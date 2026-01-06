Moteris manė susirgusi gripu, tačiau netrukus atsidūrė ligoninėje: teko amputuoti visas galūnes

35-erių Cassandra Marshall 2023 metų pabaigoje susirgo gripu, kuris greitai progresavo iki sepsinio šoko, skelbė WGHP.
Sepsinis šokas yra gyvybei pavojinga būklė, kuri atsiranda, kai organizmo reakcija į infekciją sukelia pavojingai žemą kraujospūdį ir organų nepakankamumą.
C. Marshall buvo sraigtasparniu nuskraidinta į ligoninę Šiaurės Karolinoje (JAV). Moterį medikai gaivino kelis kartus, kol ji buvo prijungta prie gyvybę palaikančių aparatų.
C. Marshall WGHP paaiškino, kad sepsinį šoką sukėlė streptokokas ir B tipo gripas.
Prijungus ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (EKMO) aparatą, moteris atgavo kvėpavimo funkciją, tačiau sutrikus kraujotakai visose keturiose galūnėse, jai prireikė amputacijos.
„Jie išgelbėjo man gyvybę. Atimdami man galūnes, jie išgelbėjo mano gyvybę“, – pasakojo C. Marshall.
Šiandien, po dviejų metų, moteris pradeda prisitaikyti prie naujo gyvenimo – ji išmoko naudotis kojų ir rankos protezais.
Tačiau kliūčių vis dar kyla.
Dėl naujų pakeitimų C. Marshall nebeatitinka „Medicaid“ programos (JAV sveikatos draudimo programa, skirta mažas pajamas gaunantiems asmenims) reikalavimų, moteris taip pat negauna neįgaliems asmenims skirtos išmokos.
Savo ruožtu ją supanti bendruomenė – kolegos, draugai, artimieji – per platformą „GoFundMe“ pradėjo rinkti lėšas, kad padėtų jai įsigyti kitą rankos, o galiausiai ir kojų protezus.
Antra robotinė ranka šeimai kainuotų 19 tūkst. dolerių. Be „Medicaid“ ir neįgalumo išmokos, išlaidas ji turėtų apmokėti iš savo kišenės.
„Nieko negaliu pakeisti. Mokausi su tuo susitaikyti“, – WGHP sakė ji ir pridūrė, kad dėl bendruomenės palaikymo jaučiasi „palaiminta“.
