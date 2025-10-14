Negalią nustato paprasčiau

„Šie pokyčiai reiškia mažiau biurokratijos ir daugiau pagalbos žmogui. Labai svarbu, kad pagalba būtų pasiekiama tada, kai jos labiausiai reikia, neužstringant sudėtinguose biurokratiniuose procesuose“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė.
Pasak agentūros, iki pertvarkos gyventojai, turintys negalią, patys turėdavo ieškoti pagalbos skirtingose institucijose, rašyti prašymus, nešti dokumentus, o dabar kiekvieno žmogaus situacija vertinama individualiai pagal specialų klausimyną, o sudarytas pagalbos planas jungia visus reikalingus sprendimus.
„Svarbiausia – žmogui su negalia nebereikia vienam rūpintis, kaip viską suderinti. Institucijos pačios kreipiasi į žmogų, o pagalbos koordinatorius užtikrina, kad planas veiktų ir pagalba pasiektų laiku. Tai nuima didelę naštą nuo žmonių su negalia ir jų artimųjų pečių. Vien per 2024 m. priėmėme daugiau kaip 7,6 tūkst. sprendimų dėl pagalbos planų, o šių metų pirmą pusmetį – jau daugiau kaip 5 tūkst.“, – sakė Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktorė Eglė Čaplikienė.
Vieno langelio principas veikia ir konsultavimo srityje – kasmet agentūra atsako į dešimtis tūkstančių skambučių ir laiškų, o nuo šių metų pradėjęs veikti virtualusis asistentas jau padėjo daugiau nei 30 tūkst. kartų.
