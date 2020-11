Nauji COVID-19 atvejai: protrūkiai fiksuojami šeimose, slaugos ir globos įstaigose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 1192 koronavirusinės infekcijos atvejai. 364 iš jų registruoti Kauno, 213 Vilniaus, 160 Šiaulių, 149 Klaipėdos, 87 Alytaus, 71 Telšių. Dar 71 infekcijos atvejis patvirtintas Panevėžio, 42 Marijampolės, 23 Tauragės ir 2 Utenos apskrityse. 10 atvejų kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Iš per praėjusią parą gautų 1192 teigiamų testų rezultatų 401 į sistemą pateko vėlai vakare ir naktį. NVSC darbo valandomis buvo gauti 791 teigiami testų rezultatai, iš kurių 560 epidemiologinė diagnostika atlikta, likusių – atliekama šiandien.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, registruota 158.

Informaciją apie COVID-19 situaciją Kauno mieste galite rasti čia.

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Praėjusią parą registruoti infekcijos atvejai, susiję su protrūkiais Regioninėje Telšių, Mažeikių, Plungės ligoninėse, taip pat – Šilutės ligoninėje, Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centre, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamente Švėkšnoje. Toliau fiksuojami atvejai, susiję su protrūkiais LSMU Kauno ligoninėje, kur įvairiuose padaliniuose vakarykštę parą patvirtinti šeši infekcijos atvejai.

Taip pat ir toliau fiksuoti atvejai, susiję su protrūkiais slaugos ir globos įstaigose. Marijampolės Švč. Mergelės globos namuose per savaitgalį registruota 16 koronaviruso infekcijos atvejų, iš kurių devyni yra darbuotojai ir septyni gyventojai. Be to, registruoti atvejai, susiję su protrūkiu Tauragės rajone veikiančiuose Adakavo socialinės globos namuose, kur iš viso šiuo metu patvirtinti 136 susiję infekcijos atvejai.

Naujas protrūkis registruotas Raseiniuose veikiančioje siuvimo įmonėje „Šatrija“, kur praėjusią parą infekcija patvirtinta aštuoniems darbuotojams.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje registruota 120.

Lietuvoje – dar šeši mirties nuo koronaviruso atvejai

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie šešis mirties nuo koronaviruso atvejus, asmenys turėjo gretutinių susirgimų. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 392 gyvybes.

Du mirties atvejai registruoti Kauno apskrityje. Asmenys priklausė 70-79 ir 80-89-erių metų amžiaus grupėms.

Du mirties atvejai registruoti Tauragės apskrityje. Asmenys priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Taip pat praėjusią parą vienas mirties atvejis registruotas Marijampolės apskrityje. Asmuo priklausė 50-59-erių metų amžiaus grupei.

Panevėžio apskrityje praėjusią parą registruotas vienas mirties atvejis. Asmuo priklausė 50-59-erių metų amžiaus grupei.

Be to, vakarykštę parą registruoti keturi mirties atvejai (du Kauno, po vieną – Tauragės ir Vilniaus apskrityse), kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.