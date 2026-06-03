Medikai kritikuoja siūlymus bausti sveikatos įstaigas už žalą PSDF biuždetui: nukentės pacientai

„Manome, kad tai taupys pacientų pinigus, galėsime atlikti daugiau iš tiesų reikalingų paslaugų, o įstaigas atgrasys nuo gudravimų“, – LRT radijuje trečiadienį kalbėjo VLK direktorius Gytis Bendorius.
Jo teigimu, už minėtuosius pažeidimus pagal naująją tvarką sveikatos priežiūros įstaigoms galėtų būti skiriamos piniginės baudos arba paprašyta jų atlyginti padarytą žalą.
„Manome, kad baudų skyrimas atgrasytų nuo paslaugų prirašinėjimo“, – nurodė G. Bendorius.
Siūlymas apriboti paslaugų sutartis su VLK
Dar viena iš siūlomų sankcijų PSDF biudžetui žalą darančioms įstaigoms – nutraukiama sutartis su VLK bei ribojimai ją atnaujinti dviem metams. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė tikino, kad naujoji tvarka gali pakenkti regionuose gyvenančių pacientų sveikatos priežiūros kokybei.
„Išties yra miestelių, kur veikia tik kelios įstaigos, kai, pavyzdžiui, du trečdaliai paslaugų yra suteikiama privačiose šeimos klinikose. Ir jeigu viena ar dvi yra uždaromos dėl tam tikrų pažeidimų, tai kas nukenčia? Nukenčia pacientas“, – LRT radijui kalbėjo N. Čekienė.
Pasak jos, ministerijai rengiant šį įstatymų paketą, nebuvo pakankamai diskutuota su šalies gydytojus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis. Todėl, anot medikų atstovės, numatomos sankcijos už pažeidimus yra žingsnis atgal siekiant pasitikėjimu grįstos sveikatos apsaugos sistemos.
„Šiuo atveju svarbu, kad būtų suorganizuotas apvalus stalas diskusijoms. Dabar nuolat kalbama apie bendrakūrą – kad visi socialiniai partneriai yra įtraukiami į svarbiausių teisės aktų rengimą“, – nurodė pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė.
„Šio įstatymo rengime tikrai bendrakūros nebuvo“, – akcentavo N. Čekienė.
Bausti už netyčinius pažeidimus neketina
Galiausiai Šeimos gydytojų profsąjungos pirmininkė Alma Astafjeva teigė pripažįstanti, kad nuobaudos gydytojams ar sveikatos priežiūros įstaigoms už tyčinius nusižengimus yra pagrįstos. Vis dėlto medikė atkreipia dėmesį, kad praktikoje pasitaiko ir netyčinių, nepiktavališkų situacijų, už kurias, jos teigimu, neturėtų būti baudžiama.
„Klaidų visi padaro, bet už tai gauti administracinę baudą ir turėti baustumą, nežinau, ar medikai norėtų. Nes klaidos tikrai atsitinka pas visus“, – LRT radijui kalbėjo A. Astafjeva.
Tiesa, VLK vadovas patikino, kad minėtosios bausmės būtų taikomos tik sisteminius ir pasikartojančius pažeidimus vykdančioms įstaigoms bei specialistams.
„Niekada už tokias pavienes, atsitiktines klaidas mes nebaudėme ir neketiname bausti. Priešingai – VLK iniciatyva buvo įvesta nusižengimo mažareikšmiškumo sąvoka medicinoje, kad dėl smulkmenų mums nereikėtų kabinėtis“, – aiškino G. Bendorius.
Per 100 sveikatos organizacijų kreipėsi į Seimą
ELTA primena, kad SAM parengtas įstatymų paketas numato, jog žalą PSDF biuždetui padariusiai įstaigai, vaistinei ar kitiems ūkio subjektams VLK direktoriaus sprendimu būtų nustatoma piniginė bauda. Jos dydis, kaip nurodo ministerija, priklausytų nuo nusižengimo pobūdžio. Be to, fiksuojant minėtųjų įstaigų pažeidimus, pastarosioms būtų draudžiama dviem metams sudaryti paslaugų sutartį su VLK. Iki šiol, nepaisant pažeidimo, tą galima padaryti.
Galiausiai įstatymų paketu siekiama plėsti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) kompetencijas pavedant jai vykdyti licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros veiklos priežiūrą.
Tiesa, griežtesnes nuobaudas minėtiems ūkio subjektams kritikuoja šalies sveikatos organizacijos. Praėjusią savaitę per 100 jų kreipėsi į Seimą įspėdamos apie galimas rizikas. Organizacijų teigimu, ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybes gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje.
Skeptiškai SAM inicijuojamas pataisas vertina ir Seimo opozicija. Kai kurie jos nariai teigė manantys, kad parlamentui siūlomas su niekuo nesuderintas įstatymų paketas, galintis, anot jų, pasėti baimę sveikatos priežiūros sektoriuje.
Vis tik anksčiau SAM pabrėžė, kad dabartinis Sveikatos draudimo įstatymas nenumato atgrasančių poveikio priemonių, kurios teisės aktų reikalavimų nesilaikančioms sveikatos priežiūros įstaigoms sukeltų realias neigiamas pasekmes. Todėl, anot ministerijos, griežtesnės priemonės tik užtikrintų pažeidėjų atsakomybės neišvengiamumą ir didesnę pacientų sveikatos apsaugą.
Akcentuojama, kad siūlomus pokyčius paskatino VLK kontrolės procedūrų metu „kasmet fiksuojama vis didesnė žala PSDF biudžetui“ bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktos korupcijos rizikos analizės.
Kaip skelbta, gegužės viduryje šis įstatymų paketas sulaukė Vyriausybės pritarimo. Toliau jo svarstymas numatytas Seimo plenarinėje posėdžių salėje.
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