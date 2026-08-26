Lietuvoje vėžiu sergančioms moterims bus kompensuojami dar du vaistai

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad šie pakeitimai svarbūs tūkstančiams pacienčių. Pasak jo, praplėtus kompensuojamąjį gydymą, pacientėms ir gydytojams atsiras daugiau pasirinkimų tai atvejais, kai ankstesnis gydymas nebuvo veiksmingas ar liga atsinaujino.
Palaikomasis gydymas rukaparibu, kuris stabdo naviko augimą, bus kompensuojamas suaugusioms pacientėms, kurioms diagnozuotas epitelinis kiaušidžių, kiaušintakių arba pirminis pilvaplėvės vėžys, taip pat moterims, kurioms po chemoterapijos pasireiškė visiškas arba dalinis atsakas į gydymą.
Kompensuojamųjų vaistų sąrašas taip pat papildytas dostarlimabu – imunoterapiniu vaistu, kuris padeda žmogaus imuninei sistemai atpažinti ir sunaikinti vėžines ląsteles.
Jis bus kompensuojamas kartu su chemoterapijai skirtais vaistais karboplatina ir paklitakseliu suaugusioms pacientėms, kurioms diagnozuotas pirminis pažengęs arba atsinaujinęs endometriumo, arba gimdos gleivinės, vėžys.
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