Ministrė: problema dėl šešių neurochirurgų išėjimo Santaros klinikose sprendžiama konstruktyviai

Ministrės teigimu, pacientai neturėtų nuogąstauti dėl paslaugų teikimo.
„Tai, ką mes išgirdome, jokio nerimo mums nekelia, kad neurochirurgijos paslaugų prieinamumas Lietuvos gyventojams ir vaikams būtų sutrikęs ar nepatenkinamas. Tuo požiūriu situaciją mes vertiname kaip institucinio lygmens problemą, kuri gana konstruktyviai sprendžiama. Sisteminiu požiūriu vertiname, kad apskritai sveikatos sistemai esminės įtakos gydymo įstaigos lygmenyje įvykę pokyčiai neturės“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
Taip ji kalbėjo po susitikimo su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikais ir administracija. Susitikime dalyvavo ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai.
M. Jakubauskienė sakė, kad tai, ką išgirdo iš Neurochirurgijos centre dirbančio medicinos personalo, pakeitė juos nuomonę apie susiklosčiusią situaciją.
„Tie pokalbiai, kurie įvyko su medicinos personalu, su slaugytojomis ir su gydytojais, ir ta nuomonių įvairovė, kuri buvo atspindėta, ir kalbant apie išėjusius iš darbo gydytojus, ir likusius gydytojus, na, iš tiesų pasikeitė. Turbūt vienas iš argumentų ir svarbių žinučių buvo, kad likę gydytojai nėra nekompetentingi“, – tvirtino sveikatos apsaugos ministrė.
„Neurochirurgai, kurie liko gydymo įstaigoje ir tęsia paslaugas, yra aukščiausios kvalifikacijos gydytojai, kurie lygiai taip pat operuoja tiek vaikus, tiek ir suaugusius, kaip tą numato pati neurochirurgo licencija“, – pabrėžė ji.
