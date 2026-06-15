Nauja atostogų mada: žmonės keliauja ne pailsėti, o sulieknėti

Vaistinės žolelės dedamos ant pilvo viename Pietų Tailando sveikatingumo kurorte. Tačiau tuo procedūra nesibaigia – žolelės padegamos. Vietos specialistų teigimu, taip gerinamas virškinimas.
Čia taikomi įvairūs žarnyno sveikatinimo metodai – nuo senųjų tradicinių kiniškų metodų iki naujausių procedūrų, tokių kaip ozono ar hiperbarinė deguonies terapija.
Vienas iš tradicinių metodų – į specialią dėžutę sudedamos padegtos vaistažolės, o pati dėžutė dedama ant pilvo. Taip pat taikoma taurių terapija, kai taurės dedamos ant pilvo ar nugaros.
„Mūsų filosofija – sutelkti dėmesį į jūsų ląstelių ir medžiagų apykaitos sveikatą. Kai iš vidaus pasijusite geriau, geriau atrodysite ir išoriškai“, – teigė „Kamalaya Koh Samui“ generalinis direktorius Gopal Kumar.
Dabar madinga per atostogas užsiimti detoksikacija, mesti svorį arba tiesiog stiprinti organizmą.
„Pirmiausia atsisakome stipriai perdirbtų maisto produktų. Klientų kortizolio lygis yra labai aukštas, nes žmonės nuolat keičia darbą, o jų gyvenimo būdo įpročiai nėra labai geri“, – kalbėjo G. Kumar.
„GLP-1 vaistai, tokie kaip „Ozempic“, dabar naudojami svoriui mesti, įnešė naujo vėjo į ilgaamžiškumo centrą čia, Majamyje. Centras orientuotas į pacientus, kurie vartoja šiuos vaistus, ir į tolesnių veiksmų planavimą“, – aiškino žurnalistė Wendy Gillette.
Nors šiam sveikatingumo centrui, kuriame siūlomos svorio metimo programos ir ligų prevencija, jau 50 metų, vaistai svorio metimui viską keičia iš esmės. Jie sparčiai populiarėja. Naujausi apklausos Amerikoje duomenys rodo, kad vienas iš aštuonių suaugusiųjų Jungtinėse Valstijose vartoja vaistus svoriui mesti.
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„Sveikas gyvenimo būdas – ilgesnės sveikatos ir gyvenimo trukmės variklis. Šie vaistai padeda jį dar labiau sustiprinti“, – pasakojo ilgaamžiškumo centro prezidentas Williamas Donovanas.
Šiame centre medikai įvertina jūsų sveikatos būklę, subalansuoja mitybą, galima lankyti grupinius užsiėmimus. Taip pat galima klausytis paskaitų.
„Norint ilgalaikės sėkmės, reikia pakeisti savo gyvenimo būdą. Turite pakeisti savo mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius“, – nurodė W. Donovanas.
Prognozuojama, kad pasaulinis sveikatingumo turizmo sektorius šiais metais pirmą kartą viršys vieną trilijoną dolerių, o iki 2035-ųjų ši suma padvigubės.
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