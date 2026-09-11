Liko antibiotikų? Nereikėtų jų vartoti vėl susirgus

Nebūtinai ta pati liga
Net jei anksčiau dėl labai panašių simptomų gydytojas buvo paskyręs antibiotikų, vien pagal savijautą negalima nuspręsti, kad šįkart reikalingas toks pats gydymas. Pvz., gerklės skausmą vienu atveju gali sukelti virusinė, kitu – bakterinė infekcija.
„Ankstesnei ligai gydyti paskirtas antibiotikas nebūtinai tiks ir šį kartą. Gali skirtis infekcijos sukėlėjas, reikalinga vaisto dozė ar gydymo trukmė, be to, laikui bėgant gali pasikeisti ir paties žmogaus sveikatos būklė. Antibiotikai veiksmingi tik gydant tam tikras bakterines infekcijas, todėl netinkamai pasirinktas vaistas gali ne tik nepadėti, bet ir sukelti nepageidaujamų reakcijų“, – pabrėžia „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Evelina Šeibokaitė.
Todėl, pajutus infekcijai būdingų simptomų, ji rekomenduoja pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, o antibiotikus vartoti tik tuomet, kai jie iš tiesų reikalingi ir tinkamai paskirti.
Vienas kito nepakeičia
Net ir žinant, kad infekcijai gydyti reikalingi antibiotikai, negalima jų rinktis pagal tai, kokių preparatų liko namuose. Nors kasdienėje kalboje antibiotikai dažnai suvokiami kaip viena vaistų grupė, jų poveikis nevienodas.
„Antibiotikai skiriasi veikliosiomis medžiagomis, veikimo mechanizmu, veikimo spektru, dozavimu ir tuo, kokias bakterijas gali paveikti. Vieni veikia tik tam tikras bakterijų rūšis, kiti pasižymi platesniu veikimo spektru, o kai kurioms infekcijoms gydyti reikalingas konkretus preparatas. Todėl, pradėjus vartoti vieną antibiotiką, o jam pasibaigus gydymą tęsiant kitu, galima pasirinkti netinkamą veikliąją medžiagą, dozę ar gydymo trukmę. Vien tai, kad abu vaistai yra antibiotikai, nereiškia, kad vieną galima pakeisti kitu“, – aiškina E. Šeibokaitė.
Netinkamai pasirinktas antibiotikas gali lemti ir tai, kad infekcija nebus tinkamai gydoma. Vaistas turi būti parinktas taip, kad veiktų konkretų infekcijos sukėlėją.
Didėja atsparumo rizika
Svarbu ne tik tai, koks antibiotikas vartojamas, bet ir jo dozė, gydymo trukmė. Jei vaisto vartojama per mažai ar ne taip, kaip paskirta, simptomai gali išlikti, sugrįžti, o infekcija – komplikuotis. Netinkamai vartojant antibiotikus, sudaromos palankesnės sąlygos atsparioms bakterijoms išlikti ir plisti.
„Kai antibiotikas vartojamas netinkamai, jautresnės bakterijos gali būti sunaikintos, o mažiau jautrios ar atsparios – išlikti ir daugintis. Todėl svarbu ne tik nevartoti antibiotikų be reikalo, bet ir jų nekeisti savo nuožiūra, nedalyti likusių tablečių į atskirus gydymo kursus ir vartoti tik taip, kaip paskyrė gydytojas“, – perspėja E. Šeibokaitė.
Pasak jos, bakterijų atsparumo problema yra dar viena priežastis atsisakyti požiūrio, kad namuose likę antibiotikai gali tikti gydytis kitąkart susirgus.
Namuose laikyti nereikėtų
Po gydymo likusių antibiotikų nereikėtų saugoti kitam kartui susirgus gydytis ar perduoti šeimos nariui. Net jei kito žmogaus ligos simptomai atrodo labai panašūs, jam gali būti reikalingas visai kitoks gydymas.
„Kito žmogaus sveikatos būklė, vartojami vaistai, alergijos ir gydymo poreikis gali būti visiškai kitokie. Lygiai taip pat ir mums patiems kitą kartą gali būti kita infekcija, kuriai reikės kitokio gydymo arba antibiotikų apskritai nereikės. Todėl likusių preparatų nereikėtų pasilikti ateičiai ar dalytis jais su kitais“, – sako vaistininkė.
Nereikalingų antibiotikų nereikėtų išmesti kartu su buitinėmis atliekomis ar nuleisti į kanalizaciją. Nebetinkamus vartoti ar pasibaigusio tinkamumo vaistus gyventojai gali nemokamai atnešti į vaistines, kurios pasirūpina, kad jie būtų saugiai sutvarkomi.
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