Lipti laiptais sveika?

Didžiulės apimties tyrimas atskleidė, kad žmonėms, kurie per dieną užlipa 50 laiptelių, širdies ir kraujagyslių ligų rizika sumažėja 20 proc., palyginti su žmonėmis, kurie kasdien laiptais nelipa. Mokslininkai pastebi, kad net ir nedideli pokyčiai duoda apčiuopiamos naudos, tačiau geriausi rezultatai pasiekiami peržengus tam tikrą kasdienį barjerą.
Tyrimo autoriai išanalizavo per 458 tūkst. suaugusių asmenų duomenis (tyrimo dalyviai buvo stebimi 12,5 metų). Jie stebėjo žmonių, lipančių laiptais 1–5, 6–10, 11–15, 16–20 ir daugiau nei 21 kartą per dieną, sergamumą aterosklerozinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis. Lipimas laiptais taip pat gali padėti sumažinti kūno svorį, pagerinti medžiagų apykaitos būklę, numalšinti uždegimą ir sušvelninti kitų ligų, pvz., diabeto, simptomus.
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