Mokslininkų proveržis: paprastas kraujo tyrimas gali perspėti apie Alzheimerį prieš dešimtmetį

Alzheimerio ligą gydytojai dažnai nustato per vėlai, kai simptomai jau būna pažengę. Tai reiškia, kad smegenims jau būna padaryta rimta žala.
Iki šiol gydymo būdų sukurta nedaug. Vaistai gali palengvinti simptomus, bet nesulėtina ligos eigos.
Pastaruoju metu demencijai diagnozuoti naudojami magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, tačiau jie yra brangūs ir ne visiems prieinami. Mokslininkai tikisi, kad naujas kraujo tyrimas leis greičiau ir jaunesniame amžiuje nustatyti žmones, kuriems reikia pagalbos.
„Nuostabu tai, kad šis kraujo tyrimas gali aptikti amiloido patologiją jūsų smegenyse anksčiau, nei pasireiškia simptomai. Taip yra todėl, kad šios patologijos kaupiasi 20–30 metų, kol paveikia smegenis“, – pasakojo neurodegeneracijos profesorė Tara Spires-Jones.
Kalifornijos universiteto atliktame tyrime 6 proc. iš beveik 1,4 tūkst. dalyvių, kurių amžius buvo 53–69 metai, kraujyje nustatytas didelis amiloido ir kitų baltymų kiekis. Anot tyrėjų, tai Alzheimerio ligos požymiai.
„Apie 10–30 proc. žmonių miršta turėdami didelį amiloido kiekį smegenyse ir niekada nesuserga demencija. Nenorime, kad jie nerimautų dėl Alzheimerio ligos, kai gali ir nesusirgti. Šie testai taip pat turi klaidingai teigiamų ir klaidingai neigiamų rezultatų. Todėl mums reikėtų pajėgumų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, kurio kraujo tyrimas teigiamas, būtų tinkamai stebimas“, – aiškino T. Spires-Jones.
Mokslininkai bando naujus būdus, kaip efektyviau pristatyti vaistus į smegenis. Tai galėtų reikšti mažesnes dozes, kurios daro mažiau žalos.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Galėsime pradėti tirti žmones, kurie yra ankstyvoje ligos stadijoje, nes kuo anksčiau įsikišite, tuo didesnę smegenų dalį apsaugosite. Tai bus labai svarbu siekiant užtikrinti, kad ligos procesas sulėtėtų“, – tvirtino Alzheimerio tyrimų vykdomoji direktorė Susan Kohlhaas.
Teigiama, kad nauji kraujo tyrimai leidžia aptikti ankstyvus Alzheimerio ligos požymius beveik 10 metų prieš pasireiškiant ligai.
Naujausi komentarai