Liga, apie kurią daugelis dar nėra girdėję: simptomus dažnai palaiko nutukimu

Liga aprašyta dar praėjusio amžiaus viduryje
Lipedema pirmą kartą medicinos literatūroje aprašyta XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, tačiau platesnio dėmesio ši būklė pradėjo sulaukti tik pastaraisiais metais.
Prie to nemažai prisidėjo pačios pacientės ir jų organizacijos, siekiančios, kad liga būtų geriau atpažįstama ir tiriama.
Pasaulio sveikatos organizacija 2019 m. įtraukė specialų lipedemos kodą į Tarptautinę ligų klasifikaciją, kuri įsigaliojo 2022 m. Jungtinėse Valstijose atskiri lipedemos diagnozės kodai turėtų pradėti galioti tik 2027 m. spalį.
Kol moksliniai tyrimai dar tik vejasi augantį pacientų susidomėjimą, daugelis simptomus patiriančių žmonių informacijos ieško socialiniuose tinkluose ir dalijasi savo patirtimis.
Dažniausiai pažeidžiamos abi kojos
Lipedemos atveju riebalinis audinys po oda kaupiasi neproporcingai. Dažniausiai pokyčiai vienodai paveikia abi kojas.
Pasak Sent Luiso universiteto Medicinos mokyklos docentės Vincenzos Cifarelli, pacientės dažnai jaučia skausmą, jautrumą, o pakitusiose vietose lengvai atsiranda mėlynių.
Nors lipedema laikoma progresuojančia liga, tai nereiškia, kad kiekvienos pacientės būklė laikui bėgant būtinai blogės.
Dažnai supainiojama su nutukimu
Viena didžiausių problemų – lipedemos išvaizda gali priminti kitas būkles.
Ji neretai painiojama su nutukimu ar limfedema.
Limfedemos atveju patinimą sukelia sutrikęs limfos – limfine sistema cirkuliuojančio skysčio – nutekėjimas. Lipedemos atveju pagrindinis požymis yra neproporcingas riebalinio audinio kaupimasis.
Būdingas skirtumas tas, kad lipedema paprastai pažeidžia abi kūno puses simetriškai, tačiau plaštakos ir pėdos dažniausiai lieka nepakitusios.
Padėtį dar labiau apsunkina tai, kad lipedema gali pasireikšti kartu su nutukimu. Tokiu atveju atskirti vieną būklę nuo kitos gali būti dar sunkiau.
Vienos aiškios priežasties nėra
Mokslininkai sutaria, kad lipedema neturi vienos nustatytos priežasties.
Pastebėta, kad ši liga dažniau pasitaiko šeimose, tačiau iki šiol nenustatytas konkretus genas ar genai, kurie būtų tiesiogiai atsakingi už jos atsiradimą.
Tyrėjai taip pat nagrinėja kraujagyslių veiklos pokyčius.
Manoma, kad trapios ir pralaidesnės kraujagyslės gali prisidėti prie lipedemai būdingo patinimo ir lengvai atsirandančių mėlynių.
Svarbiu veiksniu laikomi ir hormoniniai pokyčiai.
Lipedemos simptomai dažnai pradeda ryškėti tokiais gyvenimo etapais kaip brendimas ar menopauzė, todėl mokslininkai įtaria, kad hormonai turi įtakos ligos vystymuisi.
Kodėl diagnozė vis dar sudėtinga?
Nors apie lipedemą žinoma jau dešimtmečius, išsamių tyrimų vis dar trūksta.
Dėl to ilgą laiką ir diagnozavimo, ir gydymo rekomendacijos buvo grindžiamos gana sena informacija, kuri ne visada atspindėjo realią pacienčių patirtį.
Tai viena priežasčių, kodėl kai kurios moterys metų metus nesulaukia aiškaus paaiškinimo, kodėl jų kojose neproporcingai kaupiasi riebalinis audinys, atsiranda skausmas ar mėlynės.
Liga taip pat gali būti klaidingai palaikyta vien nutukimu, ypač jei gydytojas neįvertina tipinio riebalų pasiskirstymo, simetriškumo ir kitų simptomų.
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