Medikai papasakojo, kaip buvo operuota rekordiškai maža naujagimė

„Neišnešiotais vadinami vaikai, kurie gimsta mažiau nei 37 savaičių. Tačiau mažieji, 22–23 savaičių, sudaro 1 procentą gimusių visų neišnešiotų naujagimių. Išgyvena nedaug – būna nuo 5 iki 20 procentų“, – šnekėjo Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė Rasa Tamelienė.
Keturis mėnesius mergaitė už savo gyvybę kovojo intensyvioje terapijoje. Gydytojai atskleidžia, kad kiekvienas širdies dūžis buvo tarsi dar vienos dienos laimėjimas.
„Ji – 22 savaičių, o jau pradedamas maitinimas, žarnynas nesugeba susitvarkyti su šia problema, reikėjo keturis mėnesius žarnynui bręsti, kad galėtų pasisavinti maistą. Įvyksta situacija, kad žarnynas numiršta“, – kalbėjo Vaikų chirurgijos klinikos Vaikų urologijos sektoriaus vadovas Artūras Kilda.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Klaudijos būklė buvo kritinė. Praėjus dviem savaitėms po gimimo prasidėjo žarnyno uždegimas. Medikai buvo priversti skubiai operuoti. Tai – viena sudėtingiausių naujagimiams atliktų operacijų.
„Reikia labai greitai, esant labai sunkiai vaiko būklei, pašalinti žarnos dalį ir suformuoti stomą, per kurią galėtų maitintis“, – teigė A. Kilda.
Klaudija tapo jauniausia kada nors operuota naujagime Lietuvoje. Dėl pavojaus gyvybei operacija turėjo trukti kuo trumpiau – vos 20 minučių.
„Dirbtinė plaučių ventiliacija, kraujo, širdies veiklos palaikymas gali trukti labai trumpai. Kilo abejonių, ar ji atlaikys ir ar išgyvens“, – sakė A. Kilda.
Operavęs gydytojas sako – dabar Klaudija auga normaliai, o operacijos pasekmių ateityje neturėtų būti.
„Maisto medžiagas pasisavins ir augs. Jau ir dabar matosi: kadangi dalis pašalinta, kaip stoma, valgo įprastą maistą, svoris auga normaliai“, – nurodė A. Kilda.
Po operacijos iššūkiai laukė ir naujagimę prižiūrėjusio personalo.
„Slaugoje kelia didelių iššūkių – slaugytoja turi prie jos prieiti, punktuoti veną, įvesti kateterį“, – aiškino Neonatologijos klinikos gydytoja neonatologė Vaida Aleksejūnė.
Mažylė jau išleista iš ligoninės. Gydytojai prisimins ją kaip tikrą kovotoją – aktyvi nuo pirmo įkvėpimo ir vystosi taip, kaip turi vystytis. Neišnešiotukams ateityje gali kilti problemų, tačiau jie reguliariai stebimi medikų.
„Gali būti raidos sutrikimai, akių pažaida dėl deguonies terapijos, įvairių galime turėti problemų“, – tvirtino V. Aleksejūnė.
Dažniausiai naujagimiai, gimę taip, kaip Klaudija, neišgyvena. Lietuvoje naujagimiu oficialiai įvardijamas kūdikis, gimęs mažiausiai šešiomis savaitėmis vėliau nei Klaudija.
„Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vaikučiai registruojami nuo 28 savaičių ir kilogramo svorio. Šis vaikutis nebūtų buvęs užrašomas naujagimiu, jei nebūtų išgyvenęs“, – pabrėžė Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė.
Ankstyvo gimimo priežastys būna įvairios.
„Mamos priežastys, vaikelio ir išorinės: traumos, mamos ligos, infekcijos, žalingi įpročiai, kitos ligos“, – sakė R. Tamelienė.
Pasaulyje kas dešimtas kūdikis gimsta neišnešiotas. Kauno klinikos yra išgelbėjusios ir dar mažesnę mergaitę – prieš šešerius metus išgyveno mergaitė, gimusi 22 nėštumo savaitę ir svėrusi vos 350 gramų. Jai buvo atlikta plaučių operacija, tačiau pagal amžių, kada buvo operuojama, ji buvo šiek tiek vyresnė nei Klaudija.
