Ligonių kasos: šeimos gydytojų paslaugos grįžta į ikipandeminį lygį

Gydymo įstaigų pateiktais duomenimis, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (PAASP) pernai sausio-lapkričio mėnesiais buvo suteikta daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais, kai koronaviruso pandemija dar nebuvo apgaubusi Lietuvos. Skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu šiemet iš viso buvo suteikta 16,4 mln. PAASP paslaugų, kai tuo tarpu 2019 m. – 15,8 mln.

„Statistika džiugina ir dar kartą primena, kad visi sunkumai visuomet turi išeitį. Nors koronavirusas ne juokais sutrikdė sveikatos priežiūros įstaigų darbą, matome, kad Vyriausybės sprendimas teikti nuotolines konsultacijas ir taip saugiai bei nepertraukiamai teikti dalį paslaugų pasiteisino. Dėl nuotolinių konsultacijų išaugo bendras pacientų apsilankymų skaičius, vadinasi – gyventojai neliko be reikiamos pagalbos. Pandemija parodė, kad dalį problemų pacientams su gydytoju galima išspręsti ir telefonu, pavyzdžiui, išsirašyti kasdienių vaistų, gauti nedarbingumo pažymėjimą ir pan.“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Sutarčių skyriaus vedėja Violeta Tylienė.

Pastebima, kad vis daugiau šalies gydymo įstaigų grįžta prie normalaus darbo ritmo ir šeimos gydytojai vis dažniau priima savo pacientus gyvoms konsultacijoms. Pavyzdžiui, pernai sausį pacientų nuotolinių apsilankymų pas šeimos gydytojus dalis sudarė beveik 63 proc. visų apsilankymų, o metų pabaigoje – lapkritį – nuotolinės konsultacijos sudarė gerokai mažiau – 42 proc. visų vizitų pas šeimos gydytojus.

Taip pat gydymo įstaigų pateikti bei VLK apibendrinti duomenys rodo, kad praėjusiais metais vidutiniškai pas 83 proc. šeimos gydytojo komandos gydytojų pacientai galėjo patekti ne ilgiau nei per savaitę. Taigi net ir karantino sąlygomis, 8 iš 10 gyventojų šeimos gydytojo paslaugos buvo suteiktos per įmanomai trumpiausią laikotarpį, o likusiems – per dvi savaites ar ilgiau. Panašius rodiklius ligonių kasų specialistai stebėjo ir ikipandeminiais metais: 2019-aisiais pas 81 proc. šeimos gydytojo komandos gydytojų pacientai galėjo patekti ne ilgiau nei per 7 dienas.