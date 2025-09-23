Lietuvoje padaugėjo ŽIV: kalti į šalį plūstelėję migrantai?

Net tris dešimtmečius ŽIV plitimas Lietuvoje buvo pristabdytas, tačiau paskutiniais metais situacija pasikeitė.
„Didėjimas yra. Palyginus prieš 2022 m. ir 2023 m., skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo daugiausia ŽIV infekcijos atvejų per pastarąjį dešimtmetį“, – komentavo Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoja Raimonda Matulionytė.
„Iki šių metų pradžios Lietuvoje fiksuota 4100 ŽIV atvejų, dauguma – vyrai“, – nurodė NVSC vyriausiasis specialistas Kęstutis Rudaitis.
Toks skaičius fiksuojamas nuo registracijos pradžios, t. y. nuo 1988-ųjų. Pernai užsikrėtusiųjų gretas papildė 196 nauji atvejai – iš jų trečdalis migrantai.
„Tai nėra asocialių, benamių ar kažkokios atskirties žmonių liga – tai elgsenos liga“, – pabrėžė K. Rudaitis.
„Tam tikrose grupėse ŽIV plitimas yra didesnis: vyrai, kurie turi santykius su vyrais, švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, daug seksualinių partnerių turintys ar paslaugas už atlygį teikiantys asmenys, įkalintieji, translyčiai“, – pridūrė R. Matulionytė.
Įvykus šuoliui, net pusę sergančiųjų 2022 m. sudarė užsieniečiai. Tačiau, sveikatos specialistų teigimu, tai geopolitinės situacijos atspindys.
„Tai tapo nauja tikslinė grupė, su kuria reikėtų atskirų prevencinių priemonių, kad užsikrėtę sužinotų, gydytųsi ir neplatintų infekcijos toliau“, – kalbėjo Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkas Saulius Čaplinskas.
„Dauguma iš atvykusių jau žinojo, kad serga – jie gavo gydymą savo šalyse ir kreipėsi pas mus. Kadangi pagrindinis ŽIV perdavimo būdas yra lytinių santykių metu, pakankamai sunku tai sukontroliuoti. Tiek Europoje, tiek Lietuvoje žmonės nelabai naudoja apsaugos priemones“, – akcentavo NVSC vyriausiasis specialistas.
Ypač dėl rizikos turėtų pagalvoti tie, kurie ieško kūniškų malonumų.
„Pirmiausia, kalbame apie mūsų tautiečius. Internete daugybė sekso pirkėjų svetainių, kur dalinamasi adresais, aptarinėjamos naujai atvykusios moterys, jų prieinamumas – kuri su apsaugos, kuri be apsaugos priemonių“, – aiškino Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.
Vilniaus universiteto profesorė akcentuoja – kas apsaugo, o kas – ne.
„Nei su seilėmis, nei su prakaitu, nei su šlapimu nerasi pakankamo viruso kiekio, kad būtų galima užkrėsti. Kontraceptikai neapsaugo, apsaugo mechaninės priemonės – prezervatyvai. Kontraceptikai, priešingai, galbūt net paskatina užsikrėsti“, – aiškino profesorė.
Kai kurie žmonės renkasi dar ir tokią profilaktiką.
„Pasaulyje ir Vakarų Europoje plačiai naudojama PREP priemonė, ji ateina ir į Rytų Europą. Lietuvoje jau yra ją vartojančių žmonių, tačiau ji nėra kompensuojama“, – kalbėjo R. Matulionytė.
Šiuo metu Santaros klinikose nuo ŽIV gydosi įvairaus amžiaus pacientai – užsikrėtimui amžius nėra riba.
Visgi manoma, kad dalis žmonių nežino, jog yra užsikrėtę, nes kurį laiką nejaučiama jokių simptomų, o diagnostika vis dar nepakankama dėl stigmos, o kartais ir gydytojai nemato poreikio testuoti.
Sveikatos specialistai rekomenduoja nuo ŽIV pasitikrinti kiekvienam bent kartą gyvenime, tai galima padaryti nemokamai ir anonimiškai.
Tokios vietos, kur galima pasitikrinti anonimiškai ir nemokamai, yra visuose didžiuosiuose miestuose. Turėję rizikų čia turėtų lankytis dažniau.
Taip pat internetu galima užsisakyti greitąjį testą ir pasitikrinti namuose. Jei testas teigiamas – iškart kreiptis į infekcinių ligų skyrių, šeimos gydytojo siuntimo nebereikia.
„Nuo pernai Lietuvoje užtenka turėti teigiamą testo rezultatą, net ir paties atlikto, pirkto vaistinėje. Gali kreiptis pas gydytoją ir tai mūsų nebestebina – žmonės negaus nepatogių klausimų“, – patikino Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoja.
ŽIV šiuo metu vis dar nėra išgydoma, tačiau gydymo esmė – užbėgti už akių tam, kad žmogus nesusirgtų AIDS.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Jeigu užsikrės ŽIV ir negaus gydymo, tai 100 proc. mirtina liga“, – pabrėžė S. Čaplinskas.
„Pagal AIDS atvejų skaičių, 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje yra trečioje vietoje ES – po Latvijos ir Rumunijos“, – papildė gydytoja.
Besigydantys nuo ŽIV sumažina riziką virusą perduoti kitam.
