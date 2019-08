Lietuvoje didinamas greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičius

Brigadų skaičius didinamas siekiant užtikrinti efektyvesnį greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų teikimą, sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai priklausysiančios brigados pagal poreikį galės būti nukreipiamos į Raseinius, Jurbarką ar kitą vietą regione, kur tuo metu jos bus reikalingos.

Anot laikinai einančios pareigas Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės Odetos Vitkūnienės, šiuo sprendimu ženkliai stiprinami GMP tarnybos pajėgumai, gelbstint ir saugant insulto, infarkto ištiktų, sudėtingus dauginius sužalojimus, traumas patyrusių ar su kitokiais ūmiais negalavimais susidūrusiųjų gyvybes.

„Privalome užtikrinti, kad pacientai, nesvarbu, gyvenantys didmiestyje ar mažame miestelyje, turėtų vienodas galimybes kuo skubiau gauti kvalifikuotą pagalbą, kai jos prireikia. Tad, įvertinę problemas, su kuriomis susiduriama valdant GMP pajėgas, ir siekdami užtikrinti operatyvią bei kokybišką greitąją medicinos pagalbą, priėmėme savalaikį sprendimą gausinti GMP brigadų skaičių. Tai kasmet leis išsaugoti daugiau gyvybių“, – sako O. Vitkūnienė.

Be to, laikinosios kanclerės O. Vitkūnienės teigimu, nepaisant to, kad dabartinės GMP stotys sako, jog jų turimi dabartiniai pajėgumai leis sklandžiai susidoroti su naujais iššūkiais, ministerija mato rizikas dėl žmogiškųjų išteklių stokos ir didžiulių darbo krūvių. Todėl toliau vyksta parengiamieji darbai dėl GMP paslaugų apmokėjimo tobulinimo, susiejant su šios naujovės įgyvendinimu.

Lėšos papildomoms GMP medicinos pagalbos brigadoms, skirtoms sumažinti mirčių ir kitų sunkių pasekmių dėl infarktų, insultų ir traumų, jau yra numatytos iš anksto – tai bus finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Padidinus GMP brigadų skaičių, tikimasi, gerės paslaugų prieinamumas atokesnėse vietovėse gyvenantiems žmonėms, o mirčių nuo infarkto, insulto ir kitų ūmių susirgimų mažės.

Šios laikinai pareigas einančio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu numatytos naujovės įsigalios rugsėjo 2 dieną.