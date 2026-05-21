Ministrė: pamatėme reakcijos į oro pavojų klaidas ligoninėse, paruošti jas taisantys algoritmai

„Mes pamatėme klaidas, silpnas vietas ir greitai mokomės iš klaidų. Jau šiandien esame paruošę gydymo įstaigoms labai aiškius algoritmus oro pavojaus atveju, kuriuos greitu metu ir paviešinsime“, – Vyriausybės valandoje Seime ketvirtadienį kalbėjo ministrė.
„Personalas daugelyje gydymo įstaigų, bent pagal tą informaciją, kurią aš turiu, elgėsi adekvačiai, tinkamai, bet tikrai atkreipsime dėmesį, kaip pasirūpinti geriau, kad žmonės ir personalas iš anksto žinotų, ypač tuose ypatingo jautrumo pacientų skyriuose“, – pabrėžė ji.
Taip M. Jakubauskienė kalbėjo opozicinių konservatorių parlamentarui Vytautui Juozapaičiui pareiškus, kad sostinės Santaros klinikose ne visas personalas žinojo, ką grėsmės iš oro atveju daryti su kūdikiais, jų tėvais.
„Vaikai, kūdikiai ir naujagimiai (...) yra ypatingos svarbos pacientų grupė. Turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad oro pavojaus atveju personalo ir įstaigų reakcija į grėsmes skiriasi nuo to, kas vyksta įprastomis civilinėmis aplinkybėmis“, – sakė M. Jakubauskienė.
„Tai, kad gydymo įstaigos sureagavo į droną ir oro pavojų, mes laikome pažangos žingsniu“, – pridūrė sveikatos apsaugos ministrė.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje trečiadienį maždaug dviem valandoms buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas dėl galimo drono patekimo į šalies oro erdvę. Vėliau kontaktas su objektu buvo prarastas, todėl organizuota patikra ir paieška galimo kritimo rajone.
Objekto paiešką kariuomenė ketvirtadienį pratęsė Vilniaus ir Varėnos rajonuose.
Tuo metu Latvijos rytinėje dalyje ketvirtadienį vėl paskelbtas oro pavojus. Premjerė Inga Ruginienė ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, kad Lietuvai tiesioginės grėsmės nėra.
Baltijos šalys pastaruoju metu susiduria su bepiločių įsiveržimais. Manoma, kad tai yra ukrainietiški dronai, kurie į regiono valstybes patenka Rusijai juos nukreipus nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.
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