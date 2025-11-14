Ministerija: PSDF lėšomis bus kompensuojami nauji vaistai, skirti gydyti įvairioms vėžio formoms

Šiems vaistams kompensuoti iš fondo šiemet bus skirta 4,2 mln. eurų, o kitąmet – 31,4 mln. eurų.
„Nauji kompensuojami vaistai rodo, kad kryptingai stipriname onkologinių ir retų ligų gydymą, siekdami, kad inovacijos pasiektų kiekvieną pacientą“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Pasak SAM, nauji kompensuojami vaistai skirti pacientams, sergantiems plaučių vėžiu, storosios ir tiesiosios žarnos vėžiu, lėtine limfocitine leukemija, kiaušidžių, kiaušintakių, pirminiu pilvaplėvės vėžiu, inkstų ląstelių vėžiu, mielofibroze, ūmine mieloidine leukemija, skrandžio, gimdos kaklelio vėžiu ir kitomis ligomis.
Skelbiama, kad dalį vaistų pacientai vaistinėse gali įsigyti jau nuo penktadienio, kitus – nuo gruodžio 1 dienos.
Ministerija teigia, kad dalis vaistų bus pradėti kompensuoti, kai jų tiekėjai pasirašys sutartis su Valstybine ligonių kasa ir vaistai bus įtraukti į kompensuojamųjų vaistų kainyną.
VLK duomenimis, 2024 metais priešvėžiniams vaistams kompensuoti išleista beveik 244 mln. eurų. Tiek valstybės lėšų prireikė 51,6 tūkst. pacientų gydymui.
Pranešama, kad onkologiniams vaistams skirta suma per pastaruosius penkerius metus išaugo du kartus.
