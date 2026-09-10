Ministras: tai akušerijos skyriams leistų lengviau kvėpuoti

„Su ligonių kasomis kalbamės, kad akušeriniai skyriai gautų bazinį finansavimą šalia to sutartinio finansavimo už suteiktas paslaugas. Nes dabar visų akušerinių skyrių finansavimas priklauso nuo to, kiek gimdymų ir kokių gimdymų yra įvykę, kiek jų yra suteikta gimdyvėms. Bazinis finansavimas būtų diferencijuojamas pagal lygius. (...) Tai leistų daugeliui akušerinių skyrių, o tai reiškia ir ligoninių, lengviau kvėpuoti ir teikti tas paslaugas, kurios yra būtinos“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė ministras.
„Ir dabar galime surasti Lietuvoje tokių vietų, kur nuo gimdyvės iki artimiausio akušerinio skyriaus yra beveik šimtas kilometrų važiuoti. Tai tinklas yra pakankamai retas, o siekiant išlaikyti bent egzistuojantį tinklą, tai tas bazinis finansavimas yra pati geriausia išeitis“, – akcentavo jis.
Anot L. Kukuraičio, baziniam finansavimui papildomai suplanuota 15 milijonų eurų. Be kita ko, Sveikatos apsaugos ministerija taip pat papildomai siūlo finansuoti užtikrintą natūralų gimdymą, nesvarbu, kiek žmogus yra hospitalizuojamas.
„Nes dabar kuo ilgiau žmogus su kūdikiu išlieka ligoninėje, tuo didesnis finansavimas ir dėl to tai yra tokia natūrali paskata ligoninėms skatinti gimdyves gal net perteklinai likti ligoninėse. Taip neturėtų būti, jeigu yra įvykęs gimdymas ir visi parametrai kūdikio ir gimdyvės yra teigiami, šeima turėtų būti išleidžiama ir perteklinai nelaikoma. (...) Sutarta, kad už natūralų gimdymą, įvykusį gimdymą, bus apmokėta pilna suma nepriklausomai nuo hospitalizacijos“, – pabrėžė L. Kukuraitis.
Kaip rašė BNS, nuo liepos įsigaliojo nauji Vyriausybės patvirtinti reikalavimai, kada gydymo įstaigose teikiamos stacionarinės akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto.
Pernai Vyriausybė nusprendė metams atidėti naujus reikalavimus. Tuomet planuota, kad PSDF lėšomis būtų kompensuojamos stacionarinės akušerijos paslaugos, kai įstaigoje per metus priimama 600 gimdymų.
Tuo metu buvo numatyta, kad chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugos būtų kompensuojamos, kai įstaigoje priimama 1,1 tūkst. atvejų per metus.
Pagal atnaujintus reikalavimus, paliekamas reikalavimas dėl 300 gimdymų, tuo metu dėl chirurginių paslaugų riba mažinama nuo 1,1 tūkst. iki 700 atvejų per metus.
Dėl vaikų ligų profilio paslaugų vietoje 1,1 tūkst. paslaugų skaičiaus nustatoma sąlyga turėti galiojančią sutartį dėl stacionarinių vaikų ligų profilio paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.
Vyriausybė taip pat nustatė, kad apskrities centre turės būti mažiausiai viena stacionarines chirurgijos paslaugas, vaikų ligų profilio paslaugas ir akušerijos paslaugas teikianti įstaiga, kurios paslaugų teikimas būtų apmokamas PSDF lėšomis.
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