Nemokamas skiepas nuo pavojingos infekcijos: kodėl vis dar per mažai apie jį žinome?

„Pneumokokinė infekcija dažnai suvokiama kaip tolima ar mažai tikėtina grėsmė, tačiau realybėje ji ypač pavojinga vaikams, vyresnio amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Skiepai leidžia reikšmingai sumažinti sunkios ligos eigos ir komplikacijų riziką, tačiau gyventojų žinios apie šią galimybę vis dar išlieka nepakankamos“, – sakė Valstybinės ligonių kasos (VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Pernai lapkritį VLK užsakymu atliktas šalies gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad tik trečdalis respondentų žino apie tai, jog tam tikros gyventojų grupės gali nemokamai pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos. Dar 38 proc. apklaustųjų teigė apie tai girdėję, tačiau nežinojo detalių, o 26 proc. gyventojų apie tokią galimybę iki šiol apskritai neturėjo jokios informacijos. Šie duomenys rodo, kad nemaža dalis žmonių vis dar nepasinaudoja valstybės suteikiama galimybe apsisaugoti nuo ligos, galinčios sukelti plaučių uždegimą, sinusitą, ausų uždegimą ar net kraujo užkrėtimą ir kitas sunkias komplikacijas.
Pneumokokinę infekciją sukelia Streptococcus pneumoniae bakterija, plintanti oro lašeliniu būdu. Ji gali būti randama ir sveikų žmonių nosiaryklėje, tačiau nusilpus imuninei sistemai tampa pavojinga. Didžiausia rizika susirgti ir patirti sunkias ligos formas kyla vyresnio amžiaus žmonėms bei gyventojams, sergantiems lėtinėmis širdies, kvėpavimo takų, onkologinėmis ligomis ar cukriniu diabetu. Dėl to pneumokokinės infekcijos išlieka viena dažniausių hospitalizacijos ir mirtingumo nuo infekcinių ligų priežasčių.
Specialistai pabrėžia, kad suaugusiesiems dažniausiai pakanka vieno skiepo nuo pneumokokinės infekcijos. Ši vakcina reikšmingai sumažina sunkios pneumokokinės pneumonijos ir jos komplikacijų riziką, nors neapsaugo nuo visų galimų plaučių uždegimo sukėlėjų. Vis dėlto tai yra efektyviausia šiuo metu prieinama apsaugos priemonė nuo pavojingiausių pneumokokinės infekcijos formų, o daugeliu atvejų pakartotinis skiepijimas nėra reikalingas.
Svarbi naujiena gyventojams – paankstinta nemokamo skiepijimo nuo pneumokokinės infekcijos amžiaus riba. Nuo šiol Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nemokamai skiepytis gali visi 65 metų ir vyresni žmonės. Anksčiau tokią galimybę turėjo 75 metų ir vyresni gyventojai.
„Sprendimas paankstinti amžiaus ribą priimtas atsižvelgiant į epidemiologinius duomenis ir tarptautines rekomendacijas. Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai 65 metų ir vyresnius žmones įvardija kaip vieną pagrindinių rizikos grupių, turinčių didesnę tikimybę susirgti pneumokokų sukeltomis ligomis ir patirti sunkias jų komplikacijas. Taip pat įvertinta, kad ankstesnėse rizikos grupėse skiepijimo apimtys buvo nedidelės, o fondo lėšų pakanka tam, kad apsauga būtų suteikta platesniam gyventojų ratui“, – sakė A. Grušeckienė.
Nemokamai nuo pneumokokinės infekcijos taip pat skiepijami rizikos grupėms priklausantys vaikai ir suaugusieji, sergantys sunkiomis lėtinėmis ligomis. Vakcinacija atliekama gydymo įstaigose, prie kurių gyventojai yra prisirašę, todėl norint pasinaudoti šia galimybe pakanka kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Valstybinė ligonių kasa ragina gyventojus aktyviau domėtis skiepijimo galimybėmis ir nelaukti, kol liga primins apie save. Didesnis informuotumas ir laiku priimtas sprendimas skiepytis gali padėti išvengti sunkių ligos formų, hospitalizacijos ir ilgalaikių komplikacijų, kurios neretai tampa iššūkiu ne tik pačiam žmogui, bet ir visai sveikatos sistemai.
