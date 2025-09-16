Lietuvos žmonių numegzti tautiški pledukai įteikti ankstukus gydančioms ligoninėms

Socialinė akcija „Mažiesiems iš didelių rankų“ tapo jautriu pilietiškumo ir bendrystės simboliu, visos kampanijos metu (ir jai pasibaigus) žmonės buvo kviečiami megzti trispalvius pledukus. Į pilietinę akciją įsitraukė keli tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos: provincijos miestelių, didmiesčių; juos mezgė skirtingo amžiaus vyrai, moterys bei vaikai. Savanoriai pledukus mezgė su tikslu padėti mažiausiems visuomenės kovotojams – ankstukams. Iš žmonių rankų ir visos Lietuvos gimė beveik 1,2 tūkst. trispalvių pledukų, tapusių pirmąja tautiška dovana šeimoms, susiduriančioms su įvairius iššūkius primenančiu keliu, kuriame kartais pritrūksta jėgų surasti vilties.
Šiluma jau pasiekė didžiąsias Lietuvos ligonines, kuriose gydytojai patys priėmė pledukus iš iniciatyvos komandos narių: Santaros klinikoms perduota net 480 pledukų, Kauno klinikoms – 440. Mažesnės, bet ne mažiau reikšmingos dovanos nugulė į Šiaulių ligoninę (80 pledukų), Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (60 pledukų), taip pat Panevėžio ligoninei atiduota 60 pledukų. Medikai pripažįsta – kiekvienas pledas ne tik padės palaikyti stabilią mažylio kūno temperatūrą, bet ir taps stiprybės ženklu šeimoms, kurios gyvena nežinioje.
„Prieš laiką gimęs naujagimis dažnai atneša į šeimą tam tikrą nerimą, netikrumą šeimoj, kartais net būna situacijos, kad tėvai vienas kitą kaltina dėl to kad tai įvyko. Nors šis procesas yra toks, kad nei vienas nei kitas tėvas dažniausiai dėl to nėra kaltas“, – pridūrė doc. Arūnas Liubšys, Santaros Klinikų Neonatologijos skyriaus vadovas.
Kasmet Lietuvoje pasaulį išvysta apie 1 tūkst. ankstukų – tai maždaug 6 proc. visų naujagimių. Šie vaikai gimsta gerokai anksčiau laiko (nuo 22 iki 37 nėštumo savaitės), būna atvejų, kuomet kūdikiai išvysta gyvenimą sverdami vos kelis šimtus gramų, todėl pirmosios jų gyvenimo akimirkos būna ypač trapios ir kupinos iššūkių tiek patiems ankstukams, tiek tėvams ir jų artimiesiems.
„Bet koks, net ir mažytis darbas kitam gali reikšti lengvesnio kelio pradžią. Didžiausiu mūsų įkvėpimu tapo pati ankstukų bendruomenė, su kuria susipažinus ir prisilietus prie jų iš arčiau, galėjome suprasti, kokia palaikymo forma jiems yra pati reikalingiausia. Šios akcijos sumanymas ir numegztų pledukų skaičius tik dar kartą primena, kad kiekvienas pokytis priklauso tik nuo žmogaus, o mano supratimu, atvirai pasauliui į akis žvelgiantis žmogus tik ir gali kurti gerumą. Ir nepamirškime, kad gerumas augina gerumą, kaip ir šie pledukai augins rytojaus žmogų“, – kalbėjo akcijos ir socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ sumanytojas Dalius Stankevičius.
Idėjos autoriai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie šios iniciatyvos, ir kviečia palaikyti „Lietuvos galios“ apdovanojimų konkurse.
Daugiau informacijos apie socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ veiklą ir būsimus renginius rasite www.skirtingosspalvos.lt.
