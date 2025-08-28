Lietuvoje suteikta teisė gimdyti namuose, bet ja nepasinaudojo nė viena moteris

Kroatijos naujienų portalo „H-Alter“ duomenimis, būtent šioje šalyje ypač stipriai ryškėja ties įstatymo riba balansuojančių gimdymų problema.
„Kroatija niekada nereglamentavo gimdymų namuose, todėl dabar tai yra pilka zona. Tai vyksta, bet kadangi tai nėra nei legalu, nei nelegalu, moterims labai sunku rasti profesionalią pagalbą. Akušerės pagal įstatymą negali dirbti už ligoninės ribų, todėl moterys kartais pasikviečia akušerę iš kaimyninės Slovėnijos, kur šis klausimas yra reglamentuotas ir gimdyti namuose galima“, – situaciją apibendrino žurnalistė Marina Kelava.
Pasak jos, jau keletą metų šį klausimą kelia įvairios nevyriausybinės organizacijos bei Akušerių rūmai, tačiau realių sprendimų nesulaukiama.
„Vyriausybė nesiėmė jokių veiksmų. Sveikatos apsaugos ministerija tik kartoja, kad tai sudėtingas klausimas. Tuo metu gimdymas namuose vyksta, bet moterims neteikiama pagalba“, – atskleidė žurnalistė.
ELTA primena, kad Lietuvoje, prieš priimant Gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašą, įgalinusį moteris rinktis gimdymą namie, šalyje taip pat kilo įvairių diskusijų. Tuomet buvo nuogąstaujama dėl pavojaus gimdyvės ir kūdikio sveikatai bei galimo didžiulio gimdymų namuose bumo.
Licencijas turi tik dvi įmonės
Pasak SAM, gimdymas namuose galimas tik įsigyjant gimdymo namuose priežiūros paslaugą, teikiamą pagal sutartį, sudarytą tarp gydymo įstaigos ir nėščiosios. Teisę prižiūrėti gimdymus, vykstančius namuose, turi vos dvi įmonės.
„Vadovaujantis minėtu tvarkos aprašu, gimdymo namuose priežiūros paslaugą teikia nėščiosios pasirinktas akušeris, dirbantis gydymo įstaigoje, teikiančioje gimdymo namuose priežiūros paslaugą. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai, tarnybos duomenimis, licenciją teikti tokias paslaugas šiandien turi dvi gydymo įstaigos: MB „Mamisėlis“ ir VšĮ „Tęstinė akušerija“, – sakė J. Gališanskis.
Tuo metu J. Gališanskis akcentuoja, kad už gimdymo namuose priežiūros paslaugą moka pati gimdyvė pagal sutartyje numatytą kainą, o esant poreikiui moteris bei kūdikis transportuojami į artimiausią gydymo įstaigą.
„Kai yra pavojus nėščiosios, gimdyvės, vaisiaus ar naujagimio gyvybei, gresia sunkios komplikacijos arba gimdyvei pageidaujant, gydymo įstaiga, teikianti gimdymo namuose priežiūros paslaugą, privalo organizuoti gimdyvės ir naujagimio pervežimą į sutartį sudariusią stacionarinę gydymo įstaigą arba skubiu atveju – į artimiausią stacionarinę gydymo įstaigą, teikiančią stacionarines akušerijos ir neonatologijos paslaugas“, – atkreipė dėmesį SAM atstovas.
Savo ruožtu Higienos institutas pažymi, kad nuo 2019 metų Lietuvoje nebuvo nei vieno planuoto gimdymo namuose. Visgi, pažymima, jog už gimdymo įstaigos ribų gimusių naujagimių būta beveik 200, tačiau tai – neplanuoti arba skubūs atvejai, kuomet kūdikiai gimsta namie ar greitosios pagalbos automobilyje.
Be medicininės priežiūros – draudžiama
SAM pabrėžia, kad gimdymas namuose gali vykti tik sudarius sutartis su licencijuotomis įmonėmis, nors kartais visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, jog pagalbą gali teikti privatūs akušeriai ar dulos.
Savo ruožtu Lietuvos Dulų asociacijos pirmininkė Milda Briskman priduria, kad pagal veiklos standartą duloms nerekomenduojama dalyvauti planuotame gimdyme namuose be medicininės priežiūros. Tuo atveju, jeigu moteris yra sudariusi sutartį su gimdymo namuose paslaugą teikiančia įmone, dula gali teikti emocinę paramą gimdyvei ir jos šeimai lygiai taip pat, kaip ir gimdymo stacionare.
„Kalbant apie pasirinkimus, svarbu suprasti, kas yra dula. Tai moteris, teikianti nemedicininę pagalbą nėštumo, gimdymo metu ir pogimdyminiu laikotarpiu. Taigi, dulos veikla pirmiausia siejama su emocine, fizine ir informacine pagalba šeimai, besiruošiančiai gimdymui ir tėvystei. Deja, dulos vis dar dažnai yra tapatinamos su pribuvėjomis, tačiau tai yra labai skirtingos sritys. Dula nevykdo jokių medicininių intervencijų, nepriima su gimdymo eiga susijusių sprendimų“, – pažymėjo M. Briskman.
Pasak pašnekovės, Lietuvoje yra virš 100 dulų, o 44 iš jų priklauso Dulų asociacijai. M. Briskman patikina, kad asociacijos narės yra informuotos ir puikiai žino savo kompetencijų ribas – nevykdo jokių medicininių intervencijų, nepriima su gimdymo eiga susijusių sprendimų.
„Moterys ir šeimos į dulas kreipiasi dėl palaikymo – jos ieško ramybės, stiprybės, supratimo ir nuolatinio buvimo šalia. Dulos padeda pasiruošti gimdymui, susiorientuoti informacijos gausoje, išsigryninti lūkesčius ir poreikius, o gimdymo metu yra šalia tam, kad moteris jaustųsi atliepta ir pasitikinti savimi ir procesu“, – pridūrė ji.
Austrijoje ir Ispanijoje galimybe naudojasi šimtai
Austrijos statistikos portalo „Statistik Austria“ duomenimis, 2024 metais šalyje gimė beveik 77 tūkst. kūdikių. Tuo metu portalas „Der Standard“ atkreipia dėmesį, kad susidomėjimas galimybe gimdyti namie šalyje nei kyla, nei krenta. Pasak jų, jau keletą metų Austrijoje apie 1,5 proc. planuotų gimdymų įvyksta namie. Visgi, žurnalistas Kim Song Hoang pažymi, kad ne visi jie baigiasi kaip planuota.
„Vidutiniškai 19 iš 100 planuotų gimdymų namuose turi būti nutraukti, o pirmą kartą gimdančios moterys daugiau nei 30 procentų atvejų turi būti perkeliamos į ligoninę gimdymo metu. Austrijoje gimdyti namuose galima nuo trijų savaičių iki dviejų savaičių po numatytos gimdymo datos. Akušerė prižiūri nėščią moterį nėštumo, gimdymo ir po gimdymo laikotarpiu“, – paaiškino žurnalistas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad galutinį sprendimą dėl moters galimybės gimdyti namuose priima ją prižiūrintys medikai: gydytojas ir akušerė.
Tuo metu Ispanijoje gimdymas namuose taip pat jau ilgą laiką populiari paslauga. Remiantis Nacionalinio statistikos instituto duomenimis, 2023 metais namų aplinkoje Ispanijoje gimė 251 kūdikis.
„Nacionalinis skaičius per pastaruosius kelerius metus išliko palyginti stabilus, nuolat svyruodamas tarp 230 ir 290. Dažniausiai galimybe gimdyti namuose naudojasi Andalūzijos, Katalonijos ir Madrido gyventojos“, – teigiama naujienų portalo „El Confidencial“ informacijoje.
Visgi, nepaisant stabilaus gimdymų skaičiaus, portalo žurnalistė Laura Camacho atkreipė dėmesį į kitą su tuo susijusią ir sparčiai šalyje augančią problemą. Anot jos, moterys, kurios jau yra gimdžiusios ir turi patirties, nusprendžia konsultuoti kitas ar net dalyvauti jų gimdymuose. L. Camacho atskleidžia, kad Ispanijos Bendrosios slaugos tarybos inicijuotoje apklausoje net 76 proc. medicinos išsilavinimą turinčių akušerių pažymėjo susiduriančios su šiuo reiškiniu.
„Dažniausiai tai daro moterų grupės, kurios vien dėl to, kad yra pagimdžiusios arba priklauso moterų grupėms, laiko save lyderėmis ir siūlo mokymus grupėse arba individualiai. Jų teikiamos žinios yra labai prastos kokybės ir nepripažįstamos, nes jos neturi reikiamo išsilavinimo, kad galėtų mokyti“, – paaiškino Montse Angulo, Bendrosios slaugos tarybos atstovė spaudai.
Anot jos, apibūdintas veikimo būdas apima moterų įtikinėjimą ir palydėjimą gimdant namuose, nors jos nėra kvalifikuotos sveikatos priežiūros specialistės ir tai, pasak M. Angulo, kelia rimtą pavojų.
Šis turinys parengtas ELTA, dalyvaujančios Europos iniciatyvoje PULSE, kuria yra palaikomas tarptautinis žurnalistų bendradarbiavimas. Prie straipsnio prisidėjo Kroatijos naujienų portalas „H-Alter“, Austrijos naujienų portalas „Der Standard“ ir Ispanijos naujienų portalas „El Confidencial“.
