Lietuvoje šiemet fiksuojama mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų

Nacionalinio visuomenės centro (NVSC) duomenimis, sausio–birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai – beveik perpus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais, kai buvo registruoti 176 susirgimai.
Taip pat sumažėjo Laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekė 2 607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4 329 susirgimai.
Šiemet taip pat užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejis. Pernai nuo šios ligos mirė du žmonės.
NVSC teigimu, didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu kasmet registruojamas gegužės–spalio mėnesiais. Būtent šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90 proc. visų ligos atvejų.
Centro duomenimis, erkiniu encefalitu dažniau serga kaimo gyventojai, o Laimo liga dažniau diagnozuojama miestuose.
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