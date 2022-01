Mokslininkas: netrukus gyvenimas su koronavirusu taps įprastas

Kalbėdamas Strateginių ir tarptautinių studijų centre (CSIS), JAV nacionalinio alergijų ir infekcinių ligų instituto direktorius teigė, kad pašalinti koronavirusą yra nerealu ir kad „omikron, pasižymintis nepaprastu, beprecedenčiu perdavimo efektyvumo laipsniu, galiausiai susiras praktiškai visus“.

„Nėra būdo išnaikinti šį virusą“, – sakė jis, turint galvoje jo užkrečiamumą, polinkį mutuoti į naujas atmainas ir didelį neskiepytų žmonių skaičių.

Tie, kurie laiku pasiskiepijo naujausiomis vakcinomis, išlieka gerai apsaugoti nuo sunkių padarinių, tačiau vakcinos veiksmingumas nuo infekcijos sumažėjo.

Tačiau „omikronui tai didėjant, tai mažėjant“, tikimasi, kad šalis pradės naują etapą, „kai bendruomenėje bus pakankamai apsaugos, pakankamai vaistų, tai jei kas nors užsikrės ir bus didelės rizikos grupėje, bus labai lengva tą žmogų pagydyti“, – sakė A. Faucis.

„Kai mes ten atsidursime, tai ir bus tas perėjimas, o dabar mes galbūt stovime ant to slenksčio“, – sakė jis, kartu pabrėždamas, kad šiuo metu šalyje fiksuojama beveik milijonas užsikrėtimų per dieną, beveik 150 tūkst. žmonių gydoma ligoninėse ir daugiau nei 1 200 per dieną miršta, todėl „mes dar nesame tame taške“.

Oficialūs duomenys rodo, kad šiuo metu hospitalizacijų dėl COVID-19 yra 145 982, nors manoma, kad nemaža dalis žmonių guldoma į ligonines labiau „su“ liga, o ne dėl jos.