote iš Lietuvos?
– Baigusi studijas ir trejų metų trukmės dantų protezavimo rezidentūrą tuomečiame Kauno medicinos universitete (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – red. past.) aiškiai pajutau, kad tolesniam profesiniam tobulėjimui man reikia tarptautinės patirties. Norėjau pažinti tarptautines mokyklas ir gydymo filosofijas, rasti mentorių ir išplėsti savo profesinių kompetencijų arsenalą. Norėjau geriau suprasti estetiką, funkciją, išmokti precizijos, kritinio mąstymo, o vėliau visa tai sujungti kaip atskiras dėlionės detales į autentišką, mokslu ir inovacijomis pagrįstą savą gydymo filosofiją. Todėl 2012 m. išvykau į Italiją, vėliau – į Vokietiją, o šiuo metu jau devintus metus gyvenu Šveicarijoje.
– Sakote, kad anksti žinojote, koks yra Jūsų profesinis olimpas. Ką konkrečiai tai reiškia?
– Mano profesinis olimpas – gebėjimas kiekvienam pacientui sukurti individualią gydymo koncepciją, kurioje estetika, funkcija ir biologija sudaro darnią visumą. Man svarbu, kad rezultatas būtų ne tik kūrybiškas ir estetiškas, bet ir patikimas, ilgaamžis, pagrįstas mokslu ir šiuolaikinėmis inovacijomis.
Į kiekvieną klinikinį atvejį žvelgiu konceptualiai: ieškau būtent tam žmogui tinkamiausio sprendimo ir siekiu jį įgyvendinti itin preciziškai. Esu personalizuotos, o ne automatizuotos odontologijos šalininkė. Būtent tokiam profesiniam olimpui paskyriau savo kelią.
– Užsiminėte, kad ieškojote mentorių. Kaip jie Jus formavo?
– Estetikos srityje man itin didelę įtaką padarė italų mentoriai. Šypsenos estetiką jie aiškino remdamiesi menu, ypač Caravaggio kūryba. Lankėmės muziejuose, bažnyčiose ir senuosiuose rūmuose, kalbėjomės apie šviesos, šešėlio, proporcijų ir jų suvokimo poveikį. Funkcijos srityje svarbus autoritetas Vokietijoje man buvo dr. Dietheris Reuschas. Jis atskleidė kompleksinių rekonstrukcijų funkcinę pusę. Galiausiai supratau, kad natūrali šypsena gimsta ne vien iš taisyklių – reikia techninio tikslumo, išlavintos estetinės akies, kūrybiškumo ir mokslinio pagrindimo. Man šie dalykai neatsiejami.
– Odontologija Jums labiau menas ar inžinerija?
– Odontologija – subtili meno ir inžinerijos kombinacija: grožis be tinkamos funkcijos neilgaamžis, o techniškai nepriekaištingas rezultatas be estetinės pajautos gali atrodyti dirbtinai. Ši kombinacija neišvengiama, kad pacientas gydymo efektą priimtų kaip neatsiejamą savęs dalį, o ne kaip svetimkūnį, prie kurio reikia priprasti.
– Esate pirmoji lietuvė, baigusi pasaulinio garso estetinio ir funkcinio odontologinio protezavimo specializacijos programą Freiburgo ir Bazelio universitetuose. Taigi, Jūsų specializacija – estetinis ir funkcinis odontologinis protezavimas. Ką tai reiškia, kokius darbus Jums tenka atlikti?
– Mano specializacija apima estetines ir funkciją atkuriančias restauracijas (tai pažeisto, nusidėvėjusio ar prarasto danties atkūrimo variantai; restauracija gali būti ir keraminis įklotas, užklotas, vainikėlis, laminatė ar kita individualiai pagaminta konstrukcija ant danties ar implanto – red. past.) nuo minimaliai invazyvaus pavienių dantų ar implantų gydymo iki visos burnos funkcijos, kai tenka atkurti visus dantis, ir veido estetikos atkūrimo. Taigi gydau ne dantį kaip izoliuotą objektą, o žmogų kaip visumą.
Odontologija – subtili meno ir inžinerijos kombinacija: grožis be tinkamos funkcijos neilgaamžis, o techniškai nepriekaištingas rezultatas be estetinės pajautos gali atrodyti dirbtinai.
– Odontologijos srityje esate išskirtinai daug pasiekusi lietuvė. Be kitų pasiekimų, esate jauniausia apskritai ir pirmoji lietuvė, tapusi aktyvia vienos prestižiškiausių pasaulyje Europos estetinės odontologijos akademijos (EAED) nare. Ką reiškia būti aktyvia EAED nare?
– Ši akademija – viena garsiausių pasaulyje, kurios aktyvūs nariai yra žymiausi pasaulio odontologai, kuriantys odontologijos istoriją ir formuojantys jos ateitį estetinio ir funkcinio gydymo srityje. EAED suformavo mano profesinę asmenybę ir lydi mane jau 20 metų. Ten sutikau žymiausių pasaulio gydytojų odontologų, apie kuriuos buvau girdėjusi tik iš knygų, kurias jie parašė ir kurie padarė didžiulę įtaką šiuolaikinei estetinei odontologijai. Akademijoje yra 100 tikrųjų (t. y. ne asocijuotųjų, angl. – affiliate) narių, iš jų tik devynios moterys. Tapimas aktyviu (tikruoju) nariu – sudėtingas procesas, reikalaujantis visų aktyvių narių pritarimo, o tapimas viena jų man reiškia didelį klinikinio darbo, mokslinės veiklos ir ilgamečio įsitraukimo šioje akademijoje pripažinimą.
– Esate vieno iš prestižiškiausių klinikinių-mokslinių apdovanojimų laimėtoja Europos oseointegracijos asociacijos (EAO) kongrese. Už ką Jums skirtas šis apdovanojimas? Pusiau juokais paklausiu – ar tai reiškia, kad Jūsų dedamas implantas 100 proc. prigis, o Jūsų sukurtas danties vainikėlis tobulai tiks?
– Apdovanojimas skirtas už mano mokslinę studiją, atliktą Bazelio universitete, kuria siekiau atsakyti į šiuo metu labai aktualų klinikinį klausimą: kaip tiksliai tinka skaitmeniniu būdu pagaminti vainikėliai ant implantų ir ar galima pasiekti, kad jie pasyviai priglustų netaikant jokių konvencionalaus / analoginio gydymo priemonių (tradicinių, pagrįstų rankiniu darbu, o ne skaitmeninėmis technologijomis, – red. past.).
Kuo tiksliau vainikėlis priglus, tuo didesnė tikimybė, kad ir vainikėlis, ir implantas bus ilgaamžiai. Šimtaprocentinių garantijų medicinoje nėra, tačiau man, kaip perfekcionistei, siekis kuo labiau priartėti prie tobulybės yra kasdienio darbo variklis (šypsosi).
– Esate Bazelio ir Freiburgo universitetų lektorė, stažuojatės garsiausiose Amerikos, Italijos, Izraelio, Vokietijos ir Šveicarijos klinikose ir universitetuose pas žymiausius pasaulio odontologus. Jūs turbūt geriausiai galite pasakyti, kokios šiuo metu yra odontologijos, estetinio ir funkcinio protezavimo didžiausios naujovės ir vadinamasis haute couture?
– Šiuolaikinės odontologijos haute couture – ne vien įspūdingos technologijos, tačiau, iš vienos pusės, itin individualus, preciziškas, o iš kitos – automatizuotas ir kuo mažiau invazyvus gydymas. Didžiausias dėmesys šiandien skiriamas natūraliems danties audiniams išsaugoti, mokslo įrodymais pagrįstiems sprendimams ir skaitmeninėms technologijoms – intra- ir ekstraoraliniams skeneriams, 3D spausdinimui, virtualiajam paciento gydymo planavimui ir skaitmeninei analizei, restauracijų dizainui ir kompiuterizuotai jų gamybai. Vis daugiau galimybių atveria ir dirbtinis intelektas, robotika. Kartu odontologija vis glaudžiau siejama ir su bendrąja medicina: vis svarbesnės tampa audinių regeneracijos, žaizdų gijimo ir ilgaamžiškumo temos. Tačiau net pažangiausia technologija savaime nėra inovacija. Dažnai tai tik reklaminis triukšmas. Tikroji inovacijų vertė atsiskleidžia tuomet, kai technologijos tikslingai pritaikomos ir suteikia galimybę gydyti tiksliau, labiau tausojamai ir suteikia pacientui tiesioginę naudą.
– Jūsų akimis, kokios galimybės pasitelkti robotiką odontologijoje? Kiek Jūs savo darbe tai pasitelkiate?
– Robotika odontologijoje atveria labai įdomių galimybių. Šiandien ji jau padeda planuoti ir atlikti implantaciją, o pirmieji robotiniai sprendimai pradedami taikyti ir dantims preparuoti (procedūrai, kurios metu pašalinami pažeisti danties audiniai (pvz., ėduonis) arba dantis nušlifuojamas, norint jį paruošti būsimam protezavimui vainikėliu, laminatėmis, užklotu ar kitais būdais, – red. past.). Mūsų komanda turi galimybę robotą naudoti implantacijai, o artimiausiu metu planuojame jį pasitelkti ir dantims preparuoti. Vis dėlto robotika odontologijoje dar tik skinasi kelią – reikia mokslinių studijų robotikos tikslumo analizei, todėl jos panaudojimas kol kas dar nėra mūsų kasdienė duona.
– Pastaruoju metu daug kalbama apie tai, ar dantų implantams, protezams naudojamos medžiagos yra kokybiškos, saugios naudoti. Kokias medžiagas kaip saugias renkatės Jūs?
– Pirmenybę teikiu medžiagoms ir sistemoms, kurių patikimumą pagrindžia moksliniai duomenys. Atvirumas inovacijoms svarbu, tačiau ne mažiau svarbi ir atsakomybė – juk liečiamės prie žmogaus, todėl nenorime naudoti nieko, kas neužtikrina saugumo.
Natūrali šypsena gimsta ne vien iš taisyklių – reikia techninio tikslumo, išlavintos estetinės akies, kūrybiškumo ir mokslinio pagrindimo. Man šie dalykai neatsiejami.
– Odontologai sako: Lietuvoje yra pacientų, prašančių rauti dar galimus išgelbėti dantis ir sriegti implantus (esą taip pigiau, nei gydyti kanalus). Kita vertus, tenka girdėti, kad patys odontologai rekomenduoja šalinti galimus išgydyti dantis. Jūsų nuomone, kada rauti dantį iš tiesų yra geriau, nei bandyti jį išgydyti?
– Geriausias implantas – nuosavas dantis, todėl pirmiausia turėtume daryti viską, kas mediciniškai pagrįsta, kad jį išsaugotume. Danties šalinimas yra negrįžtamas sprendimas, o implantas – puiki prarasto danties atkūrimo galimybė, tačiau ne natūralaus danties pakaitalas. Kita vertus, ne visus dantis reikia gelbėti bet kokia kaina. Priimant sprendimą būtina įvertinti danties būklę, gydymo sudėtingumą, ilgalaikę prognozę, tokio danties vaidmenį bendrame gydymo plane, taip pat svarbi ir gretimų dantų būklė, sąkandis, paciento bendra sveikatos būklė, jo poreikiai ir lūkesčiai. Tik tada, kai patikimos danties išsaugojimo perspektyvos nebėra, prasminga svarstyti apie jo šalinimą ir planuoti implantą ar kitą gydymo alternatyvą.
– Yra ir vengiančiųjų dantų implantų – esą organizmas gali juos atmesti. Teko girdėti ir tokią atseit teoriją, kad žmogaus organizmas į bet kokį implantą, taip pat ir danties, reaguoja kaip į svetimkūnį, dėl to, turint implantą, nuolatos alinama žmogaus imuninė sistema. Ką pasakytumėte dėl tokių priežasčių dantų implantų vengiantiems žmonėms?
– Implantas – svetimkūnis, tačiau šiuolaikinės implantų sistemos kuriamos iš kruopščiai ištirtų, biologiškai suderinamų medžiagų. Nėra bendros nuomonės, pagrįstos moksliniais duomenimis, kad tinkamai prigijęs dantų implantas nuolat alintų žmogaus imuninę sistemą. Vis dėlto implantacija – ne vien techninė procedūra: jos sėkmę lemia tinkamai parinktos indikacijos, bendra paciento sveikatos būklė, patikrinta implantų sistema, gera burnos higiena ir reguliari profesionali priežiūra. Todėl kiekvieno paciento riziką būtina įvertinti individualiai, o abejones aptarti su gydytoju, remiantis ne baimėmis ar nepagrįstomis teorijomis, bet patikimais mokslo įrodymais.
– Teko girdėti ir apie tai, kad įmanoma pagydyti kiekvieną dantį, bet ne kiekvienas odontologas tai sugeba. Ar tikrai taip yra?
– Prajuokinote... Tai galėtų būti graži istorija apie herojus, tačiau gydant žmones herojų nereikia. Gydytojo specializacija, patirtis ir gebėjimas pasitelkti šiuolaikinius metodus gali gerokai išplėsti gydymo galimybes. Vis dėlto ne kiekvieną dantį įmanoma išsaugoti. Svarbiausia ne bet kokia kaina išgelbėti dantį, o pasirinkti pacientui prasmingiausią ir ilgalaikę perspektyvą turintį gydymą. Juk gydome ne pavienį dantį – gydome žmogų, jo burną ir visą organizmą kaip bendrą funkcinę sistemą.
– Kaip vertinate homeopatijos taikymo odontologijoje galimybes?
– Kaip ir bendrojoje medicinoje, homeopatija odontologijoje gali būti taikoma kaip pagalbinė priemonė. Tačiau kasdienėje odontologinėje praktikoje pagrindinis gydymas turi būti grindžiamas patikima diagnostika ir moksliškai pagrįstais metodais.
– Gyvenate Šveicarijoje. Kaip ir kiek šveicarai rūpinasi savo dantimis?
– Šveicarijoje, kaip ir Lietuvoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, pacientų požiūris labai skiriasi. Yra žmonių, kurie daug dėmesio skiria profilaktikai, funkcijai, estetikai ir labai gerai rūpinasi savo dantimis, tačiau yra ir tokių, kuriems, deja, vis dar trūksta odontologinio sąmoningumo.
– Ar kartais pasvarstote apie grįžimą gyventi ir dirbti į Lietuvą? Jei taip, kokiomis sąlygomis grįžtumėte?
– Lietuva išlieka svarbi mano šaknų ir gyvenimo dalis, todėl visada mielai sugrįžtu aplankyti šeimos ir draugų, tačiau mano asmeninis gyvenimas yra Šveicarijoje. Ten gyvena mano šeima, ten mano socialinė ir profesinė aplinka, ten jaučiuosi suprasta, priimta ir vertinama.
– Ko palinkėtumėte mūsų šalies odontologams ir jų pacientams?
– Kolegoms linkiu, kad kiekvieno gydymo metu jie ieškotų geriausio sprendimo žmogui – dirbtų tiksliai, atsakingai ir neprarastų noro mokytis. Pacientams linkiu vertinti tokio gydytojo pastangas ir juo pasitikėti.
Faktai iš Aistės Kernen biografijos:
• Vokietijos Freiburgo universitete apginta mokslinė disertacija, įgytas medicinos mokslų daktaro laipsnis (dr. med. dent.);
• vienos žymiausių Amerikoje Niujorko odontologinio protezavimo akademijos (GNYAP) narė;
• pirmoji lietuvė, įgijusi protezavimo specialisto laipsnį, pripažintą Šveicarijos rekonstrukcinės odontologijos asociacijos (SSRD);
• pirmoji lietuvė, tapusi viena iš devynių nacionalinio Šveicarijos rekonstrukcinės odontologijos asociacijos rengiamo egzamino komisijos narių;
• jauniausia apskritai ir vienintelė lietuvė rotarietė Bazelio H2O klube.
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