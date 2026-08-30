Mylimiausias lietuvių prieskonis – geriausias kūno draugas: 11 česnako naudų

Česnakai nuo seno vartojami ne tik kaip prieskonis, bet ir liaudies medicinoje. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad česnakai ir jų pagrindu pagaminti maisto papildai gali būti naudingi sveikatai. Vis dėlto kai kuriems plačiai paplitusiems teiginiams pagrįsti vis dar trūksta patikimų tyrimų su žmonėmis, rašoma portale healthline.com.
1. Česnakuose yra biologiškai aktyvių junginių
Česnakai dėl galimų gydomųjų savybių vertinami nuo seniausių laikų. Manoma, kad nemažą dalį jų poveikio lemia sieros junginiai, susidarantys česnakus pjaustant, traiškant ar kramtant.
Vienas žinomiausių tokių junginių – alicinas. Tai nestabili medžiaga, todėl daugiausia jos aptinkama neseniai supjaustytuose ar sutraiškytuose česnakuose.
Česnakuose taip pat yra kitų sieros junginių, pavyzdžiui, dialilo disulfido ir S-alilcisteino. Jie patenka į virškinimo sistemą, yra pasisavinami organizmo ir gali sukelti įvairų biologinį poveikį.
2. Česnakai yra maistingi ir turi nedaug kalorijų
Tai gali būti aktualu žmonėms, kurie stebi suvartojamų kalorijų kiekį.
Vienoje maždaug 3 gramus sveriančioje česnako skiltelėje yra apie 4,5 kilokalorijos, 0,2 gramo baltymų ir 1 gramas angliavandenių.
Česnakuose yra:
- mangano;
- vitamino B6;
- vitamino C;
- seleno;
- skaidulinių medžiagų;
- kitų organizmui reikalingų mikroelementų.
3. Česnakai gali padėti imuninei sistemai
2016 metais atliktas tyrimas parodė, kad brandintų česnakų ekstraktas gali būti naudingas imuninei sistemai. Tyrimo dalyviai tris mėnesius, gripo ir peršalimo ligų sezono metu, vartojo brandintų česnakų ekstraktą. Jie patyrė lengvesnius simptomus ir dėl ligos praleido mažiau darbo ar mokymosi dienų.
Kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad česnakuose esantys junginiai gali pasižymėti antivirusinėmis savybėmis ir trukdyti tam tikriems virusams daugintis ląstelėse. Vis dėlto česnakai nėra vaistų ar skiepų pakaitalas, o jų veiksmingumui gydant infekcijas patvirtinti reikia daugiau tyrimų.
4. Česnakai gali padėti mažinti kraujospūdį
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių mirties priežasčių pasaulyje. Vienas svarbiausių šių ligų rizikos veiksnių – padidėjęs kraujospūdis, arba hipertenzija.
2020 metais paskelbtoje tyrimų apžvalgoje nustatyta, kad česnakų papildai gali padėti sumažinti kraujospūdį. Tyrėjų vertinimu, jų vartojimas galėtų prisidėti prie širdies ir kraujagyslių ligų rizikos mažinimo.
Kai kurių tyrimų rezultatai rodo, kad česnakų poveikis kraujospūdžiui gali būti panašus į kai kurių kraujospūdį reguliuojančių vaistų poveikį. Vis dėlto česnakai negali pakeisti gydytojo paskirtų vaistų, o dėl papildų vartojimo būtina pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.
Manoma, kad česnakuose esantis alicinas gali veikti procesus, susijusius su angiotenzino II – kraujagysles sutraukiančio ir kraujospūdį didinančio hormono – veikla. Be to, česnakų junginiai gali padėti atpalaiduoti kraujagysles ir taip palengvinti kraujo tekėjimą.
5. Česnakai gali padėti reguliuoti cholesterolio kiekį
2018 metais atliktų tyrimų apžvalga atskleidė, kad česnakų vartojimas gali padėti sumažinti bendrojo ir mažo tankio lipoproteinų, vadinamojo blogojo cholesterolio, kiekį.
2016 metais paskelbtoje apžvalgoje nustatyta, kad česnakus vartojant ilgiau nei du mėnesius blogojo cholesterolio kiekis kai kuriais atvejais gali sumažėti iki 10 procentų.
Tačiau česnakų poveikis trigliceridų kiekiui nėra aiškus. Taip pat nepakanka įrodymų, kad česnakai reikšmingai didintų didelio tankio lipoproteinų, vadinamojo gerojo cholesterolio, kiekį.
6. Česnakuose esantys antioksidantai gali būti naudingi smegenų veiklai
Česnakuose yra antioksidantų, padedančių apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso.
Kai kurie tyrimai rodo, kad česnakų sudėtyje esantys junginiai gali prisidėti prie organizmo apsaugos nuo ląstelių pažeidimų. Teoriškai tai galėtų padėti mažinti su senėjimu susijusių ligų, įskaitant Alzheimerio ligą, riziką. Vis dėlto kol kas nepakanka patikimų įrodymų, kad česnakų vartojimas apsaugotų nuo Alzheimerio ligos ar padėtų ją gydyti.
7. Česnakų vartojimas gali būti siejamas su ilgesne gyvenimo trukme
Galimas teigiamas česnakų poveikis kraujospūdžiui, cholesterolio kiekiui ir imuninei sistemai gali prisidėti prie geresnės sveikatos.
2019 metais Kinijoje atliktas stebėjimo tyrimas parodė, kad vyresnio amžiaus žmonės, kurie česnakų valgė bent kartą per savaitę, vidutiniškai gyveno ilgiau nei jų nevartojusieji.
Tačiau tokie duomenys neįrodo, kad būtent česnakai pailgina gyvenimą. Rezultatams galėjo turėti įtakos ir kiti dalyvių mitybos bei gyvenimo būdo skirtumai.
8. Česnakai gali būti naudingi fiziškai aktyviems žmonėms
Česnakai laikomi viena seniausių fiziniam pajėgumui gerinti naudotų natūralių priemonių. Senovės civilizacijose jie buvo vartojami siekiant mažinti nuovargį ir didinti darbininkų ištvermę.
Tyrimai su gyvūnais parodė galimą teigiamą česnakų poveikį fiziniam pajėgumui, tačiau tyrimų su žmonėmis kol kas atlikta nedaug.
2023 metais paskelbtame tyrime dalyvavę dviratininkai turėjo įveikti 40 kilometrų distanciją. Česnakų papildai reikšmingai nepagerino jų rezultatų, tačiau galėjo sumažinti oksidacinį stresą ir raumenų pažeidimus.
9. Česnakai gali padėti apsaugoti organizmą nuo sunkiųjų metalų poveikio
Didelėmis dozėmis vartojami česnakuose esantys sieros junginiai gali padėti apsaugoti organus nuo sunkiųjų metalų daromos žalos.
2012 metais atliktame tyrime dalyvavo automobilių akumuliatorių gamykloje dirbę ir su švinu susidurdavę žmonės. Nustatyta, kad česnakų vartojimas padėjo sumažinti švino kiekį jų kraujyje maždaug 19 procentų.
Taip pat sumažėjo kai kurie apsinuodijimo simptomai, pavyzdžiui, galvos skausmas ir padidėjęs kraujospūdis. Tyrimo metu česnakų preparatas pagal kai kuriuos vertintus rodiklius veikė panašiai arba geriau nei D-penicilaminas.
Vis dėlto apsinuodijimas sunkiaisiais metalais yra pavojingas ir turi būti gydomas medikų. Česnakai negali pakeisti profesionalios medicininės pagalbos.
10. Česnakai gali būti naudingi kaulams ir sąnariams
Keli tyrimai parodė galimą teigiamą česnakų poveikį kaulų būklei, ypač moterims po menopauzės.
Manoma, kad česnakai gali padėti mažinti oksidacinį stresą, siejamą su osteoporozės vystymusi. Kai kuriuose tyrimuose jų dalyviai kasdien suvartodavo apie 2 gramus šviežių česnakų.
2018 metais atliktas tyrimas taip pat parodė, kad 12 savaičių kasdien vartojant po 1 gramą česnakų papildų sumažėjo antsvorio ar nutukimo turinčių moterų, sergančių kelio osteoartritu, jaučiamas skausmas.
Vis dėlto šiems rezultatams patvirtinti reikia didesnės apimties ir ilgesnės trukmės tyrimų.
11. Česnakai suteikia patiekalams daugiau skonio
Nors tai nėra tiesioginė nauda sveikatai, česnakus labai paprasta įtraukti į kasdienę mitybą. Jie tinka įvairiems patiekalams, ypač sriuboms, padažams, troškiniams ir salotoms. Ryškus česnakų skonis gali pagardinti net gana prėską patiekalą.
Galima rinktis šviežias česnakų galvutes, pastą, miltelius, ekstraktus ar česnakų aliejų. Vis dėlto skirtinguose produktuose esančių veikliųjų medžiagų kiekis ir jų poveikis gali skirtis.
Česnakai dažnai sutraiškomi spaudykle ir dedami tiesiai į patiekalus. Sutraiškytus česnakus sumaišius su alyvuogių aliejumi ir trupučiu druskos galima pasigaminti gardų salotų padažą.
Galimas šalutinis poveikis
Nors daugumai žmonių įprasti česnakų kiekiai yra saugūs, šis prieskonis gali sukelti nemalonų burnos kvapą, pilvo pūtimą, rėmenį ar kitų virškinimo sutrikimų. Kai kurie žmonės česnakams yra alergiški.
Česnakai gali lėtinti kraujo krešėjimą ir didinti kraujavimo riziką. Todėl žmonės, vartojantys kraują skystinančius vaistus, turintys kraujo krešėjimo sutrikimų ar besiruošiantys operacijai, prieš pradėdami vartoti didesnį česnakų ar jų papildų kiekį turėtų pasitarti su gydytoju.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra česnakų 10 minučių taisyklė?
Pagal šią taisyklę supjaustytus ar sutraiškytus šviežius česnakus prieš kaitinant reikėtų palaikyti maždaug 10 minučių. Per šį laiką susidaro alicinas – potencialiai naudinga, tačiau karščiui neatspari medžiaga. Iš karto pradėjus kaitinti česnakus, alicino gali susidaryti mažiau.
Kada geriausia valgyti česnakus?
Dauguma žmonių česnakus valgo kartu su kitais maisto produktais. Kartais teigiama, kad valgant juos vienus arba nevalgius gaunama daugiau naudos, tačiau patikimų mokslinių įrodymų, patvirtinančių tokį teiginį, nėra. Be to, nevalgius vartojami žali česnakai gali dirginti skrandį.
Kaip geriausia valgyti česnakus?
Žaliuose česnakuose gali išlikti daugiau kai kurių naudingųjų junginių, nes dalis jų yra jautrūs karščiui. Tačiau žali česnakai dažniau dirgina virškinimo sistemą. Todėl tinkamiausias vartojimo būdas priklauso nuo žmogaus savijautos ir tolerancijos.
Kas nutiks, jei česnakus valgysiu kasdien?
Daugumai žmonių saikingai valgyti česnakus kasdien yra saugu. Tačiau didesnis jų kiekis gali sukelti rėmenį, pilvo pūtimą, kitų virškinimo sutrikimų arba padidinti kraujavimo riziką. Atsargūs turėtų būti žmonės, vartojantys kraują skystinančius vaistus ar turintys kraujo krešėjimo sutrikimų.
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