Naujos JAV mitybos gairės – ar jos tiktų lietuviams?

Apie tokius pasikeitimus kalbėjo Vilniaus universiteto Sveikatos mokslų instituto profesorius prof. Arūnas Emeljanovas.
– Garsiai nuskambėjo naujos mitybos gairės amerikiečiams. Vadinamoji naujoji mitybos piramidė vienus nustebino, kitus galbūt net pradžiugino. Kaip ji pasikeitė? Kas buvo „apversta“?
– Iš tikrųjų apversta labai daug ko nebuvo. Sakyčiau, kad piramidė labiau paversta šonu. Rekomendacijos Jungtinėse Valstijose atnaujinamos kas penkerius metus. Jų laukta dar rudenį, tačiau jos pasirodė gana keistai – po Naujųjų, jau 2026-aisiais. Politologas Linas Kojala gal galėtų pakomentuoti, gal tai buvo visuomenės atitraukimas nuo svarbesnių JAV dalykų? Nes labai pompastiškai pristatomas sąlyginai paprastas dalykas – mitybos gairės. 40 minučių tiesioginis eteris. Visa tai buvo pristatyta labai pompastiškai – su ilga spaudos konferencija, tiesioginiu eteriu, visa tarptautinė medija tai pasigavo. Iš tiesų tai nebuvo tokio drastiškumo. Bet man patiko, kad vis dėlto Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rėmėsi mokslu – buvo sudaryta mokslininkų grupė. Iš mano mėgstamo Harvardo universiteto buvo net trys ekspertai. Bet D. Trumpas nebūtų D. Trumpas – metų gale, gavęs ataskaitą, dar padarė atskirą ekspertų grupę ir šiek tiek pakoregavo. Pilkųjų zonų šiek tiek yra, bet mokslu grįsta ir labiau vertinčiau šias rekomendacijas kaip geras, nei blogas.
– O kas joje rekomenduojama geresnio nei anksčiau?
– Didelis pliusas, mano manymu, yra baltymai. Dabar rekomenduojama vartoti beveik dvigubai daugiau baltymų. Tai labai geras sprendimas, nes organizacijos šioje srityje buvo tarsi prisnūdusios – beveik dešimtmetį nieko nekeitė. Taip pat labai geras dalykas yra tai, kad labiau iš blogosios pusės kalbama apie gaiviuosius, saldžiuosius gėrimus, perdirbtą maistą, pridėtinį cukrų. Čia reikėtų pagirti D. Trumpo administraciją, nes jiems pavyko atsilaikyti prieš du didžiulius prekės ženklus, žinomus visame pasaulyje. Taip pat atsilaikė ir prieš vadinamą restoranų tinklą, kuriame vyrauja perdirbti produktai. Jie sugebėjo atsispirti lobistams, ir šių produktų neberekomenduojama arba rekomenduojama vartoti kuo mažiau. Taigi gerų dalykų tikrai yra.
– O kas šiose naujose rekomendacijose, žiūrint iš mokslinės pusės, jūsų akimis nėra palanku sveikatai? Jau buvo paminėtas alkoholis – vyno taurė moterims, dvi taurės vyrams, pavadinta net socialiniu lubrikantu. Kaip tai vertinate?
– Yra du dalykai, kurie su sveikata ir mokslu siejasi gana silpnai. Pirmasis – alkoholis, antrasis – mėsa. Kalbant apie alkoholį, nors jis ir socializuoja žmones, pastarųjų metų moksliniai tyrimai labai aiškiai sako, kad saugaus alkoholio kiekio nėra. Vyno taurė, deja, kenkia sveikatai. Čia atsiranda tam tikras prieštaravimas. Galbūt tam įtakos turėjo lobistai ar kiti principai, bet rekomendacijose labai subtiliai kalbama apie vartojimo mažinimą, o ne visišką atsisakymą. Žinoma, dabar nerekomenduojama alkoholio gerti, tarkime, tiek ir tiek, nors prieš kelis dešimtmečius tokios rekomendacijos buvo. Dabar labai subtiliai užsimenama, kad reikėtų mažinti kiekį, o ne nutraukti.
Kitas dalykas – mėsa yra labai užkelta ant pjedestalo, taip pat ir sotieji riebalai. Tai yra riebi raudona mėsa, riebūs pieno produktai, sviestas. Vos ne kiekvieną dieną rekomenduojama. Iš tiesų didesnį dėmesį turėtume skirti polinesotiesiems riebalams – riebiai žuviai, riešutams, avokadams. Bet jie vizualiai šiek tiek žemiau nei tikroji raudonoji mėsa. Tyrimai rodo, kad kasdien suvartojant 100 gramų raudonos mėsos arba 50 gramų perdirbtos mėsos, pavyzdžiui, dešrų, padidėja tikimybė susirgti storosios žarnos vėžiu iki 20 procentų. Tad čia mokslas ir rekomendacijos šiek tiek išsiskiria.
– Grįžkime į Lietuvą. Ką iš šios mitybos piramidės galėtume pritaikyti sau?
– Visko perimti tikrai nereikėtų, nes tai yra gairės amerikiečiams, turintiems savų problemų, o mes maitinamės kitaip. Be to, kaip bebūtų keista, maitinamės šiek tiek geriau nei amerikiečiai. Tačiau baltymų tema mums labai aktuali. Anksčiau rekomenduota 0,83 gramo baltymų kilogramui kūno masės per parą. Savo seminaruose visada sakau – jei žmogus bent šiek tiek sportuoja, reikėtų apie 1,5 gramo. Naujos rekomendacijos – nuo 1,2 iki 1,6 gramo – labai gerai atitinka mokslinius duomenis ir lietuviams tikrai tiktų.
Man taip pat patiko jų šūkis „Eat real food“ – valgyti tikrą, mažiau perdirbtą maistą. To galėtume laikytis. Pristatymo metu pasisakė ne tik Robertas F. Kenedis Jaunesnysis, kuris yra atitikmuo sveikatos ministrui, bet ir žemės ūkio ministrė, akcentavusi maisto tiekimo grandinės svarbą – nuo nuskynimo, užauginimo iki lėkštės. Čia ir mes galėtume pasimokyti – daugiau bendradarbiauti su vietos ūkininkais ir mažaisiais maisto pramonės gamintojais, kad maistas iki mūsų stalo keliautų kuo trumpiau.
