Ministras ragina savivaldybes didinti testavimo apimtis mobiliuosiuose punktuose

„Norėtųsi paprašyti savivaldybių didinti testavimo vietų skaičių, nes situacija yra pakankamai prasta dėl galimybės testui užsiregistruoti per 24 valandas, o jaučiantys simptomus asmenys turi turėti galimybę registruotis prioriteto tvarka per parą“, – antradienį per spaudos konferenciją sakė ministras.

„Deja, kai kuriose savivaldybėse PGR testui šiuo metu galima užsiregistruoti, pavyzdžiui, nuo balandžio 9 dienos“, – pridūrė jis.

Anot A. Dulkio, panašios problemos kyla ir norintiesiems atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19.

„Kai kur net savaitę į priekį reikia laukti registracijos vietos“, – kalbėjo jis.

Anot jo, pajėgumų didinimas tiriant žmones yra svarbus, siekiant suvaldyti viruso plitimą, ypač atsisakant dalies draudimų ir ribojimų.

Dabar norėtųsi, kad veiktume trimis kryptimis – kuo kokybiškesnis ir spartesnis testavimas, spartesnis vakcinavimas, na, ir, žinoma, labai svarbu pačios visuomenės palaikymas – laikytis visų rekomendacijų: kaukės, atstumai, vieno namų ūkio laikymasis.

„Dabar norėtųsi, kad veiktume trimis kryptimis – kuo kokybiškesnis ir spartesnis testavimas, spartesnis vakcinavimas, na, ir, žinoma, labai svarbu pačios visuomenės palaikymas – laikytis visų rekomendacijų: kaukės, atstumai, vieno namų ūkio laikymasis“, – teigė ministras.

Kaip BNS antradienį sakė Karštąją koronaviruso liniją 1808 administruojančios Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Nerijus Mikelionis, besiregistruojančiųjų COVID-19 tyrimams pastaruoju metu daugėja.

„Be jokios abejonės, matome išaugusius besiregistruojančiųjų srautus, labai stipriai išaugusius. Karštojoje linijoje iš tikrųjų karšta darosi, grįžtame į rudens laikus, kai turėjom po 8–9 tūkst. o kartais ir 10 tūkst. skambučių per dieną“, – teigė jis.

Jis atkreipė dėmesį, kad nuo penktadienio iki pirmadienio tiek telefonu, tiek internetu tyrimams mobiliuosiuose punktuose registravosi apie 18 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu A. Dulkys atkreipė dėmesį, kad šalyje epidemiologinė situacija nuosekliai prastėja. Anot jo, vertinant naujų užsikrėtimų ir teigiamų testų dinamiką, per artimiausias 7–10 dienų visa Lietuva gali atsidurti „juodojoje zonoje“.

Juodąja zona Lietuvoje laikomas toks sergamumas COVID-19, kai per pastarąsias 14 dienų naujų užsikrėtimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia daugiau nei 500 atvejų, o teigiamų testų dalis – daugiau kaip 10 procentų.