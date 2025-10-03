Nacionaliniame vėžio centre lankėsi pirmoji ponia: ragino moteris prevenciškai tirtis

Taip pat renginyje apsilankė NVC direktorius, docentas, biomedicinos mokslų daktaras Valdas Pečeliūnas, NVC Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriaus vedėjas dr. Mantas Trakymas bei iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“ rengiančios IWAV narės: Ugnė Kukliauskaitė-Kairinė, Aušra Mikulytė ir daugelis kitų.
D. Nausėdienė ragina savivaldybes prisidėti prie moterų sveikatos gerinimo
NVC apsilankiusi pirmoji ponia D. Nausėdienė savo pavyzdžiu ragino moteris puoselėti sveikatą – ji pati nuo krūties vėžio tiriasi pagal prevencinę programą. Be to, pažymėdama rožinio kaspino mėnesio pradžią ji aplankė Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriuje besigydančias moteris.
„Rūpintis sveikata turi tapti paprastai rutina – kaip išgerti kavos puodelį: nueiti pas gydytoją ir įsitikinti, kad esate sveika ir stipri. Gegužę kvietėme visų savivaldybių atstovus paremti moteris – paraginti, padėti atvykti moterims pasitikrinti dėl krūties vėžio. Juk savivalda yra arčiausiai moterų.
Šiandien išgirdome, kad iš Vilniaus rajono savivaldybės į NVC prevencinėms mamografijoms moterys autobusais atvyksta kiekvieną savaitę. Savivaldos – paremkite moteris, kad jos galėtų įsitikinti, kad yra sveikos“, – sakė D. Nausėdienė.
Kasmet krūties vėžio diagnozę išgirsta 1,7 tūkst. moterų
NVC direktorius doc. dar. Valdas Pečeliūnas teigė, kad krūties vėžys paliečia vieną iš 7–8 moterų. Anot jo, jei vėžį diagnozuojame anksti, galime tikėtis nesudėtingo ir labai efektyvaus gydymo.
„Prieš metus mes kalbėjome apie du pagrindinius siekius – užtikrinti paslaugų prieinamumą ir padidinti žinomumą apie vėžio prevenciją. Per tą laiką pasiekėme įspūdingų rezultatų – mūsų įstaigoje atliekamų mamografijų padidėjo 30 proc. Chirurgijos skyriuose šiemet jau gydyta dešimtadaliu daugiau moterų, nei pernai“, – teigė jis.
IWAV vadovė Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė sakė, kad didelė dalis pacienčių apie savo diagnozę sužino per vėlai – 3-4 stadijoje.
„Šiandien krūties vėžiu serga apie 21 tūkst. moterų. Kasmet dar 1700 jų išgirsta šią diagnozę, tad nuoseklios patikros – gyvybiškai būtinos. Bendradarbiaudami su NVC, suteikiame galimybę moterims net iš 15 skirtingų miestų, miestelių ir savivaldybių su specialiais „rožiniais autobusiukais“ atvykti atlikti mamografines patikras. Tokių patikrų 2023-2024 metais mes suorganizavome virš 1,5 tūkst.
Džiaugiamės, jog šios gerosios praktikos sklinda ir tokias iniciatyvas imasi organizuoti daugiau savivaldybių atstovų. Didžiuojamės ir nauja kampanija – „Netempk gumos“. Tai yra pirmoji nepriklausomos Lietuvos istorijoje išleista TV, radijo ir skaitmeninė socialinė reklama, skatinanti moteris nedelsti ir pasitikrinti. Neatidėliokime – skatinkime savo mamas, močiutes, seses, drauges ir pažįstamas. Juk norint kažką pakeisti – turime pradėti nuo savęs“, – teigia U. Kukliauskaitė-Kairienė.
Apie „Sužydėjusi viltis“
Per 17 metų labdaringa iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ (Blossom of Hope) padėjo surinkti daugiau kaip 380 tūkst. eurų, už kuriuos nupirktos priemonės buvo paaukotos Lietuvos onkologinėms ligoninėms. Tarptautinė Vilniaus Moterų Asociacija (International Women‘s Association of Vilnius – IWAV) vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojas ir verslininkes iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius klausimus Lietuvoje.
Norintys prisidėti prie organizacijos ir jai paaukoti, tai padaryti gali oficialioje Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos svetainėje: https://www.iwavilnius.com/blossom-of-hope.
