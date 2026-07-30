Naujas lieknėjimo vaistų efektas šokiruoja: keičiasi net pėdų forma

Vis dėlto „Ozempic pėdos“ nėra medicininė diagnozė ar oficialiai pripažintas vaistų šalutinis poveikis. Naujausioje oficialioje „Ozempic“ informacijoje tarp dažniausių nepageidaujamų reakcijų nurodomi pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas ir vidurių užkietėjimas, tačiau pėdų išvaizdos pokyčiai neminimi.
Gydytojų teigimu, vadinamosios „Ozempic pėdos“ greičiausiai yra ne tiesioginis vaisto poveikis, o reikšmingo ir kartais greito svorio kritimo pasekmė. Panašių kūno pokyčių gali atsirasti ir sulieknėjus kitais būdais, pavyzdžiui, po bariatrinės operacijos.
Kodėl sulieknėjus pėdos atrodo kitaip?
Kūno riebalai kaupiasi ne tik pilvo, klubų ar veido srityse. Pėdose taip pat yra riebalinio audinio, kuris suteikia joms apimties ir padeda amortizuoti žingsnius.
Sumažėjus kūno svoriui, gali suplonėti pėdose esantis riebalinis sluoksnis. Dėl to pėdų viršuje labiau išryškėja venos, sausgyslės ir kaulinės struktūros, o oda gali atrodyti laisvesnė ar susiraukšlėjusi. Kai kuriems žmonėms anksčiau tikę batai tampa per dideli, pėda gali tapti siauresnė arba sumažėti net visu dydžiu.
Pasikeisti gali ne tik išvaizda, bet ir savijauta. Žmonės pasakoja apie maudimą, deginimą pėdos priekyje, naujai atsiradusį kulnų skausmą ar jausmą, tarsi būtų vaikštoma ant smulkių akmenukų.
Gali sumažėti pėdą amortizuojantis sluoksnis
Viena iš galimų skausmo priežasčių – pado riebalinės pagalvėlės suplonėjimas. Tai minkštųjų audinių sluoksnis tarp odos ir kulnakaulio, amortizuojantis smūgius stovint, vaikštant ar bėgant.
Kai šis audinys suplonėja ar praranda elastingumą, kulnas gauna mažiau apsaugos, todėl gali atsirasti skausmas, ypač ilgiau vaikštant, bėgant ar stovint ant kieto paviršiaus. Jungtinės Karalystės sveikatos specialistai riebalinės pagalvėlės sindromą taip pat sieja su jos plonėjimu ir degeneracija.
Vis dėlto kol kas nepakanka tyrimų, kurie įrodytų, kad GLP-1 vaistai patys tiesiogiai sukelia pėdos riebalinio sluoksnio nykimą. Tikėtinesnė priežastis – bendras riebalinio audinio sumažėjimas netenkant daug svorio.
Svarbi ir raumenų masė
Lieknėjant mažėja ne tik riebalų, bet kartais ir liesosios kūno masės, kuriai priskiriami raumenys. Mokslinių tyrimų rezultatai nevienodi, tačiau jie rodo, kad vartojant GLP-1 grupės vaistus dalį sumažėjusio svorio gali sudaryti liesoji masė. Kartu naujesni duomenys leidžia manyti, kad šie preparatai daugiausia sumažina riebalų kiekį, o raumenų išsaugojimui svarbūs fizinis aktyvumas, visavertė mityba ir individualios žmogaus savybės.
Nedideli pėdų raumenys padeda išlaikyti skliautus, stabilumą ir taisyklingą eiseną. Jei lieknėjant sumažėja jų apimtis ar jėga, gali keistis pėdos atrama ir žmogaus vaikščiojimo būdas. Blauzdų raumenų susilpnėjimas taip pat gali veikti čiurnų stabilumą ir Achilo sausgyslei tenkančią apkrovą.
Ilgą laiką didesnį kūno svorį išlaikiusi pėda prie jo prisitaiko: gali suplokštėti jos skliautai, išsitempti padų fascija ir būti suspaustos riebalinės pagalvėlės. Greitai netekus daug svorio, šios struktūros nebūtinai iš karto grįžta į ankstesnę padėtį, todėl prisitaikymas gali trukti.
Ką daryti pastebėjus pokyčius?
Pasikeitus pėdų formai pirmiausia verta iš naujo pasimatuoti batų dydį. Per dideli ar nepakankamai pėdą prilaikantys batai gali didinti trintį, nestabilumą ir skausmą. Gali padėti tinkamo dydžio avalynė, papildomai amortizuojantys vidpadžiai arba batai su minkštesniu padu.
Raumenų masę gali p didžiąsias kūno raumenų grupes, bet ir pėdas bei blauzdas. Vis dėlto mitybos ar fizinio krūviadėti išsaugoti pakankamas baltymų kiekis ir reguliarūs jėgos pratimai. Naudinga stiprinti ne tiko planą reikėtų derinti prie sveikatos būklės, ypač jei žmogus serga diabetu ar turi sąnarių, kraujotakos bei nervų sistemos sutrikimų.
Sausą ar suglebusią odą galima reguliariai drėkinti, tačiau kosmetinės priemonės neatkurs prarasto riebalinio audinio. Ryškūs išvaizdos pokyčiai taip pat ne visada gali būti visiškai sustabdyti, jei žmogus netenka daug svorio.
Sergantieji diabetu turėtų kasdien apžiūrėti pėdas ir atkreipti dėmesį į nutrintą odą, žaizdas, pūsles, patinimą ar spalvos pokyčius. Kreiptis į gydytoją reikėtų ir tuomet, jei atsiranda naujas ar stiprėjantis skausmas, deginimas, tirpimas, sumažėjęs jautrumas arba sunku vaikščioti. Šie simptomai nebūtinai susiję su svorio kritimu – juos gali sukelti ir kitos būklės, kurias svarbu laiku įvertinti.
Gydytojai pabrėžia, kad „Ozempic pėdos“ neturėtų būti laikomos priežastimi savarankiškai nutraukti paskirtų vaistų vartojimą. Pastebėjus nerimą keliančių pokyčių, juos reikėtų aptarti su gydančiu specialistu. Dažniausiai reikšmingo svorio sumažėjimo teikiama nauda sveikatai yra gerokai svarbesnė už kosmetinius pėdų išvaizdos pasikeitimus.
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