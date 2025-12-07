Liucina Rimgailė – apie sveikesnių alternatyvų paieškas

Kalbėdama apie sveikesnę kasdienybę L. Rimgailė pasakoja, kad jai tai yra ne tik gyvenimo būdo pasirinkimai, bet ir gera emocinė būsena. Anot jos, svarbiausia jausti didelį norą gyventi, džiaugtis smulkmenomis.
„Stengiuosi į savo kasdienybę įtraukti keletą nesudėtingų, sveikų įpročių. Tiesa, jie vis keičiasi. Pavyzdžiui, šiuo metu tuščiu skrandžiu kasdien išgeriu kokybiško alyvuogių aliejaus. Plaudama galvą, stengiuosi tai darysi su šaltesniu vandeniu – tai suteikia žvalumo“, – sako L. Rimgailė.
Energijos jai suteikia ir reguliarus sportas. „Buvo laikas, kai iš žinomos nuomonės formuotojos Indrės Trusovės buvau nusižiūrėjusi vieną žvalumo suteikiantį metodą ir kasdien rytais darydavau po 100 šuoliukų, tačiau didžiausią efektą pajaučiau, kai mes su vyru pradėjome eiti į jėgos treniruotes“, – teigia žinoma moteris.
Rinkdamasi kasdienius produktus, L. Rimgailė nesivadovauja griežtomis taisyklėmis, tačiau į krepšelį nededa to, ko nenorėtų, kad vartotų nei ji pati, nei jos šeimos nariai – vyras Tadas ir sūnus Oskaras.
Stengiuosi į savo kasdienybę įtraukti keletą nesudėtingų, sveikų įpročių. Tiesa, jie vis keičiasi.
„Buvo laikotarpis, kai negalėjau vartoti pieno produktų, tad jų įpratau vartoti mažiau. Mūsų racioną paprastai sudaro daržovės, vaisiai, žuvis, mėsa. Beveik nevartojame perdirbtų produktų, net ir perkdama saldumynus atidžiai perskaitau ingredientų sąrašą. Aklai niekada neperku. Visuomet žiūriu į sudėtį“, – sako L. Rimgailė.
Paklausta, ar šeimos kasdienė mityba smarkiai pasikeitė gimus sūnui, Liucina sako, kad ne. Tačiau, anot jos, Oskaras yra gana konservatyvus valgytojas, turi savo mėgstamų produktų, tad gaminant tam tikrus patiekalus šeimai reikia pritaikyti, kad juos valgytų ir sūnus.
„Sūnaus neverčiu valgyti nei daržovių, nei vaisių. Tiesiog jų pripjaustau ir padedu po nosimi. Matau, kaip jis net neraginimas pats tiesia ranką į lėkštę ir juos ima. Per sūnaus gimtadienį buvau paruošusi daug jautienos kukuliukų ir daržovių – be jokio lūkesčio, kad tiek jis, tiek kiti vaikai tai valgys. Bet jie viską suvalgė! Mano taktika paprasta: jei neversi, bet pasiūlysi – suveiks“, – sako ji.
Prie sveikesnių maisto pasirinkimų priprato ir jos vyras Tadas. Pavyzdžiui, savo mėgstamus padažus jis pakeitė į pesto ar alyvuogių aliejų. Tačiau verslininkė pastebi, kad tiek jai, tiek aplinkiniams, esant dideliam gyvenimo tempui ar įtemptam laikotarpiui, emocijas kartais norisi numalšinti maistu.
„Tomis dienomis ypač norisi kažko traškaus: traškučių ar batonėlių, tad stengiuosi turėti įvairiausių sveikesnių alternatyvų: mažų morkyčių, agurkų, humuso, riešutų“, – pasakoja ji.
Naujausi komentarai