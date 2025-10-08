Naujienos vėžio gydyme: pasakė, kas labiausiai liūdina

Pažangiausia sistema
Nacionalinio vėžio centro Medikamentinės onkologijos centro vadovė dr. Birutė Brasiūnienė džiaugiasi, kad pastaraisiais metais onkologinių ligų gydymas stipriai žengia į priekį, o pacientams tai reiškia geresnę diagnostiką, geresnį gydymą, ilgesnį išgyvenamumą ir produktyvesnį gyvenimą.
Personalizuota medicina šiandien, sako gydytoja, yra pati pažangiausia sistema, mokslo ir informacinių technologijų dėka leidžianti kaip įmanoma geriau padėti onkologiniams ligoniams.
„Personalizuota medicina – tai paciento, jo fizinių, organizmo gretutinių, paveldimų ligų ir būklių nustatymas kartu su paciento vėžio molekulinių, biologinių ir genetinių žymenų visuma“, – naują medicinos rūšį apibūdina dr. B. Brasiūnienė.
Personalizuota medicina ir pažangiausi tyrimai, sako ji, leidžia ištirti įvairias patologijas ir pasiūlyti konkrečiam pacientui tinkamiausią gydymą.
Pasitelkia ir DI
Nacionalinio vėžio centro Diagnostinės onkologijos centro vadovė dr. Jurgita Ušinskienė pasakoja, kad taikant personalizuotą mediciną labai svarbus ir radiologo vaidmuo. Radiologas pasitelkęs moderniausias technologijas pamato, kur yra navikas, kiek jis pažengęs, kaip jis elgiasi, ar yra ramus, ar agresyvus, kaip elgiasi su kitais audiniais ir organais, ar yra išplitęs.
„Onkologas, įvertinęs radiologinius tyrimus, jau gali pritaikyti personalizuotą gydymą. Moderni radiologija bando prilygti molekulinei diagnostikai ir genetikai“, – sako J. Ušinskienė ir priduria, kad šalia kitų modernių technologijų naudojamas ir dirbtinis intelektas (DI).
DI gydytojui radiologui padeda atpažinti, ar navikas piktybinis, ar turi mažiau piktybiškumo. Nacionaliniame vėžio centre naudojamas ir itin modernus rentgenas, kuris parodo, ar yra patologijų, o turimas DI leidžia sumažinti apšvitos dozes.
„Dabar mes jau galime nustatyti, ar naviko ląstelių yra daug, ar mažai, o dėl taikomų genetinių tyrimų pacientas gauna pačią pažangiausią diagnostiką. Dabar jau skirdami vaistą galime pasakyti, ar jis veikia, ar ne, ar navikas vartojant tą medikamentą vis dar didėja, ar ima mažėti“, – medicinos pasiekimais dalijasi dr. J. Ušinskienė.
Dirba patyrusių specialistų komanda
B. Brasiūnienė aiškina, kad personalizuota medicina įsijungia visu pajėgumu, kad susiduriama su sudėtingais arba labai retais atvejais, pavyzdžiui, kai žmogus jau ilgą laiką gydytas, bet standartiniai sprendimai nedavė rezultatų. Tuomet navikas tiriamas iš naujo, prisijungia genetikai, didelė specialistų komanda analizuoja rezultatus. Tyrimų ir gydymo procese dalyvauja ne tik gydytojai praktikai, bet ir mokslininkai. Nacionalinis vėžio centras bendradarbiauja su kolegomis iš Japonijos, Ispanijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių.
Deja, vaistų kompensavimas dar nėra toks, kokio norėtųsi.
„Pas mus personalizuota medicina jau prieinama labai plačiai, tik, deja, vaistų kompensavimas dar nėra toks, kokio norėtųsi“, – pastebi dr. B. Brasiūnienė.
Personalizuotą mediciną jau taiko dauguma šalies universitetinių ligoninių.
J. Ušinskienė džiaugiasi, kad dėl lazerinių technologijų ir genetikų pagalbos jau galima labai tiksliai nustatyti pagrindinį naviko židinį ir galimas mutacijas.
Sergančius onkologinėmis ligomis specialistės ragina domėtis savo liga, bendrauti su gydančiais onkologais, būtinai klausti, ar jiems taikomas personalizuotas gydymas, ar tas, kuris yra naujausias iš kompensuojamųjų. Antru atveju jos skatina būtinai vykti į tuos gydymo centrus, kurie jau taiko personalizuotą gydymą ir moderniausius diagnostinius metodus, nes tai, sako gydytojos, suteikia žymiai didesnių galimybių pasveikti.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
