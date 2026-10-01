Nausėdienė ragina daugiau dėmesio skirti krūties vėžio prevencijai

Tai ji pabrėžė ketvirtadienį Nacionaliniame vėžio centre (NVC) vykusiame krūties vėžio prevencijai skirtame renginyje.
„Turime spartinti pacienčių kelią nuo ligos įtarimo iki paskirto gydymo, lengvinti sveikstančių moterų integraciją į gyvenimą, gerinti jų emocinę būklę ir socialines garantijas. Itin svarbu, kad vėžio diagnozę išgirdusi moteris neliktų viena su savo liga ir kasdienės buities rūpesčiais“, – pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Tiesa, pirmoji ponia pasidžiaugė, kad krūties vėžio prevencijos programa Lietuvoje vykdoma pagal naujausius europinius algoritmus, vakarietiškus standartus pasiekė taip pat ir krūties vėžio diagnostika bei gydymas.
Ji taip pat kreipėsi į renginyje dalyvavusias moteris iš Alytaus ir Kupiškio, dėkodama už atliekamą rožinio kaspino ambasadorių vaidmenį, įkvepiantį šalies moteris nebūti abejingas savo sveikatai ir neatidėti gyvybę gelbstinčio prevencinio patikrinimo.
„Būkime sveikos ir sveiki, būkime laimingi, o prireikus padėkime vieni kitiems įveikti negandas ir išbandymus. Bendrystėje – stiprybė!“ – sakė D. Nausėdienė, pabrėžusi rožinės žinios svarbą Lietuvos moterų ateičiai.
Renginio metu ji taip pat išreiškė padėką Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai (IWAV) už ilgametę veiklą, medikams onkologams bei specializuotų vėžio centrų ekspertams.
D. Nausėdienė yra iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja.
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