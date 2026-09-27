Lietuviams – dar viena grėsmė

Kompozitorius Deivydas Zvonkus alkoholio nevartoja jau 14 metų. Pasak jo, viskas prasidėjo nuo vakarėlių ir švenčių, tačiau galutinai atsisakyti alkoholio paskatino vienas konkretus įvykis.
„Vienu metu buvau pragėręs teises, o be automobilio šou versle labai nepatogu. Kažkaip tas įvykis gal labiausiai mane paprotino, kad gal laikas baigti“, – pasakojo pašnekovas.
Atlikėjas džiaugiasi, kad tame pačiame šou versle, kuris kadaise prisidėjo prie priklausomybės, tendencijos dabar keičiasi.
„Šou verslo užkulisiuose prieš 30 metų butelis buvo visiška norma. Absoliučiai būdavo keista, jei nėra. Kas čia, žaliavalgių vakarėlis? Dabar keista, jei yra. Labai retai būna“, – sakė jis.
Apie pasikeitusius visuomenės įpročius praneša ir Valstybės duomenų agentūra. Skaičiai rodo, kad alkoholį vartojančių gyventojų mažėja.
Bent kartą per savaitę alkoholinius gėrimus dabar vartoja apie 10 proc. gyventojų, kai prieš septynerius metus tokių buvo 13 proc. Net trečdalis apklaustųjų teigė alkoholio apskritai nevartoję ištisus metus.
Šou verslo užkulisiuose prieš 30 metų butelis buvo visiška norma. Absoliučiai būdavo keista, jei nėra. Kas čia, žaliavalgių vakarėlis? Dabar keista, jei yra. Labai retai būna.
Pokyčiai matomi ir kalbant apie rūkymą. Nuo 2014 metų rūkančiųjų sumažėjo maždaug 4 proc. punktais. Pernai apie 80 proc. gyventojų sakė visai nerūkantys. Tiesa, elektroninių cigarečių vartojimas didėjo.
Tiesa, priklausomybių gydymo įstaigos darbo sumažėjimo nejaučia – besikreipiančių žmonių skaičius išlieka panašus.
„Jei gydymo įstaigose daugėtų žmonių, tai nereiškia, kad visuomenėje daugėja vartojančių. Tai gali rodyti priešingai, kad visuomenėje atsiranda suvokimas, jog priklausomybė yra liga. Mažėja stigma, kad reikia kreiptis gydytis“, – aiškino Priklausomybės ligų centro vadovė Aušra Širvinskienė.
Pagalbos norintiems mesti rūkyti linija skambučių sulaukia vis mažiau. Dažniau kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės.
„Kreipiasi dėl šeimos, pavyzdžiui, jog aplinkoje daug kas rūko. Nežino, ką daryti. Prašo padėti ir susidėlioti kokį nors planą, kaip išvengti to atkryčio“, – pasakojo Prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Elžbieta Motūzaitė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Apie mažėjančius rūkalų pardavimus kalba ir prekybos tinklai.
„Tikrai pasižiūrėjus paskutinių trejų metų pardavimus matome būtent cigarečių pardavimuose mažėjimą. Tas mažėjimas yra neryškus, apie kelis procentinius punktus, tačiau tendencija jau metai iš metų yra aiški“, – teigė „Maxima“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Pokyčius pastebi ir gyventojai, nors jų vertinimai skiriasi.
„Bent jau mano bendraamžiai daugiau į tą sveiką gyvenseną persisuko. Tai gal šitas turėjo kažkokios įtakos, nes labiau pasidarė madinga sveika gyvensena“, – kalbėjo vilnietė.
„Gal daugiau narkotikus vartoja, kas baisiau. Alkoholį gal ir mažiau“, – svarstė vyras.
Vis dėlto kartu ryškėja kita, mažiau maloni tendencija – daugėja antsvorio turinčių žmonių.
Pernai du trečdaliai 18 metų ir vyresnių gyventojų svėrė daugiau, nei turėtų. Nutukusiųjų dalis išaugo nuo 19 iki 22 proc. Gydytojai taip pat teigė esą pastebintys didesnius pacientų srautus.
„Padidėjo kreipimasis dėl to, nes šiuo metu mokslas tobulėja ir, kaip žinia, tai nėra vien apsileidimo liga“, – tikino Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Justa Prokopavičiūtė.
Antsvorį ir nutukimą gali lemti genetika, netinkamas gyvenimo būdas, lėtinės ligos, šalutinis vaistų poveikis bei psichologinės priežastys.
Be to, Lietuvoje daugėja ir nutukusių vaikų. Teigiama, kad tai susiję su sulėtėjusiu gyvenimo tempu ir greitu maistu.
Gydytojai ragina į antsvorį nenumoti ranka ir kreiptis pas medikus, nors pastebi, kad daliai žmonių dėl šios problemos vis dar gėda ieškoti pagalbos.
Laiku nesusirūpinus antsvoris ir nutukimas gali didinti infarkto, insulto ir vėžio riziką. Taip pat didėja apkrova kelių, klubų ir stuburo sąnariams, gali atsirasti kvėpavimo sutrikimų bei stiprių galvos skausmų.
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