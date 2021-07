Lietuvoje nustatyti dar 264 koronaviruso delta mutacijos atvejai

Taip pat atliekant koronaviruso sekoskaitos tyrimus aptikti 33 alfa (britiškosios) atmainos atvejai ir vienas B.1.620 (Lietuvoje užfiksuotos Anykščiuose) viruso linijų atvejai.

Per praėjusią ir šią savaitę daugiausiai delta ėminių buvo iš Vilniaus apskrities (82 atvejai) ir Šiaulių apskrities (70 atvejų). Klaipėdos apskrityje per šį laikotarpį fiksuoti 66 viruso delta atvejai, Kauno apskrityje – 64 atvejai.

Iš viso iki šiol Lietuvoje pagal NVSPL koordinuojamą sekoskaitos projektą yra aptikta per 10 tūkst. alfa atmainos viruso atvejų, per 400 delta varianto viruso linijų atvejų, per 200 B.1.620, daugiau kaip dešimt beta (Pietų Afrikos) viruso linijų atvejų.

NVSPL informacija.