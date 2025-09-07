Metai, pakeitę sergančių cistine fibroze gyvenimu

Greitai matomas poveikis
Vaistų poveikio rezultatai pastebėti labai greitai.
„Jau po pirmojo mėnesio pacientai jautėsi geriau: sumažėjo ligos simptomų, pagerėjo kvėpavimo funkcija ir apetitas, atsirado daugiau jėgų ir energijos, reikšmingai sumažėjo chloridų kiekis prakaite. Tai iš esmės pakeitė ne tik jų sveikatą, bet ir kasdienį gyvenimą“, – sako Kauno klinikų Vaikų cistinės fibrozės ir kitų retų kvėpavimo sistemos ligų kompetencijos centro vadovė prof. dr. Valdonė Misevičienė.
Cistinė fibrozė – reta paveldima liga, dėl sutirštėjusių gleivių dažniausiai pažeidžianti kvėpavimo ir virškinimo sistemas. Negydoma liga sparčiai progresuoja: daugumai pacientų nuo gimimo pasireiškia kasos funkcijos sutrikimai, sutrinka virškinimas ir fizinis vystymasis, dažnai kartojasi lėtinės kvėpavimo takų infekcijos, ankstyvoje vaikystėje formuojasi bronchektazės (kvėpavimo takų išsiplėtimas) ir plaučių audinio fibrozė (plaučių audinio randėjimas), galiausiai atsiranda lėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas.
Geriau kontroliuoja simptomus
„Išgydyti šios ligos kol kas neįmanoma, tačiau inovatyvus gydymas leidžia geriau kontroliuoti simptomus, pagerinti gyvenimo kokybę ir reikšmingai prailginti prognozuojamą gyvenimo trukmę, ypač jei gydymas pradedamas anksti“, – teigia prof. V. Misevičienė. Dėl to vaikams, pradėjusiems vartoti naujuosius vaistus, žymiai pagerėja sveikata: jie rečiau serga, geriau vystosi, tampa aktyvesni ir drąsiau dalyvauja ugdymo ir laisvalaikio veiklose, gerėja fizinė būklė, apetitas ir energijos lygis, o tai tiesiogiai keičia kasdienį gyvenimą.
Naujieji vaistai jau padėjo ir ne vienam suaugusiam pacientui.
„Per šiuos metus pavyko išsaugoti ne vieną labai sunkios būklės paciento gyvybę. Žmonės, kurie anksčiau buvo priklausomi nuo deguonies, šiandien laisvai vaikšto, studijuoja, dirba. Hospitalizacijų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus. Neturime nė vieno paciento, kuris pasakytų, kad vaistas neveikia“, – teigia Kauno klinikų Suaugusiųjų cistinės fibrozės centro vadovas prof. dr. Kęstutis Malakauskas.
Anot jo, nors šis gydymas brangus, mažėjantis hospitalizacijų, antibiotikų kursų ir reabilitacijos poreikis leidžia manyti, kad bendros sveikatos priežiūros išlaidos iš esmės nesikeičia.
Keičia požiūrį į ateitį
„Pacientai, kurie anksčiau gyveno nuo vizito iki vizito pas gydytojus, šiandien gali planuoti studijas, profesinę veiklą, šeimą. Viena jauna pacientė, ilgą laiką negalėjusi pastoti, pradėjusi šį gydymą dabar laukiasi kūdikio. Tai iš esmės keičia ligonių požiūrį į savo ateitį“, – sako Kauno klinikų gydytoja pulmonologė doc. dr. Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė.
Išgydyti šios ligos kol kas neįmanoma, tačiau inovatyvus gydymas leidžia geriau kontroliuoti simptomus, pagerinti gyvenimo kokybę ir reikšmingai prailginti prognozuojamą gyvenimo trukmę, ypač jei gydymas pradedamas anksti.
Pasak gydytojos, naujieji kompensuojamieji vaistai veikia pačią cistinės fibrozės priežastį, tačiau nesugrąžina paciento sveikatos būklės į ankstesnę. Tačiau gali sustabdyti ligos progresavimą ir reikšmingai pagerina paciento gyvenimo kokybę. „Vis dėlto, kai kuriems pacientams šis gydymas netaikomas dėl skirtingų ligos genetinių mutacijų. Šiuo metu vyksta daug mokslinių tyrimų, o ateityje tikimasi platesnių gydymo galimybių ar net genų terapijos sprendimų“, – priduria doc. dr. V. Kalinauskaitė-Žukauskė.
Kauno klinikose veikia du funkciniai centrai, glaudžiai bendradarbiaujantys jau 14 metų – Suaugusiųjų cistinės fibrozės centras ir Vaikų cistinės fibrozės ir kitų retų kvėpavimo sistemos ligų kompetencijos centras. Abu centrai aktyviai dalyvauja Europos referencijos tinklų veikloje, prireikus nuotoliniu būdu konsultuojasi su labiausiai patyrusiais Europos ekspertais.
Naujausi komentarai